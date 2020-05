L'Oroscopo dei single della settimana dal 18 al 24 maggio riserverà moltissime novità per tutti i segni zodiacali. I pianeti guideranno il cuore di ciascuno di noi, spingendoci a relazionarci con gli altri e a instaurare rapporti duraturi o fugaci.

Durante questa settimana, i più fortunati saranno Cancro e Acquario mentre lo Scorpione tenderà a fuggire dai rapporti amorosi.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'oroscopo dei single fino al 24 maggio.

Previsioni zodiacali per i single: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete così felici da attirare l'attenzione di chi vi sarà attorno. Apparirete affascinanti e inclini a socializzare con il prossimo.

La vostra luce riuscirà a fare breccia nel cuore della persona desiderata, ma sarà importante non avere fretta e valutare anche le sue più piccole reazioni. Il consiglio della settimana: perseverate se davvero tenete a qualcosa.

Toro: non avrete voglia di impegnarvi in una relazione stabile, preferirete guardarvi attorno in cerca di persone affini alla vostra fisicità. Internet sarà un ottimo strumento per entrare in relazione con persone sconosciute, ma attenzione a non farvi prendere troppo dalla foga del momento perché potrebbe farvi commettere degli errori. Il consiglio della settimana: analizzate prima di agire.

Gemelli: l'amore è nell'aria, ma voi non sarete inclini a respirare un ossigeno colmo di tenerezze.

Preferirete rimanere sull'attenti e lavorare sulla vostra stabilità emotiva. L'oroscopo suggerisce di non isolarvi a tutti i costi: se l'amore vi verrà a cercare, accoglietela con gioia e razionalità. Il consiglio della settimana: i sentimenti del cuore non posso essere forzati.

Cancro: brillerete di una luce particolare e potrete attirare chiunque.

Avrete nel cuore una persona, in particolare, che forse vi apparirà un po' restio, ma che con le giuste parole potrebbe rivelare i suoi veri sentimenti. Dovrete esporvi un po' per ottenere i desideri sperati, ma alla fine sarete soddisfatti. Il consiglio della settimana: la timidezza non è compagna dell'amore.

Oroscopo dei single: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete voglia di analizzare i sentimenti altrui, preferirete dei rapporti semplici, basati su conversazioni standard. Non sarà facile trovare una persona disposta a mantenere il dialogo su un piano superficiale. In ogni caso, non ne sarete troppo turbati. Il consiglio della settimana: non è necessario un compagno per essere felici.

Vergine: troverete una persona che vi attrarrà molto dal punto di vista fisico, ma ci saranno delle incomprensioni di tipo caratteriale. Opinioni diverse causeranno un ostacolo nella nascita del vostro rapporto. Forse, ci rimarrete male sul momento, ma riuscirete a superare la cosa. Il consiglio della settimana: l'attrazione fisica non è tutto.

Bilancia: ci sarà una persona che vi ruberà il cuore, ma non sarà il momento giusto per pensare a un rapporto di coppia. La fantasia vi spingerà a immaginare un possibile futuro insieme, però, non accadrà niente di concreto. Sarà utile lavorare sulla vostra tollerabilità. Il consiglio della settimana: una fantasia sviluppata può colmare un vuoto nel cuore

Scorpione: non sarete pronti ad accogliere nessuno nella vostra vita. Quando immaginate un possibile rapporto di coppia, gli attribuite delle caratteristiche intense e profonde e, al momento, non c'è nessuno che vi trasmetta questo tipo di sensazione. Sarà importante, però, non chiudervi a riccio. Il consiglio della settimana: la solitudine non sempre è un male.

Previsioni per i single: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il vostro cuore batterà all'unisono con quello di una persona speciale. Non importa che sia a conoscenza o meno della vostra esistenza, il semplice pensarla vi rende felici. Forse, sarebbe il caso di provare a farvi notare tramite qualche messaggio sui social, non è detto che rimarrete delusi. Il consiglio della settimana: il coraggio viene sempre ripagato.

Capricorno: la vostra ansia vi impedirà di rivolgere la vostra attenzione verso la persona desiderata. Nel vostro cuore ci sarà qualcuno, ma non ve la sentirete di fare la prima mossa. Non preoccupatevi troppo, attendete di acquisire più sicurezza in voi stessi e poi buttatevi! Il consiglio della settimana: l'attesa è parte dell'amore.

Acquario: la fortuna sarà con voi e vi accompagnerà nelle conversazioni con la persona desiderata. Eviterete brutte figure e apparirete speciali ai suoi occhi. Forse, dovrete gestire qualche piccola incomprensione, ma sarà niente in confronto al sentimento che proverete. Il consiglio della settimana: vietato arrendersi perché tutto si può risolvere!

Pesci: sarete più interessati a un amore platonico che a un amore reale. Osserverete i vostri personaggi preferiti delle serie tv e sarete convinti di aver trovato l'amore della vostra vita. L'oroscopo suggerisce, però, di non arrendervi perché alla porte potrebbe esserci una sorpresa inaspettata. Il consiglio della settimana: la fantasia può dare vita a realtà inaspettate!