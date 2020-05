L'oroscopo della giornata di sabato 2 maggio preparerà per i nativi Cancro tante occasioni per comprendere al meglio i sentimenti di coloro che ha attorno, mentre Sagittario cercherà di essere abbastanza preciso nelle proprie mansioni sul posto di lavoro. Toro si darà da fare per cercare di ottenere alcune importanti collaborazioni, mentre Pesci avrà più energie da spendere e sarà più fiducioso nelle proprie capacità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di sabato 2 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 2 maggio 2020 segno per segno

Ariete: inizierà molto bene per voi nativi del segno il fine settimana secondo l'Oroscopo di sabato, con Venere in posizione favorevole al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete coinvolti in una relazione amorosa un pochino particolare, vedrete che in questa giornata potreste scoprire nuove sensazioni. Se siete single dovrete darvi da fare se volete vedere veramente dei cambiamenti. Per quanto riguarda il lavoro il vostro rendimento migliora e presto rivedrete i risultati che tanto speravate.

Voto - 8

Toro: configurazione astrale che prevede Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Secondo l'oroscopo di sabato in amore, potrete contare sulla vostra anima gemella, pronta a trovare dei metodi alternativi per trascorrere la giornata ancora una volta in maniera piacevole. Per quanto riguarda i single, avrete a disposizione tutto il tempo affinché una persona s'innamori di voi. Sul posto di lavoro saranno momenti intensi, ma che presto vi porteranno guadagni non trascurabili.

Voto - 7,5

Gemelli: il vostro oroscopo sarà pieno di bei momenti per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale potrete contare su Venere per esprimere il vostro fascino, e avrete una gran voglia di dialogare e chiacchierare con le persone che vi circondando, magari davanti ad un mazzo di carte o qualcosa di simile. Se siete single potreste sentire la necessità di sentire i vostri amici. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Marte in trigono vi aiuterà ad avere le energie e la voglia necessaria per riuscire lavorare, anche se alcune mansioni non saranno per nulla una passeggiata.

Voto - 7,5

Cancro: secondo l'oroscopo della giornata di sabato, sarete più concentrati verso la sfera sentimentale, considerata anche la posizione di Venere nel segno vicino dei Gemelli. Cercherete di comprendere appieno i sentimenti e le intenzioni delle persone che vi stanno attorno, e potreste anche decidere di agire di conseguenza. Attenzione solamente a non ferire i sentimenti altrui, soprattutto quelli del partner. Chi avrà voglia di aprire il cuore e di innamorarsi potrà trovare l’anima gemella. Nel lavoro potrebbe esserci qualche lacuna nelle vostre finanze, e non riuscite a spiegarvi come.

Fareste meglio a stringere la corda per un po’. Voto - 7

Leone: con il Sole e Mercurio in quadratura al vostro cielo, l'oroscopo di sabato potrebbe non essere dei più entusiasmanti per voi nativi del segno. In ambito lavorativo state recuperando seppur di poco, questo è vero, ciò nonostante non significa che potete sciupare tutte le vostre finanze e buttare via tutto l'impegno che ci avete messo in questo periodo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale cercate di prendere più seriamente in considerazione i sentimenti della persona amata. Se siete single forse potrebbero esserci degli sviluppi interessanti nei confronti di una persona che vi piace.

Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di sabato ottimale per voi nativi del segno, con la Luna che entrerà nel vostro cielo, assieme al Sole e a Mercurio in trigono dal segno del Toro. Sul fronte sentimentale l'amore sarà una cosa molto importante per voi nativi del segno, e lo saprete dimostrare egregiamente alla vostra anima gemella. Se siete single la vostra vita sarà più armoniosa e soddisfacente, con o senza una persona da amare. Nel lavoro potreste trovarci gusto a prendere decisioni per voi e per i vostri colleghi. Voto - 8,5

Bilancia: i pianeti Venere e Marte si troveranno in trigono al vostro cielo rispettivamente dal segno dei Gemelli e dell'Acquario secondo l'oroscopo di sabato.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbero crearsi alcune situazioni ambigue, ma non avrete nulla di cui preoccuparvi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single fidate soltanto delle persone che conoscete davvero. Per quanto riguarda il lavoro avete fatto delle scelte importanti, e ora dovrete dimostrare di essere in grado di rispettarle. Voto - 7,5

Scorpione: giornata di sabato appena sufficiente per voi nativi del segno, considerato che avrete il Sole in opposizione e Marte in quadratura dal segno dell'Acquario. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il rapporto con la vostra anima gemella non sarà dei migliori, ma forse mostrandovi un po’ più cordiali potreste evitare di causare litigi.

Se siete single potreste decidere di dedicarvi ad attività più frivole. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno tante cose da fare, dunque non dovrete perdervi in chiacchiere, ma rimanere concentrati. Voto - 6

Sagittario: Venere in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote per quanto riguarda la sfera sentimentale. Dovrete cercare di essere meno aggressivi nei confronti della vostra anima gemella, anche se sarà lei stessa ad assumere un atteggiamento poco piacevole. Se siete single rimandate per il momento la vostra ricerca del partner perfetto. Nel lavoro tenderete solamente al meglio nello svolgimento delle vostre mansioni, per cercare di massimizzare i vostri guadagni.

Voto - 6,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede il pianeta Giove in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale in questa giornata vi abbandonerete al romanticismo e sarete in grado di stupire la vostra anima gemella. Se siete single potreste avere la possibilità di conoscere persone molto interessanti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Giove vi aiuterà ad ottenere buoni risultati, ciò nonostante evitate di fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8

Acquario: Marte e Saturno saranno ancora favorevoli nel vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Sul fronte lavorativo infatti, sarà facile per voi riuscire a conquistare il successo che meritate, soprattutto grazie all'impegno e alla voglia che ci state mettendo. Sul fronte sentimentale invece dovrete cercare di assumere un atteggiamento più romantico e farvi perdonare dal partner qualora abbiate commesso degli errori in precedenza. Se siete single rimanete a contatto con persone premurose, che ci tengono a voi. Voto - 7,5

Pesci: periodo in leggero rialzo per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Avrete più energie da spendere in questo periodo e vi sentirete più fiduciosi delle vostre capacità.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sarà ancora da lavorare un po’ nella vostra relazione di coppia, considerato che Venere si troverà in quadratura rispetto al segno dei Gemelli. Se siete single fatevi coraggio e affrontate anche le situazioni che non vi piacciono. Voto - 7