L'oroscopo del giorno 24 maggio è pronto a svelare come andrà la giornata di domenica. Astrologicamente parlando il cielo vede ancora la presenza del Sole insieme a Venere, Mercurio e Luna nel campo dei Gemelli. Nel Cancro è presente il "nodo Lunare" mentre in Pesci dominano incontrastati Marte e Nettuno. In Capricorno sono presenti Giove e Plutone con Saturno sui primi gradi dell'Acquario. Nel comparto del Toro resta fermo ancora per un po' il pianeta Urano.

In questa giornata il Leone avrà dei nuovi desideri da realizzare, mentre potrebbero esserci dubbi per coloro della Vergine. Il Toro deve tirare fuori un po' di grinta.

Scopriamo dettagliatamente cosa riserverà l'Oroscopo di domenica 24 maggio ai 12 segni dello zodiaco: le previsioni astrologiche dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni astrali domenica 24 maggio: nuove amicizie per Cancro

Ariete - Migliora di molto la situazione rispetto ai giorni precedenti. Questa domenica tornerete così a respirare a pieni polmoni, sentendovi già più liberi e ancora più intraprendenti. Sostenuti da una grande creatività, saprete trasformare anche le situazioni più complesse in momenti produttivi o vincenti. Siete pronti a mettervi in gioco? La meta indicata dai pianeti è promettente, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi. In amore avrete voglia di chiudere un legame che non ha più niente da offrirvi.

Se temete la solitudine, sappiate che troverete validi sostituti...

Toro - Sognate una giornata comune per ritemprarvi dalle fatiche del movimentato e piacevolissimo weekend che sta per finire, ma dovete ancora pensare a rassettare il tutto? Qui occorre tirar fuori un po' di grinta e pretendere che gli altri vi diano una mano.

Non è certo questa una giornata per mettere in campo progetti ambiziosi. Limitatevi ai compiti di routine, il vostro fiuto non ve la conta giusta, questo è certo. In amore, lo stress s’insinua anche tra le pareti domestiche. Parole e recriminazioni pronunciate senza riflettere, feriscono chi non lo merita.

Gemelli - Il cielo sopra di voi suona la marcia trionfale: Luna e Venere vi caricano di energia e di positività. Brillanti risultati nei rapporti con le persone che contano. Con il minimo sforzo riuscirete a sistemare questioni familiari ancora in sospeso, che ultimamente vi hanno dato filo da torcere. La vita di coppia rifiorirà in mille modi, però dovete saper attendere che il vento cambi. Una riflessione è utile per rivedere la scala di valori, dando meno peso a quelle piccole cose su cui a volte vi scontrate con il partner.

Cancro - Nuove amicizie e voglia di avventura potrebbero indurvi a fare nei prossimi giorni (o settimane) un breve viaggetto. Guidati e ispirati dalla Luna, per di più in ottimo aspetto per voi del segno, sarà fantastico.

Non vi lascerete scappare l'occasione di vedere gente e posti nuovi. L'amore in coppia intanto è da considerare a massima positività. Il partner non vi abbandona, ma nel bailamme rischiate di fare di tutta l’erba un fascio e della persona amata un capro espiatorio.

Oroscopo di domani 24 maggio: critiche per Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 24 maggio per questa domenica invogliano alla fiducia. Confucio dice: "Vedere ciò che è giusto e non metterlo in pratica è mancanza di coraggio". Queste parole ben si addicono a voi che spesso riuscite a cogliere frammenti di universalità ma non sempre li portate nella quotidianità. Momento propizio per cercare di realizzare i vostri desideri.

Utilizzando in maniera produttiva e concreta la vostra grinta, otterrete dei risultati malgrado le condizioni esterne non siano ideali.

Vergine - Dopo giorni tutto sommato tranquilli, l'oroscopo prevede che possa arrivare qualche gatta da pelare, visto la Luna in quadratura con Nettuno. Ma con la vostra preparazione non vi farete intimorire. In amore, qualche dubbio vi ha mandato fuori rotta: non riuscite più a capire se il sentimento che provate per il partner è ricambiato o meno, seguite la voce del cuore. Attenti, single: una storia appena nata rischia di smarrirsi, a causa della fretta di arrivare al sodo e di riconoscersi in una forma di relazione stabile.

Bilancia - Il trigono solare amplifica il sesto senso e i colpi di genio.

L'oroscopo del giorno indica che riuscirete così, a breve, a sapere che siete effettivamente sulla giusta via. Ascoltate il vostro intuito, potreste avere una ispirazione che vi spingerà a cambiare vantaggiosamente alcuni aspetti del vostro credo quotidiano. Non è da escludere che sia proprio il desiderio di prendere una strada diversa, senza obblighi e responsabilità, a portarvi lontano. Intanto, le lusinghe ammiccanti che riceverete da una persona già impegnata varranno un attimo di vanità, ma settimane di complicazioni stressanti.

Scorpione - L'Astrologia del giorno invita a non preoccuparsi se una piccola critica nei vostri riguardi stuzzicherà desiderio di rivalsa. Anzi utilizzatela per dare di più e per capire quali sono i vostri punti deboli.

Usate con saggezza i mezzi di cui oggi disponete e riuscirete a trasformare anche il piombo in oro. In coppia, l'oroscopo vede fondamentale il buon rapporto con la persona amata: non deve mancare mai la sincerità e la stima reciproca. Inoltre, siate sempre disponibili al confronto costruttivo e al buon dialogo. Un passatempo divertente o una trovata speciale sarebbe utile per tutti.

Previsioni zodiacali del 24 maggio: Sagittario distratto

Sagittario - Disattenzioni e distrazioni, secondo l'oroscopo, saranno all'ordine del giorno per colpa della Luna dissonante in Gemelli. Dovete stare sempre con gli occhi ben aperti, senza perdersi in chiacchiere: se dovete sbrigare un'urgente commissione, il tempo stringe.

In amore, servirebbe una piccola pausa: basterà seguire i suggerimenti della sensibilità e mettere da parte l’orgoglio, per ritrovare la freschezza e il piacere del sentimento. Dopo una fase di vaghezza e indecisione, recupererete finalmente la solidità che vi contraddistingue.

Capricorno - L'oroscopo di domani indica che, finalmente, riuscite a essere lasciati in pace da chi non vi mollava neppure per un minuto. Merito vostro se ora sapete come defilarvi. Eppure, l'oroscopo pensa che a volte qualche fastidio ci vuole e se non lo avete più ve lo andrete quasi quasi a cercare. La Luna in Gemelli vi mette in guardia dalle prese di posizione su questioni di poco conto, che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche.

La giornata di domenica potrebbe complicarsi, procedendo a sbalzi tra momenti di agitazione alternati ad altri di calma piatta.

Acquario - Spunti creativi in arrivo per voi, donati dall'amico Sole in attività presso il settore dei Gemelli. Giorno molto interessante, secondo l'oroscopo quotidiano, soprattutto dal punto di vista familiare. Luna e Marte invitano ad allargare gli orizzonti e, quanto prima, ad ampliare la vostra fiducia in quelle persone con cui interagite in questo periodo. Ottime notizie anche dal fronte sentimentale: la buona presenza del partner vi mette nella disposizione d’animo giusta per fare la pace, finalmente godrete di nuovo le gioie dell’amore.

Pesci - Le previsioni zodiacali del giorno, di domenica 24 maggio, indicano che parte delle vostre aspirazioni sono scevre di qualunque doppio fine.

Ma con la Luna in quadratura a Marte non sarà facile convincere gli altri. Dovrete usare tutto il tatto che avete a disposizione e anche così non sarete certi del risultato. In amore, tentazioni, debolezze e bugie aleggiano sul rapporto di coppia. Bisognerebbe provare a fare coraggiosamente piazza pulita.