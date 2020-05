Oroscopo del giorno 22 maggio e della seconda sestina. Dunque parliamo nello specifico dei segni che vanno dalla Bilancia fino ai Pesci. Gli argomenti che saranno trattati, parleranno dell'amore e del lavoro.

Previsioni dell'oroscopo: dalla Bilancia fino allo Scorpione

Bilancia: in questo giorno di maggio, il settimo segno vivrà alcuni momenti importanti per quanto riguarda l'amore. I sentimenti verso il proprio partner saranno più sinceri del solito. Per quanto riguarda il campo lavorativo, potrebbero nascere alcune discussioni che potrebbero rovinare il rapporto con i vostri colleghi. Cercate di mantenere la calma e di far passare questo delicato momento.

Scorpione: questo segno potrà progettare alcuni viaggi per la prossima estate. Nello specifico, le coppie che stanno insieme da molti anni, riusciranno a rilassarci e a superare alcuni momenti difficili. Per quanto riguarda invece il campo del lavoro, potrebbero presto arrivare delle importanti novità che vi lasceranno senza parole. La salute sarà buona e dovrete far solo attenzione a non stancarvi troppo.

Astri e stelle della giornata per i segni zodiacali dal Sagittario al Capricorno

Sagittario: l'Oroscopo del giorno 22 maggio 2020, rivelerà che nell'amore di coppia potrebbero nascere alcuni diverbi a causa dei problemi familiari del partner. Per risolverli bisognerà affrontare alla radice il problema per non arrivare a una separazione definitiva.

Per quanto riguarda invece il lavoro, il vostro capo potrà rimproverarvi per una mancata attenzione nei confronti di un caro collega. Cercate di non prendervela troppo e andate avanti con le vostre idee e progetti. La salute sarà nella norma e bisognerà fare attenzione a non prendere colpi di freddo.

Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 22 maggio, ci diranno che questa giornata potrebbe essere caratterizzata da una stanchezza che vi portate addosso da molti mesi. Cercate insieme al partner di rilassarvi e di pensare soltanto a cose belle, ignorando i problemi che vi portate appresso da qualche giorno.

Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero nascere discussioni che non vi porteranno lontano.

Previsioni dell'oroscopo: segni dell'Acquario e dei Pesci

Acquario: il penultimo segno riuscirà ad avere importanti soddisfazioni per quanto riguarda il campo lavorativo. Mentre in amore potrebbero nascere problemi legati ad alcuni atteggiamenti di gelosia. Per quanto riguarda la salute, avrete energia da vendere.

Pesci: cercate di non arrabbiarvi con il vostro partner che non capirà le vostre preoccupazioni. Nel lavoro sarete precisi e puntuali. Il capo apprezzerà questo vostro lato.