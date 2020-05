L'Oroscopo di domani, lunedì 25 maggio, è pronto a svelare come comincerà quest'ultima settimana del mese di maggio. Si riparte con la Luna crescente in Cancro, ossia nel suo domicilio naturale. L'aspetto lunare in tale posizione stimola la voglia di evolversi e di riscoprirsi. I nati del Cancro e dello Scorpione avranno voglia di rinnovare. Lavoro, viaggi, programmi e progetti nuovi saranno al centro dell'attenzione in queste 24 ore. La settimana regalerà entusiasmo per i Pesci mentre la Bilancia avrà un oroscopo alquanto interessante.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata per ciascun segno e relativa classifica disposta, come al solito, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - I programmi di questo lunedì saranno importanti ed anche estenuanti. Chi è in una relazione, magari si sente poco desiderato e vorrebbe riaccendere la fiamma della passione. Sorprendete il partner con qualcosa di insolito. Man mano che i giorni passano sentite l'esigenza di rinnovare tutto attorno a voi. In queste 24 ore non entrate in inutili discussioni e competizioni, pensate alla vostra salute psicofisica e circondatevi di ciò che vi fa stare bene. Partenze in vista, tenete la valigia pronta.

Toro - 11° posto - Calcolate ogni rischio prima di gettarvi a capofitto in una situazione. Avete tra le mani un progetto importante, forse di lavoro o di coppia.

Questa settimana potrà finire bene o male, a seconda del modo in cui deciderete di comportarvi. Cercate di non prendervi troppo sul serio, siate più disinvolti. La giornata non sarà una passeggiata e arriverete a sera completamente sfiniti. Siete molto cambiati rispetto a qualche mese fa. Prendete appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista, avete bisogno di rinnovare il look.

Sagittario - 10° posto - Lunedì sottotono, niente di nuovo accadrà se non il solito. Conducete una vita frenetica, siete sempre in giro tra faccende di casa e famiglia ma anche per questioni di lavoro e/o studio. Avete bisogno di recuperare il controllo della situazione. Qualche nativo di questo segno sta per essere preso di mira da Cupido.

Presto tornerete a sentirvi vivi e irresistibili. Evitate i flirt se siete in coppia, non vale la pena sciupare una relazione per un fuoco di paglia. Impegnatevi maggiormente perché solo così otterrete risultati soddisfacenti. Salute così così poiché di tanto in tanto soffrite di problemi alla pressione.

Ariete - 9° posto - La settimana può partire bene a patto che teniate tutto sotto stretto controllo. Non fate l'errore madornale di abbassare la guardia o di dare le cose per scontate. Chi ha vissuto una rottura negli ultimi due anni, spesso ripensa ancora all'ex ma da giugno vi rimetterete in carreggiata. Stanno per giungere venti favorevoli! Il tempo lenisce ogni ferita, perciò non dovete fare altro che pazientare e avere fiducia nel domani.

Per quanto riguarda il lavoro, qualche ordine è in arrivo. Occhio ai colleghi.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° in classifica - I mesi scorsi vi hanno logorato e ancora adesso ne pagate le conseguenze. Siete diffidenti e scostanti, non siete più i chiacchieroni di una volta. Forse avete preso le distanze da alcune amicizie o avete perso interesse nella relazione. Tuttavia, cercate di ricucire i rapporti che contano. Superate le vostre paure. In questa giornata potreste sentirvi poco in forma e molto confusi, l'uscita della Luna dalla vostra casa non sarà facile da gestire. Possibili transazioni economiche. Cercate di effettuare un'accurata ricerca prima di procedere con gli acquisti online.

Leone - 7° in classifica - In giornata sarete impegnati a rivedere i conti che ultimamente non quadrano. State vivendo in balia degli eventi, tutto è scompigliato e dovete rimettere le cose a posto. Affinate i sensi e captate quei segnali velati che in queste 24 ore vi gironzoleranno attorno. Questo è un mese decisivo: o dentro o fuori. Dovrete lavorare ancora più duramente del solito altrimenti rischierete di essere scavalcati. Ultimamente siete tormentati dai mal di testa o di schiena. Non eccedete con il consumo di dolci, salati e caffeina.

Vergine - 6° in classifica - L'amore arricchisce la vita e questo i cuori solitari lo sanno piuttosto bene. La voglia di innamorarsi sarà maggiore durante quest'ultima settimana di maggio, avrete voglia di rinnovare il look e di mettervi in risalto.

Lasciatevi andare, accettate un invito e flirtate di più. Si vive una volta sola, perciò non fatevi troppi viaggi mentali. Tutto si può fare a patto che si rispettino le regole. In famiglia dovrete essere necessariamente più presenti specie se qualcuno sta attraversando un periodo nero.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni parlano di una buona predisposizione astrale. Sarà una settimana decisiva. Nel lavoro, otterrete dei validi riscontri. Precedentemente avete brancolato nel buio o forse avete accettato una serie di compromessi pur di non perdere i punti guadagnati. Per riemergere dal fondale dovrete continuare a nuotare: presto tornerete a brillare come un tempo. L'amore traballa a causa della gelosia o di certi pensieri dubbiosi.

Sentite che il partner si sta allontanando, in tal caso correte ai ripari. Presto affronterete un cambiamento epocale. Se dovete fare una certa cosa, non rinviatela.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Acquario - 4° posto - Dovrete limitarvi a fare solo l'essenziale, questa giornata cela del potenziale perciò non andrà assolutamente sprecata in attività inutili. Non perdete tempo con ciò che vi causa disagi profondi. Siete molto ambiziosi, sognate di vivere in alto e dimostrare che siete vincenti. Non sovraccaricatevi di responsabilità, ne avete già abbastanza. L'amore sta per sbocciare, siete ad un punto di svolta.

Scorpione - 3° posto - Siete in attesa delle vacanze estive, avete voglia di sole, mare e passeggiate notturne.

Sarete molto concentrati, avrete una gran voglia di rinnovarvi. "Il buongiorno si vede dal mattino" perciò dovrete partire con il piede giusto. Organizzatevi meglio, mettete nero su bianco tutte le faccende da sbrigare e gli appuntamenti presi. Con un piano accurato sarete meno stressati e più liberi. In serata le coppie innamorate vivranno dei momenti intimi e di reciproca vicinanza. Giornata ok per incominciare la dieta. Qualcuno ha necessità di andare dal dentista.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani 25 maggio vi vedrà entusiasti e ben posizionati grazie alla Luna in un segno d'acqua. Dubbi, domande, incognite, tutto ciò potrà trovare una risposta. Non covate tutto dentro perché a lungo andare rischierete di implodere.

Confidatevi con una persona cara, vi saprà ascoltare e supportare. In amore, se qualcosa non funziona bene, dovete attivarvi per rimettere tutto a posto o voltare pagina. Tuffatevi nelle letture migliorative, ossia quelle che aprono la mente e spronano a farsi valere. Provate nuove strade.

Cancro - 1° posto - L’Oroscopo del 25 maggio dice che la Luna vi renderà smaglianti e super forti perciò vi godrete un buon primo posto all'interno della classifica. Avrete la sensazione di avere il mondo tra le mani. State attraversando un periodo di transizione. Sentite il bisogno di rinnovare, di esplorare mondi diversi e di migliorare le cose attorno a voi. Tempo al tempo e ne uscirete meglio di prima.

L'amore è un giardino che va coltivato con costanza, non permettete che tutto appassisca. Non avete rivali perché siete insostituibili. I cuori solitari sono pronti per innamorarsi ancora e lasciare il passato alle spalle.