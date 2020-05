L'Oroscopo di domani lunedì 25 maggio è pronto a scoprire le carte in merito a come potrebbe evolvere il primo giorno di questa settimana. Il cielo astrale del giorno in analisi presenta svariate novità, sia in relazione ai transiti che riguardo le configurazioni tra pianeti. In primo piano spicca l'ingresso della Luna in Cancro, favorevole alle relazioni sentimentali, ai rapporti di amicizia nonché in ambito famigliare. Nel campo dei Gemelli fa la sua splendida figura un ottimo Sole in trigono a Giove e Saturno, peccato per quella "sporca" quadratura con Marte che penalizza un po' i nativi del segno.

Marte altresì, insieme a Nettuno, si trova ancora nel segno dei Pesci, mentre Urano risulta presente in Toro. Difficile la posizione di Venere in Gemelli, sottoposta alla quadratura da Nettuno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 25 maggio 2020

Pronta da consultare, la classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 25 maggio ha già fatto i conti e tirato le somme in merito ai segni fortunati e non di questo lunedì. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Al primo posto in scaletta troviamo il Cancro, favorito da una splendida Luna nel segno. Gli unici a poter tenere il passo del predetto segno di Acqua saranno Gemelli, Leone e Vergine, tutti posizionati al secondo posto con cinque stelle. Periodo stabile per il Toro, valutato a quattro stelle ed in terza posizione, a differenza dell'Ariete, quest'oggi risultante in coda alla classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★★★: Toro;

★★★: Ariete.

★★: NESSUNO

L'oroscopo del 25 maggio: la giornata di lunedì

L'oroscopo del giorno lunedì 25 maggio, preannuncia novità di rilievo per quei segni (pochi) in giornata favorevole.

A giudicare la qualità dei singoli segni, le effemeridi del periodo. In evidenza in fatto di formazioni astrologiche, come in parte anticipato, il cambio di settore della Luna, nel contesto in trigono a Marte ed in sestile ad Urano. Venere invece avrà positività dalla congiunzione con Mercurio ma sarà penalizzata della quadratura con Nettuno. Ottimo il Sole in trigono alla coppia Giove-Plutone, purtroppo sotto quadratura da Marte.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 25 maggio da Ariete a Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile) ★★★: l'oroscopo del giorno 25 maggio prevede che possa esserci da superare una prova.

Riuscendo a farlo nel migliore dei modi, sarà l’occasione per dimostrare il vostro talento e capacità. Se c’è qualcosa che preoccupa o un problema che non si risolve, non pensateci troppo, almeno in questo avvio di settimana. Lasciate che la mente elabori e il corpo si riposi, la soluzione verrà fuori quasi spontaneamente.

Amore: continuare a menare "il can per l’aia", senza prendere una decisione chiara e definitiva, potrebbe essere deleterio per il rapporto sentimentale, sia in coppia che da single. Un atteggiamento mentale positivo invece, già di per sé sarà fonte di salute e di benessere. Lavoro: di progetti ne mettete in campo a bizzeffe, ma in quanto a portarne a termine qualcuno, non ce la state mettendo tutta.

Siete troppo dispersivi. Sarebbe opportuno scorrere l’agenda e prepararsi agli impegni in arrivo. Salute: qualche caffè in meno non può che giovare alla salute. Ricordate di non andare oltre la dose di tre tazzine di espresso quotidiane. Il consiglio del giorno: il gioco è bello quando dura poco. Voto: 6-.

Toro (21 aprile - 20 maggio) ★★★★: Qualcosa, nella vita privata, è per fonte di indecisione. Forse anche di insicurezza. Cercate un confronto con l’altro/a, anziché pensare troppo e giungere a conclusioni che potrebbero essere sbagliate quanto dannose. E provate a gioire delle piccole cose, troppo spesso non lo fate.

Amore: questo lunedì gli ostacoli non vi preoccupano, dato che in mente avete già un obiettivo che volete raggiungere a tutti i costi.

Se ne vale la pena, coraggio. Voi single invece, come impegno ce la state mettendo davvero tutta. Ora dovete soltanto incontrare la persona giusta e tutto il resto verrà da sé. Lavoro: Nel seguire gli impulsi siete i migliori, ma per quanto riguarda i progetti a medio o a lungo termine lasciate un po’ a desiderare. Rompete gli schemi quotidiani per evitare di finire nella routine! Salute: Cercate di trovare il giusto equilibrio nella vostra dieta. Ogni tanto però hamburger e patatine sono una leccornia irrinunciabile. Massima del giorno: chi non ha testa abbia almeno buone gambe. Voto: 7.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) ★★★★★: questo primo giorno della settimana dovete concentrarvi sugli impegni, senza distrazioni e soprattutto senza ascoltare chi cerca di accendere il nervosismo.

Fate tutto quello che dovete fare, in silenzio, e poi rifugiatevi nella vostra sfera privata. Dedicatevi alla famiglia e agli amici. I "nemici" resteranno spiazzati da questo vostro atteggiamento.

Amore: Tirate fuori tutto il romanticismo che possedete e le vostre frecce amorose andranno di sicuro dritte al centro del bersaglio. Se avete da confessare qualche marachella, la sincerità è d’obbligo. Sta a voi poi trovare il modo migliore per farvi perdonare. Lavoro: Cercate di restare al vostro posto e di non suggerire. Le vostre intenzioni sono le migliori, ma non conoscete le reazioni degli altri. Salute: l'oroscopo del giorno 25 maggio al Sagittario consiglia di iscriversi a una palestra, scegliendo il corso che si preferisce.

Massima del giorno: tra moglie e marito non mettere il dito. Voto: 9+.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) 'top del giorno': inizia un periodo positivo, molti conti finalmente tornano e ciò vi darà una nuova energia. Cercate di non strafare, però. Procedete per gradi e con una calma quanto più scientifica possibile. Qualcuno cercherà di provocarvi: non fateci caso e rispondete con la massima indifferenza.

Amore: L’arrivo della Luna nel segno porta a voi nativi una gran voglia di romanticherie. Anche volendolo, non riuscireste davvero a farne a meno. Se c’è qualcosa che vi piacerebbe cambiare, parlando di coppia, non nascondete il vostro desiderio al partner. Lavoro: si dice che la speranza sia sempre l’ultima a morire, perciò mandate giù i recenti bocconi amari e rialzatevi con coraggio e determinazione.

In caso di contrasti, rispondete a tono ma senza risultare seccati: sappiate che le parole dell’altro potrebbero essere dettate solo dalla paura... Salute: Respirare fumo passivo potrebbe far insorgere allergie e debilitare l’organismo quanto fumare veramente. Occorre rispetto reciproco. Massima del giorno: vivi e lascia vivere. Voto: 10.

Leone (23 luglio - 23 agosto) ★★★★★: continua il vostro periodo di grazia e voi continuate a sprizzare energia ed efficienza da ogni poro. Non prendete decisioni affrettate, però. Sappiate che dovreste preferire la razionalità all'istinto, almeno per quanto riguarda l'attività di ogni giorno. Il tempo sarà il vostro migliore alleato.

Amore: Per catturare la vostra attenzione il partner deve inventarsi di tutto e di più.

Perché non provate anche voi a mettervi in gioco davvero? Voi single vorreste ottenere una risposta quanto prima, ma con il vostro atteggiamento compassato è difficile che catturiate l’attenzione di chi vi interessa: meditate! Lavoro: non fate di tutta un’erba un fascio, ma anzi imparate a scegliere in base ai vostri gusti e magari dando un’occhiata alle quotazioni. Se state cercando di iniziare una nuova attività, potrebbero esserci buone occasioni a breve. Salute: le scorte energetiche non sono infinite. A meno che non possiate dormire tutta la mattina, meglio andare a dormire a un’ora non troppo tarda. Massima del giorno: a caval donato non si guarda in bocca. Voto: 8+.

Vergine (24 febbraio - 23 settembre) ★★★★★: sarà un inizio settimana di rinascita per voi nativi, perciò è stato valutato con le cinque stelle della fortuna.

Negli ultimi giorni il vostro umore non è stato buono, ma da lunedì migliorerà decisamente. Vorreste staccare la spina e dedicarvi agli amici, all'amore, alle cose che vi fanno stare bene. Da lunedì se ne riparlerà, e non è escluso che possiate decidere di prendere nuovamente di mira un traguardo a cui avevate rinunciato.

Amore: l'oroscopo del giorno 25 maggio riguardo i sentimenti, parlando in merito a chi è in coppia, prevede che sarà sicuramente un giornata vivace. Potete contare su una comunicazione quanto mai efficace e su un'identità di vedute assai simili tra voi e la persona amata. Ci saranno certamente belle novità anche per chi è single: finalmente le emozioni si faranno sentire e qualcuno potrebbe anche trovare l’anima gemella.

Lavoro: il periodo procederà a ritmo serrato, quindi buttatevi a capofitto nel disbrigo delle questioni pratiche e mettete da parte eventuali pensieri negativi. Salute: Grazie ad una dieta sana ed equilibrata, otterrete una grande resistenza anche contro possibili acciacchi o spiacevoli malanni stagionali. Massima del giorno: a buon intenditor, poche parole. Voto: 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.