Lunedì 25 maggio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna e il Nodo Lunare stazionare in Cancro. Mercurio, Sole e Venere sosteranno nel segno dei Gemelli. Urano proseguirà il moto in Toro, come Nettuno assieme a Marte che rimarranno stabili in Pesci. Saturno continuerà l'orbita in Acquario, come Giove e Plutone che permarranno in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno entusiasmante per Gemelli e Ariete.

Cancro passionale

Ariete: nervosi. A causa dell'insoddisfazione professionale del periodo, i nati del segno potrebbero riversare questo malumore nel focolare domestico, divenendo estremamente nervosi, anche per futilità, con l'amato bene.

Toro: abbuffate. I buoni propositi circa il regime alimentare avranno buone chance di essere relegati nel dimenticatoio, perché i nati Toro avranno voglia di concedersi uno strappo alla regola, magari proprio con la loro pietanza preferita. Il partner, però, non sarà d'accordo e li richiamerà all'ordine.

Gemelli: relax. Il parterre planetario non sarà entusiasmante e i nativi potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.

Cancro: passionale. Il fuoco della passione tornerà ad ardere questo lunedì e a beneficiarne sarà la simbiosi del ménage amoroso, dove ansia e problematiche quotidiane saranno in secondo piano.

Lavoro a gonfie vele per il Leone

Leone: lavoro a gonfie vele. Malgrado il tono umorale non sarà ai massimi livelli, i nati del segno potrebbero orientare le loro energie sul versante lavorativo, ricavandone copiose gratifiche morali come piacevole conseguenza.

Vergine: rallentamenti. I Luminari avversi giocheranno un ruolo fondamentale in questo lunedì, ponendo sul percorso professionale dei nativi diversi ostacoli che ne rallenteranno l'ascesa gerarchica.

Bilancia: contrasti lavorativi. Un capo o un collega potrebbe smuovere una critica ai nati Bilancia durante queste 24 ore e cedendo alla provocazione ne verrà fuori un controproducente diverbio. Sarà bene, invece, ingoiare il rospo facendo orecchie da mercante.

Scorpione: amore top. Quest'oggi le faccende di cuore dei nati del segno avranno i favori degli Astri, Luna nel loro Elemento in primis, tanto che i dissapori col partner potranno essere chiariti con estrema naturalezza.

Capricorno puntiglioso

Sagittario: mondani. Un lunedì in cui i nativi potrebbero avere una voglia smodata di mondanità, tanto da organizzare una scanzonata serata assieme alle amicizie storiche, dove le risate saranno le protagoniste assolute.

Capricorno: puntiglioso. La pignoleria è, spesso e volentieri, un marchio di fabbrica in casa Capricorno, ma nelle 24 ore odierne tale peculiarità risulterà presumibilmente più marcata, specialmente nel settore lavorativo.

Acquario: abbottonati. La comunicazione non sarà il piatto forte dei nati in questa giornata, perché i nativi preferiranno limitarsi a osservare senza esternare con chiarezza il loro malcontento.

Pesci: umore top. Effervescenti e frizzanti, affronteranno la giornata col piglio giusto, divenendo ovunque "l'anima della festa", soprattutto con gli amici che faranno a gara per stare in loro compagnia.