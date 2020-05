L'Oroscopo di domani, domenica 17 maggio, rivela che sarà una giornata con un importante aspetto astrale. Innanzitutto avremo una mattinata con la Luna in Pesci mentre nel pomeriggio l'astro si sposterà nella casa dell'Ariete. La settimana, ricca di movimenti e transizioni economiche, volgerà a conclusione con molta stanchezza. Per tale ragione la gran parte dei segni dello zodiaco avvertiranno la necessità di staccare la spina e ricaricare le pile. La prossima sarà una settimana ancora più movimentata dato che ci sarà una sorta di allentamento della presa e in tanti potranno rimettersi in carreggiata.

I nativi della Bilancia potrebbero avere una bella gatta da pelare mentre la Vergine sarà completamente provata dagli ultimi accadimenti.

Amore, salute e famiglia, andiamo subito a scoprire come saranno queste 24 ore domenicali leggendo le previsioni astrali per ciascun segno e la consueta classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Giornata che incomincerà in ritardo dato che vi sveglierete a un orario insolito. Ultimamente non fate altro che rimuginare e finite sempre per addormentarvi tardi. In testa vi frullano fin troppi pensieri che spaziano dall'incertezza sul domani alle difficoltà lavorative ed economiche.

Per tale ragione agli occhi altrui risultate molto pensierosi, ma in queste 24 ore vi dovrete dare una bella svegliata. In amore dovrete necessariamente rispolverare la passione, dunque, sorprendete il partner. Andateci piano con la caffeina dato che ultimamente la pressione vi crea problemi o forse soffrite di emicrania.

Vergine - 11° in classifica - Volge a conclusione questa indaffaratissima settimana. Non sarà strano se in queste 24 ore risulterete provati ed avrete una gran voglia di poltrire. Prendetevela con comoda e permettete al vostro corpo di ricaricarsi. La prossima sarà un'altra settimana affannosa, perciò non strafate!

In questi tempi c'è qualcosa che vi preoccupa, forse vi sentite perseguitati dalla sfortuna o forse all'interno dell'ambiente di lavoro tira un'aria bruttissima. Qualcuno potrebbe essere stato licenziato.

Acquario - 10° posto - Avete timore di sbagliare e fallire. Negli ultimi mesi avete fatto numerosi sacrifici per risalire la vetta del successo e vi siete tolti qualche soddisfazione personale. Questo è un periodo di enormi sacrifici per chiunque, non è che il mondo vi rema contro. Se avete perso il lavoro o vi hanno messo da parte, non dipende da voi o dalle vostre capacità lavorative. Aspettate che le acque si calmino e potrete tornare a remare. Il tempo è il miglior medico ma anche il miglior maestro.

Sagittario - 9° in classifica - I pettegolezzi, in realtà, sono un segnale di bisogno di attenzione e di sentirsi superiore. Si fa presto a parlare alle spalle di qualcuno! In giornata cercate di tenere l'ansia sotto controllo perché certi pericoli sono soltanto nella vostra mente. Se siete rimasti senza lavoro, la prossima settimana troverete un rimpiazzo ma dovrete adeguare il curriculum e accettare qualche compromesso. La crisi c'è per tutti, quello che conta è aver voglia di ripartire e non darsi mai per vinti.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Capricorno - 8° posto - Con il gioco di squadra si ottengono degli ottimi risultati. In tempi del genere ogni cosa può risultare critica e delicata.

Non dovete fare l'errore di prendere sottogamba determinate situazioni. Queste 24 ore risulteranno apatiche e fiacche, la settimana appena conclusa vi lascerà completamente privi di energie. Non scoraggiatevi e cercate di battere il ferro finché è caldo. A giugno sarete al centro di ulteriori cambiamenti, siete in fase di rinnovo.

Leone - 7° in classifica - Non perdete altro tempo nelle attività superflue perché siete molto esausti! Aspettatevi una domenica da trascorrere in famiglia, ne avete un gran bisogno. Le cose semplici sono sempre le migliori e questo lo avete compreso a fondo durante gli ultimi mesi di questo difficile 2020. Cercate di prendere ogni cosa con scioltezza e non accumulate altro stress.

Programmate tutto in anticipo e distribuite le faccende nell'arco della settimana. Prendetevi cura di voi stessi, presto potrete recarvi dal parrucchiere e dall'estetista. Il vostro corpo vi manda dei segnali, non sottovalutateli.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche dicono che questa sarà una domenica nel complesso così così. In famiglia o in amore ci sono ancora delle difficoltà da affrontare. Siete stanchi di occuparvi di tutte le faccende o forse avete una bella gatta da pelare. Qualunque sia il problema, non perdete la calma che vi contraddistingue. Non scendete nel pessimismo, dentro di voi avete la soluzione a tutto. In queste 24 ore aspettatevi una telefonata o un messaggio perché qualcuno potrebbe contattarvi.

Scorpione - 5° in classifica - Avrete modo di trascorrere una tranquillissima domenica, finalmente! Eventuali crisi di coppia potranno essere chiarite in modo definitivo. Non sforzate troppo la schiena e tenete d'occhio l'alimentazione che risulta abbastanza squilibrata. Quando siete stressati o demoralizzati, tendete ad abbuffarvi in modo insano prediligendo cibi spazzatura. In famiglia chiedete una mano nelle faccende, non potete sempre accollarvi ogni cosa. Programmate una vacanza al mare da fare nei prossimi mesi roventi e non aspettate l'ultimo minuto.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° posto - Astri sorridenti! Questa sarà una domenica ricca di entusiasmo e passione.

Se possibile, dedicatevi alle attività all'aperto. La vostra mente è stata per troppo tempo reclusa tra le quattro mura di casa perciò risultate spesso stressati e confusi. Avete bisogno di aria pulita e di respirare a pieni polmoni la vita. Nei giorni scorsi, in amore o in famiglia, si sono verificate delle questioni. Da questa giornata il cielo sarà più limpido ed anche la vostra anima si sentirà rilassata e in pace. Se c'è un problema che vi tormenta, rinviatelo a lunedì. Sarete indulgenti e comprensivi.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del 17 maggio dice che avrete una mattinata con una partenza turbo. Lo sprint vi è mancato per tutta la settimana anche se qualche volta avete cercato di impegnarvi al meglio.

Questa sarà la giornata perfetta per staccare la spina e riposare mente e corpo. Avete bisogno di digerire le ultime notizie apprese e di ritrovarvi perché vi sentite persi. Per fortuna la seguente settimana vi vedrà in netta ripresa dato che comincerete a fare sul serio sia nel comparto lavorativo ( i disoccupati troveranno un impiego anche a part-time) e sia nel comparto affettivo e personale. La voglia di fuggire al mare sarà elevata!

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà al centro dell'attenzione. Avrete molto spirito d'iniziativa e finalmente la fortuna tornerà a sorridervi. La Luna nel segno vi ha reso molto più sensibili ed emozionati del solito, perciò avete avuto delle giornate pesanti sia livello mentale che fisico.

Finalmente, a partire dal primissimo pomeriggio, ogni cosa tornerà al suo posto. Siete dei perfezionisti nati, anche in amore. La vicinanza di una cara persona vi sarà di gran conforto. Presto riceverete una lieta sorpresa, intanto, cercate di godervi questa giornata senza farvi troppi viaggi mentali.

Ariete - 1° in classifica - Buona domenica con un cielo astrale di tutto rispetto. Maggiori effetti si avvertiranno verso l'ora di pranzo, ossia quando la meravigliosa Luna transiterà nel vostro segno. Qualcosa sembra destinato ad accadere in queste 24 ore che chiuderanno la settimana altalenante che avete avuto modo di trascorrere. Cercate di ricaricare le pile. Prendete ogni cosa con calma perché la fretta è cattiva consigliera.

La vostra mente è stata per gran parte del tempo messa a dura prova. Un rilancio è possibile ma occorrono idee nuove e ben chiare.