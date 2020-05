Il penultimo fine settimana di maggio è ormai vicino e una delle domande degli appassionati di astrologia è come saranno le giornate di sabato 23 e domenica 24 per i segni zodiacali. Scopriamo l'Oroscopo e le stelle con le previsioni su salute, amore e lavoro per tutti i segni.

Oroscopo, previsioni astrologiche 23-24 maggio da Ariete a Vergine

Ariete: in queste giornate, vivrete delle giornate particolarmente favorevoli soprattutto in campo amoroso. Entro la fine del periodo potrebbero anche arrivare delle notizie interessanti per il campo professionale. Domenica potrete vivere qualcosa di bello.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale, il weekend sarà caratterizzato da chiarimenti in campo emozionale. Nel lavoro, non manca la forza di volontà, anche se queste giornate saranno tranquille. Domenica giornata di recupero salutare.

Gemelli: in campo lavorativo, in queste giornate potrete sistemare delle situazioni importanti per il vostro futuro. Domenica è probabile che vi sentiate particolarmente stanchi. In campo professionale, potrete recuperare.

Cancro: per il quarto segno zodiacale, il fine settimana sarà caratterizzato da intuizioni in amore, grazie soprattutto alla luna nel segno. Domenica in particolare sarà una giornata interessante. A livello professionale, non riuscite a trovare una situazione che realmente vi soddisfi.

Leone: Luna buona in questo weekend; in campo sentimentale potreste sentirvi più propensi a un chiarimento in amore. In campo professionale, la situazione potrebbe migliorare, andate verso un buon recupero.

Vergine: in questo fine settimana, con la Luna dissonante, potrebbero sorgere delle difficoltà a livello professionale.

In amore, le coppie in crisi dovranno prestare particolare attenzione al proprio rapporto.

Oroscopo del fine settimana 23-24 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornate favorevoli quelle di sabato e domenica, potrete fare degli incontri amorosi e vivere delle buone emozioni. A livello lavorativo, inizia un buon recupero, grazie anche a Venere e Saturno in buon aspetto.

Scorpione: a livello lavorativo, in queste giornate, non mancheranno le possibilità di farsi notare ed esprimere le proprie idee. In campo amoroso, in particolare sabato vivrete delle emozioni importanti.

Sagittario: in amore in questo weekend potrebbero nascere delle problematiche, delle risposte tardano ad arrivare. A livello lavorativo, non scoraggiatevi, la situazione potrebbe essere ancora complessa da gestire.

Capricorno: nel lavoro, in questo fine settimana, è probabile che dobbiate discutere delle questioni riguardanti un progetto. In campo amoroso, vi sentite particolarmente emotivi, cercate di gestire al meglio i vostri sentimenti.

Acquario: per i nati sotto il segno dell'Acquario, il weekend inizia con la luna in transito favorevole insieme al sole, questo vi darà grande energia.

In campo amoroso vi sentirete passionali. Per quel che riguarda il settore professionale saranno giornate tranquille.

Pesci: nel weekend potrebbero nascere dei conflitti con il partner. Vi sentite particolarmente stanchi, cercate di gestire le vostre emozioni. A livello lavorativo, la situazione migliorerà nei prossimi giorni.