L'Oroscopo dal 4 al 10 maggio è pronto a svelare come sarà la prossima settimana. Sotto il piano astrologico avremo sette giornate interessanti, soprattutto giovedì con la Luna Piena in un segno d'acqua (Scorpione). Si parte con l'astro luminoso nella casa della Bilancia e si termina con la presenza lunare nel Capricorno. Sarà una settimana sotto la lente d'osservazione, per cui sarà bene non prendere le cose sottogamba e guardarsi alle spalle. I Cancro saranno piuttosto avventurosi mentre molti segni avranno modo di emozionarsi (Pesci in primis).

Approfondiamo il discorso scoprendo amore, lavoro e salute attraverso le dettagliate previsioni astrali della settimana.

Oroscopo al 10 maggio, da Ariete a Cancro

Ariete - Dopo un weekend riservato alla propria persona, vi farete trovare più che pronti a vivere questa settimana. Lo sprint non vi mancherà anche se in qualche giornata potreste sentirvi abbastanza fiacchi. Sarete in attesa di qualcosa che giungerà senza troppi preamboli. La fede in un domani migliore non vi mancherà e sarete portati a inseguire i vostri sogni senza lasciarvi desistere dalle parole altrui.

L'amore trionferà soprattutto nel fine settimana in cui la passione risulterà pressappoco bollente. Sarà un buon periodo nel complesso, infatti qualcuno ritornerà a lavorare a pieno ritmo o rivedrà un congiunto.

Toro - Il Sole vi accompagnerà per tutta la settimana accrescendo il vostro intelletto e la vostra tenacia. Sarà possibile compiere dei passi in più rispetto a prima, ma attenzione agli spazi pubblici dato che si prevede più movimento del normale.

Avrete un sacco di lavoro da fare e anche in casa non mancheranno cose da riparare e sistemare. Comunque sia, sarete contenti e soddisfatti anche se in alcune giornate avrete il morale sotto i piedi. Coloro che attendono delle risposte, finalmente potranno smettere di aspettare.

Gemelli - Per lungo tempo i cuori solitari sono rimasti fuori gioco in attesa di un periodo migliore per riscattarsi. Ciononostante, non è stato tutto tempo sprecato dato che avete rimurginato in lungo e in largo.

Adesso sapete perfettamente cosa volete dalla vita e non sarete più disposti a sprecare altro tempo. Ed ecco che in questa settimana tornerete alla carica ed anche alla conquista, ma non fate l'errore di abbassare la guardia e di dare tutto per scontato. Per sicurezza, sarà meglio aspettare la fine di questo mese prima di 'rompere le righe' definitivamente. Non saranno da escludersi delle svolte all'interno delle relazioni di coppia.

Cancro - L’Oroscopo della seguente settimana fino al 10 maggio dice che sarete piuttosto avventurosi. Casa, famiglia, lavoro, partner, genitori e figli, non è facile occuparsi di tutto e questo lo sapete fin troppo bene.

Nonostante ciò, siete un segno carismatico e pieno di buona volontà. La vostra profonda sensibilità vi porta ad essere molto altruisti con le persone a voi care. Chi insegue una carriera o cerca un nuovo impiego con cui riscattarsi, riceverà tutto il supporto astrale possibile durante la settimana. Il giorno migliore sarà indubbiamente quello di giovedì con la Luna nel suo massimo splendore. Esprimete un desiderio: si avvererà! Il fatto che gli altri vi dicano che una cosa è impossibile non significa che lo sia anche per voi.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - L'amore è rimasto a lungo un capitolo a parte, dato che siete stati in apprensione per il futuro vostro e delle persone a voi care.

Tra problemi lavorativi e difficoltà economiche, siete comunque riusciti a superare il difficile scoglio iniziale adattandovi all'intero contesto. Ebbene, la settimana fino al 10 maggio sarà ricca di vitalità e occasioni. Tornerete a pensare positivo e a rivedere la luce del sole che sarà abbastanza caldo. Maggio è il mese del cambiamento, infatti, molte cose non sono e non saranno più le stesse di prima. Aspettatevi una settimana ispirata da dedicare a obiettivi e piani di vita, presto potrete anche viaggiare ma intanto programmate tutto.

Vergine - Un obiettivo importante presto sarà raggiunto grazie al vostro spirito combattivo.

Anche nelle ore più buie avete lottato concentrandovi sulle cose positive. All'interno del rapporto di coppia ci sono state una serie di discussioni e cambiamenti di piani, ma presto avrete modo di esaurire i vostri desideri. L'intimità risulterà accentuata in settimana. Guarderete al futuro con rinnovato entusiasmo e niente riuscirà a mettervi il bastone tra le ruote.

Bilancia - Le previsioni astrologiche settimanali vi applaudono. Tutto comincerà bene grazie al supporto della Luna nel vostro domicilio nei giorni di lunedì e martedì. Tante questioni rimaste in sospeso verranno chiarite. Sarà la settimana del ripristino.

Seppur gradualmente, ogni cosa potrà ritornare a splendere. C'è chi potrà riabbracciare una persona cara e chi invece riprenderà a lavorare come si deve. Sono stati dei mesi molto pesanti e avete brancolato nel buio, ma le coppie più stabili hanno potuto fare affidamento sul supporto del partner perché l'amore è una meravigliosa ancora di salvezza.

Scorpione - I mesi trascorsi sono finiti di diritto tra i più brutti e bui della vostra vita. Ci sono state mille pressioni e prove da superare. Magari è venuta a galla la poca professionalità di un superiore o di un collega. Tra spese, tasse varie e entrate dimezzate, avete faticato a sbarcare il lunario.

A partire da questa settimana vi si aprirà un mondo dato che intravederete finalmente uno spiraglio di ripresa. Non permettete a nessuno di mettervi 'KO' e lasciate cuocere nel loro brodo tutti coloro che vi hanno remato contro. Ritornerete a ridere e a respirare.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - La prossima settimana sarà quella decisiva, infatti vi ritroverete a dover prendere posizione. Maggio segnerà una ripresa anche se potrà risultarvi impercettibile. Chi è rimasto indietro o ha procrastinato troppo a lungo, dovrà sfruttare queste giornate per rimettersi in carreggiata.

L'amore potrà tornare a viaggiare sullo stesso binario, ma tutte quelle coppie che non hanno fatto altro che discutere e puntarsi il dito vicendevolmente, dovranno voltare pagina. Venerdì e sabato saranno le migliori giornate della settimana, sfruttatele a dovere.

Capricorno - Domenica sarà il momento migliore dell'intera settimana, infatti, tutti i nodi verranno al pettine e finalmente vi prenderete la meritata rivincita. Coloro che dovevano partire o intraprendere una certa attività, si sono ritrovati a mandare tutto a monte. Lo sconforto comincerà ad essere un lontano ricordo perché tornerete a rimboccarvi le maniche rialzandovi più forti e speranzosi di prima.

Avete appreso molte cose in questo lungo periodo. Anche se il letargo è finito cercate comunque di guardarvi alle spalle e non cantate vittoria troppo presto. Se un legame è forte riuscirà a superare qualsiasi tempesta.

Acquario - Settimana molto più caotica e movimentata delle precedenti. Avrete un bel po' di lavoretti da fare. Tra casa, famiglia e lavoro, il vostro tempo risulterà molto limitato. Coloro che sono rimasti indietro con lo studio/lavoro dovranno rimettersi in pari il prima possibile. In alcune giornate avrete difficoltà di concentrazione e in altre risulterete energici. La sera o nel tardo pomeriggio, prendetevi un po' di tempo da dedicare esclusivamente a voi stessi.

Armatevi di pazienza con i genitori e con i figli piccoli poiché potrebbero risultare molto scalmanati.

Pesci - L’oroscopo della settimana prossima annuncia una ventata di novità che vi costringeranno a rimboccarvi le maniche. Chi più e chi meno, tornerà a lavorare a pieno ritmo. Ci sarà qualcuno che comincerà già a sognare l'estate a occhi aperti, ma non disperdete la concentrazione. La maggior parte dei 'pesciolini' nell'arco della settimana avranno modo di dedicarsi al giardinaggio o agli ortaggi. Domenica sarà il peggior giorno dato che potrebbero giungere dei venti contrari destinati a creare un bel po' di scompiglio.

Non mancheranno emozioni e sorpresine.