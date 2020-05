Con l'arrivo della una nuova settimana, tante novità all'orizzonte per i dodici segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 18 maggio 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle su amore, lavoro e salute, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche 18 maggio, la giornata dei 12 segni

Ariete: in questo momento è importante non fare scelte sbagliate in campo sentimentale. Con la luna nel segno vi sentirete più vigorosi. A livello professionale qualcuno potrebbe farvi innervosire.

Toro: in questa giornata non mancheranno delle buone intuizioni in campo professionale. A livello amoroso potrete vivere delle emozioni speciali.

Gemelli: in amore le relazioni nate da poco tempo potrebbero essere a rischio. A livello lavorativo cercate di non agitare troppo le acque. Giornata in calo soprattutto in serata.

Cancro: cercate di evitare lo stress in questa giornata di metà maggio. Nel lavoro potreste discutere: evitate di creare inutili tensioni. In amore siate cauti nei rapporti.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di lunedì 18 maggio 2020 sarà caratterizzata da belle emozioni. In campo professionale qualcuno potrebbe prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi. Giornata di recupero a livello salutare: nuova energia in arrivo.

Vergine: cercate di non stancarvi troppo, evitate tensioni e agitazioni.

Nel lavoro è probabile che arrivino delle novità. In campo sentimentale potrebbero proseguire delle problematiche già esistenti.

Astri e stelle della giornata per i segni zodiacali

Bilancia: giornata migliore per il segno, recupero anche in campo sentimentale. È probabile che riuscirete a chiarire delle situazioni complesse.

Nel lavoro evitate polemiche con i collaboratori.

Scorpione: novità lavorative importanti per il segno. Cercate di fare attenzione alle scelte che prendete. In amore situazione astrologica interessante.

Sagittario: in questa giornata d'inizio settimana la Luna torna attiva per il segno. A livello amoroso è probabile che ci sia un calo.

Nel lavoro alcuni ritardi potrebbero innervosirvi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno, la giornata di lunedì potrebbe essere caratterizzata dalla stanchezza. Cercate di portare avanti, più che potete, i progetti in campo professionale. A livello amoroso, invece, è probabile che la settimana sia caratterizzata da tensioni, cercate di gestirle al meglio per non rovinare il rapporto con il partner.

Acquario: giornata all'insegna della stanchezza per il segno, cercate di preservare la vostra salute. Nel lavoro potrete portare avanti i vostri progetti. Prendete le distanze da persone che potrebbero farvi innervosire. Nel lavoro riuscirete a superare delle tensioni.

Pesci: con Marte nel segno sarà meglio non arrabbiarsi.

In campo amoroso potreste vivere una giornata sottotono. Supererete, invece, delle problematiche lavorative, che da tempo vi rallentano.