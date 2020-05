Ultimo giorno della seconda settimana di maggio che sta per prendere il via. Vediamo quali novità e quali cambiamenti arriveranno dal punto di vista astrologico in amore e nel lavoro per tutti i segni zodiacali con l'Oroscopo del 17 maggio 2020.

Astri e oroscopo del 17 maggio 2020: previsioni

Ariete: in amore le prossime giornate sembrano importanti, la Luna entra nel vostro segno. Con una persona dell'Acquario o dei Gemelli potreste sviluppare un buon progetto. Nel lavoro c'è chi ha ripreso da poco un'attività, per questo motivo meglio fare le cose con calma.

Toro: per i sentimenti non è in discussione una storia, anche se ci sono delle decisioni difficili da prendere.

Cercate una soluzione per un problema che va avanti da tempo. Nel lavoro ci sono state spese di troppo.

Gemelli: a livello amoroso, mattino non esaltante, ma si recupera nel pomeriggio. Nel lavoro, se ci sono delle questioni da affrontare potreste avere delle buone notizie a breve.

Cancro: in amore cielo positivo, arriveranno buone soddisfazioni. A livello lavorativo si può ripartire, anche se le perplessità sono molte.

Leone: per i sentimenti domenica che porta qualche vantaggio in più. Ci sono delle sensazioni interessanti da vivere. Nel lavoro avevate voglia di cambiare vita, ma gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno impedito di farlo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore ci sarà al mattino un momento di disagio che occorrerà superare.

Nel lavoro l'attività va a rilento, ma calcolate il blocco degli ultimi mesi e Marte opposto che potrebbe portare qualche nervosismo in più.

Previsioni e oroscopo del 17 maggio 2020: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti non sottovalutate i nuovi incontri, attenzione solo alla Luna in opposizione dal pomeriggio.

A livello lavorativo, giornata interessante per iniziare a valutare qualcosa di nuovo da fare da qui ai prossimi giorni.

Scorpione: in amore nel pomeriggio potrebbe nascere qualche piccolo conflitto. Sfruttate al massimo alcune intuizioni. A livello lavorativo, avete bisogno di tranquillità per iniziare a pensare a progetti futuri.

Siete alla ricerca di maggiore serenità.

Sagittario: a livello amoroso grande energia al mattino, dimenticate le tensioni degli ultimi giorni, altrimenti rischiate di andare incontro a polemiche inutili. Nel lavoro non è semplice in questa fase togliersi di dosso alcune preoccupazioni.

Stelle e oroscopo del 17 maggio 2020

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di stress in amore. Se desiderate fare un passo importante, è il caso di pensare fin da ora ai prossimi mesi. A livello lavorativo non manca qualche dubbio e qualche ritardo, potreste anche arrabbiarvi per una questione banale.

Acquario: a livello amoroso, se ci sono stati problemi di recente la giornata permette di recuperare.

Cercate una soluzione. Nel lavoro non mancano ancora alcune difficoltà dal punto di vista economico. Recupero fisico.

Pesci: in amore se avete vissuto una chiusura si può ripartire, attenzione però ad un po' di agitazione che sentite addosso. Nel lavoro momento stancante. Stato di disagio che passerà nel pomeriggio.