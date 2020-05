L'oroscopo del 2 maggio è pronto a rivelare che novità porta questa giornata d'inizio weekend per la seconda sestina zodiacale. Alcune difficoltà bloccano i progetti del Sagittario, che puntualmente cade vittima della rabbia. I nativi dei Pesci dovrebbero diminuire le spese online e iniziare a mettere in pratica le proprie idee creative. In primo piano, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali per il secondo gruppo zodiacale composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo giornaliero: Bilancia, Scorpione

Bilancia – In questo periodo di crisi i vostri lamenti hanno sfinito le persone che vi stanno accanto. Non è più il caso di continuare a torturarle, visto che anche loro hanno ben altro da fare che ascoltarvi per tutto il giorno. Dovreste pensare a rilassarvi e a godervi in piena tranquillità la compagnia dei vostri cari. Anche essere soli con i vostri pensieri potrebbe essere terapeutico, quindi ritiratevi in un posto tranquillo dove pensare senza essere interrotti.

Non lasciate che l'insicurezza finanziaria prenda il sopravvento su di voi. Anche nell'improbabile scenario peggiore avete dei talenti da cui attingere. Potete sempre fare più soldi.

Scorpione – Le vostre intenzioni sono più che mai buone, soprattutto nei riguardi dei vostri cari, quindi non lasciate che un piccolo disguido metta a repentaglio tutto. Coloro che seguono i vostri consigli sono entusiasti, per cui seguiteli anche voi, in quanto a parole siete bravissimi ma ai fatti un po' meno.

In campo lavorativo, lavorare con colleghi filantropi ripristinerà la vostra fiducia nell'umanità. Potreste conoscere una persona insolita tramite i social e la sua visione altrettanto insolita potrebbe aiutarvi a risolvere situazioni stressanti. In amore, voi e il vostro partner dovete rivedere il vostro budget condiviso. Questa volta cercate di non sbagliare. Il romanticismo dei single sfrigola.

Previsioni di sabato 2 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – Nessuno vi può consigliare meglio di quanto non facciano già i vostri cari, quindi non cercate l’impossibile in questa giornata perché non lo troverete. Avete ancora molto da imparare da una persona istruita e saggia. Le sue perle di saggezza vi aiutano a raggiungere livelli di eccellenza che mai avreste pensato fossero possibili da raggiungere. In serata potreste avere delle difficoltà che frenano i vostri progetti. L'oroscopo consiglia di non cadere vittima della rabbia e di mantenere la calma. Alla fine, vi renderete conto che questo è stato solo un piccolo inconveniente.

Capricorno – In questa giornata potreste mettere in moto il vostro grande intuito e cercare di mettere a posto alcune questioni burocratiche o sentimentali che in futuro potrebbero darvi noia. Se si presentano delle opportunità per espandere i vostri orizzonti, sfruttatele! L’apprendimento di una lingua straniera potrebbe aprire la strada a un viaggio estero, quando spostarsi da uno Stato all'altro sarà consentito. Se desiderate fare qualcosa di diverso in questa giornata, potreste guardare una serie Tv o leggere libri ambientati in luoghi esotici. Anche stando chiusi in casa si può vivere un'avventura!

Astrologia del 2 maggio: Acquario, Pesci

Acquario – Ogni giornata è buona per ripartire e portare a compimento un progetto importante. Tuttavia, per qualche giorno ancora è meglio che vi dedichiate ad altro, come ad esempio alla vostra famiglia che ha bisogno di voi. Coloro che pensano alla carriera e ai soldi, potrebbero mettere in atto nuove idee creative. Magari il vostro talento creativo potrebbe dare buoni frutti. Fatevi aiutare da una persona calorosa, estroversa e divertente. Non difendetevi se incontrare resistenza. Spiegate in maniera calma e obiettiva perché il vostro piano funzionerà alla grande.

La vostra vita amorosa sta per diventare piuttosto interessante e forse disordinata. Attenzione a un vecchio amante che ritorna nella vostra vita e che vuole una seconda opportunità.

Pesci – Se, in questo periodo volete rallentare le spese, dovete sforzarvi di essere più lungimiranti e non fare shopping online tutti i giorni. Secondo l'oroscopo, dovete frenare un po' gli impulsi, anche se dovessero spuntare delle occasioni d’oro per fare affari. Trattenetevi, poiché avete un pagamento o degli arretrati che vi fanno preoccupare. Anche se siete sempre pieni di idee creative, a volte può essere difficile metterle in pratica.

Forse perché sognate sempre a occhi aperti. Avere una persona giusta al proprio fianco che vi rende responsabili farà aumentare la vostra produttività. Vi divertirete un mondo a guadagnare una busta paga condividendo le vostre idee con un pubblico che vi adora.