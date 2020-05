Una nuova settimana, l'ultima del mese di maggio 2020, sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 25 maggio 2020 per tutti e 12 i segni zodiacali, con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Stelle e oroscopo del 25 maggio 2020: previsioni della giornata

Ariete: in amore situazione interessante per gli incontri. Anche se gli ultimi mesi sono stati di solitudine, ora si può recuperare. Nel lavoro le intuizioni sono giuste, è possibile anche che arrivi una bella notizia.

Toro: per i sentimenti tutto sembra più semplice da gestire. Luna favorevole assieme a Marte. Nel lavoro siete in polemica con una persona, alcune indicazioni che vi hanno dato non sono proprio corrette.

Gemelli: a livello amoroso c'è voglia di rimettersi in gioco e di non fermarsi. È possibile fare qualcosa di nuovo e portare avanti un progetto. Nel lavoro periodo di cambiamenti che vanno esaminati con cura.

Cancro: in amore giornata che vede la Luna nel segno. Nelle storie in cui c'è stata una crisi è importante iniziare a pensare a quello che occorre fare per recuperare. A livello lavorativo, chi ha un contenzioso aperto, ora avrà maggiori risposte. Potreste vincere una sfida.

Leone: in amore Venere resta attiva fino agli inizi di agosto. Momento buono in vista del futuro. Nel lavoro meglio fare le cose con calma e non con troppa fretta e agitazione.

Vergine: a livello amoroso situazione generale che invita a essere cauti.

Quello che portate avanti in serata andrà meglio. A livello lavorativo c'è un recupero, ma dovrete aspettare prima di dire che una crisi è passata.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna in aspetto contrario che potrà far riemergere complicazioni inutili. Nel lavoro meglio evitare distrazioni, per questo motivo rimandate alcuni appuntamenti.

Scorpione: in amore giornata di recupero importante. Nonostante il periodo conflittuale tra la giornata di oggi e quella di domani sarà possibile ricevere qualche certezza in più. Nel lavoro sarà possibile ottenere una buona notizia, una conferma. Non tutto andrà a sistemarsi, ma le cose migliorano.

Sagittario: per i sentimenti, con la Luna che non è più in opposizione si recupera maggiore tranquillità. Con una persona della Bilancia sarà possibile recuperare un rapporto. A livello lavorativo è possibile programmare un cambiamento, ma meglio riflettere prima di agire.

Astri e oroscopo del 25 maggio 2020: la giornata dei 12 segni zodiacali

Capricorno: a livello amoroso giornata che porta piccole tensioni. Tra lunedì e martedì qualcosa potrebbe non andare. Nel lavoro in questa giornata e quella di domani potreste prendere troppo di petto alcune situazioni. Cercate di vivere tutto con maggiore prudenza.

Acquario: per i sentimenti giornata che porta qualche problema in più, per questo meglio evitate di tirarla troppo per le lunghe.

A livello lavorativo scontri con una persona che non vi permette di agire come vorreste.

Pesci: in amore giornata migliore, non bisogna però dimenticare quello che è accaduto nel fine settimana. Alcuni vivono ancora un momento di stanchezza. Nel lavoro, se dovete fare una scelta agite con cautela.