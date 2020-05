Si conclude la settimana per i segni zodiacali e l'Oroscopo di domenica 24 maggio 2020 è pronto a dare il suo responso. Di seguito le stelle e le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 24 maggio

Ariete: in campo professionale, in questa giornata dovrete cercare di stare tranquilli, perché è probabile che ci siano delle notizie interessanti. In amore vivrete delle emozioni.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale, domenica 24 maggio sarà favorevole in campo salutare: vi sentite più energici. Nel lavoro sarete più creativi. Per quel che riguarda l'amore è un periodo di interessante, non vanno sottovalutai gli incontri.

Gemelli: giornata particolarmente stancante per voi, anche se nel lavoro potreste fare dei passi avanti. In campo sentimentale, chi desidera recuperare una storia potrà decidere la strategia giusta da attuare.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale, questa domenica sarà positiva con la luna nel segno. Non mancheranno intuizioni amorose. In campo lavorativo è possibile che giungano delle proposte da poter valutare.

Leone: domenica con la Luna buona, l'oroscopo è dalla vostra parte. A livello emotivo potrete risolvere delle problematiche. Soluzioni anche per il settore professionale, il cielo è migliore e potrete recuperare.

Vergine: i nati sotto questo segno, in campo professionale dovranno gestire le cose con maggiore prudenza.

Giornata sottotono anche per i sentimenti, vi sentite infatti nervosi.

Astri e stelle del giorno per i segni

Bilancia: in campo lavorativo sarà importante ritrovare fiducia in se stessi e nei vostri progetti. In amore è possibile fare degli incontri, anche virtualmente.

Scorpione: la settimana si conclude con Venere in aspetto neutrale, l'amore potrebbe passare in secondo piano.

In campo lavorativo potrete sfruttare delle conoscenze per organizzare al meglio i vostri progetti.

Sagittario: in questa giornata vi sentirete particolarmente stanchi. In amore il rapporto sarà caratterizzato da agitazione e nervosismo. A livello professionale non scoraggiatevi se alcune situazioni e rallentano.

Capricorno: nel lavoro potrete discutere un progetto, potrebbe darvi soddisfazione nei prossimi mesi. In campo sentimentale dovrete riuscire a gestire dei rapporti complicati e capire quale direzione prendere.

Acquario: giornata tranquilla di recupero. Vi sentirete passionali, sfruttate la situazione per godere di belle emozioni.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, questa domenica 24 Maggio, sarà tranquilla per quel che riguarda il settore lavorativo. In amore cercate di evitare tensioni.