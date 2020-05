Nuovo weekend in arrivo per tutti i segni zodiacali. È quindi interessante approfondire come andranno le giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo per la prima sestina

Ariete: in questa giornata, le coppie che nel corso degli ultimi tempi hanno avuto delle problematiche, potranno provare a risolverle. A livello lavorativo, in particolare domenica, dovrete recuperare delle situazioni a livello economico.

Cercate di limitare le situazioni da affrontare, perché potreste sentirvi stanchi.

Toro: nel fine settimana, potreste vivere una ripresa a livello amoroso. Domenica infatti la luna sarà in buon aspetto, potrete proseguire dei chiarimenti con il partner. In campo lavorativo, vi sentite agitati, dovrete essere coraggiosi per poter riprendere in mano la situazione.

Gemelli: fine settimana all'insegna delle emozioni, soprattutto nella giornata di sabato. A livello lavorativo, una maggiore tensione si avvertirà domenica.

Cercate di essere prudenti nelle relazioni amorose.

Cancro: in queste giornate, i nati sotto il segno del Cancro, con la Luna in opposizione, non riusciranno a gestire al meglio il lato sentimentale. Potrebbero infatti nascere delle tensioni con il partner. Nel lavoro, potreste intravedere delle soluzioni.

Leone: cercate di fare le cose con calma in queste giornate del weekend. In campo emotivo, dovrete riflettere bene prima di esporvi.

Per quel che riguarda il settore lavorativo, ci sarà un recupero in queste giornate, con Mercurio che inizia un transito migliore.

Vergine: in questo fine settimana, ci saranno dei contrasti, che dovrebbe provare ad evitare. In particolare domenica, la Luna sarà favorevole ed in campo lavorativo avrete maggiore pazienza per poter affrontare delle difficoltà. Cercate di trovare del tempo per voi stessi, perché potreste sentirvi stanchi.

Astri e stelle per la seconda sestina

Bilancia: in questo fine settimana dovrete evitare polemiche inutili, in particolare domenica. Marte sarà in aspetto interessante ed in campo professionale potreste risolvere delle problematiche con i collaboratori.

Scorpione: nel weekend, in campo amoroso potreste vivere dei momenti interessanti. Nel lavoro, ci sarà del nervosismo, ma cercate di essere costanti per ottenere dei risultati.

Sagittario: in campo sentimentale potreste superare delle problematiche che vi affliggono da tempo. Soluzioni anche in campo professionale, in particolare domenica dovrete agire.

Capricorno: in amore vi sentite più determinati rispetto ai giorni precedenti. In campo lavorativo, cercate di essere positivi, potreste portare avanti dei cambiamenti importanti.

Acquario: in questo weekend potreste sentirvi particolarmente stanchi. Al livello emozionale, non mancheranno delle polemiche soprattutto nella giornata di sabato. Nel lavoro, alcune situazioni potrebbero risultare più semplici da gestire.

Pesci: sabato non sarà una giornata particolarmente attiva per il segno, sia in amore che in campo professionale. Domenica, con Venere dissonante è probabile che dobbiate gestire delle novità importanti a livello emotivo.