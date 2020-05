L'ultima giornata del mese di maggio sta per prendere il via. Si conclude così il quinto mese dell'anno per tutti i segni segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di domenica 31 maggio 2020, con attenzione particolare all'amore e al lavoro.

Astri e oroscopo del 31 maggio 2020: previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore in questo periodo potrebbe aiutarvi dopo un momento di forte disagio che avete vissuto nelle settimane scorse. Nel lavoro dovrete affrontare nuove prove.

Toro: per i sentimenti è un periodo di recupero. In questi giorni vi impegnerete di più per ravvivare la vostra storia d'amore.

Nel lavoro c'è un dubbio riguardante le questioni economiche, anche a causa di alcune problematiche che portate dietro da tempo.

Gemelli: a livello amoroso alcune incomprensioni dovranno essere tenute da parte. Le cose andranno meglio dal pomeriggio. Nel lavoro potrà arrivare una nuova idea. La Luna sarà favorevole dai prossimi giorni.

Cancro: in amore sarà positivo il mattino, più complicato invece il pomeriggio. Dovete cercare di mettere in chiaro alcune questioni che portate avanti da tempo. Nel lavoro il recupero c'è, ma occorre fare le cose con calma. Saturno non è più contrario e ciò permette di superare alcune difficoltà.

Leone: per i sentimenti entro poco tempo sarà possibile vivere qualcosa di interessante.

Con una persona dell'Ariete o del Sagittario potreste iniziare un nuovo progetto. Nel lavoro con queste stelle interessanti si può ricucire uno strappo.

Vergine: in questa giornata ci sarà la Luna nel vostro segno. Vi sentite maggiormente sotto pressione, nel complesso però riuscirete a trovare il modo di uscire da alcune incomprensioni.

A livello lavorativo c'è un progetto importante da portare avanti, può essere normale un ritardo in questo periodo.

Previsioni e oroscopo del 31 maggio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti la Luna è nel vostro segno zodiacale e quindi è possibile entro sera ricevere una buona ispirazione.

Nel lavoro sono favoriti gli incontri. Pensate al futuro con meno ansia.

Scorpione: per i sentimenti questa ultima giornata del mese porta qualcosa di buono. Sta per iniziare un periodo di recupero anche per chi ha vissuto un cambiamento da poco. Nel lavoro è favorita la creatività, le prossime settimane saranno interessanti.

Sagittario: in amore sarà una giornata da prendere con le pinze. Le coppie che stanno insieme da tempo devono stare attente. Nel lavoro, se siete in contatto con molte persone non è escluso che ci sia necessità di portare avanti dei nuovi progetti.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata tranquilla, si tratta di un momento importante per le relazioni con gli altri. Non siate troppo diffidenti.

A livello lavorativo in questi giorni le cose funzionano meglio. Attenzione solo ad alcuni conflitti che potrebbero nascere per cause banali.

Acquario: a livello amoroso è un periodo che porta grandi decisioni, potrà anche nascere una passione. Nel lavoro ci sono alcuni dubbi legati alle questioni economiche. Il fisico è più forte rispetto alle settimane scorse.

Pesci: in amore andranno fatte delle scelte importanti che devono essere ragionate. Potreste sentire un po' di agitazione interiore, pertanto è meglio fare solo il necessario. Nel lavoro alcuni vivono una certa confusione, si recupererà dal prossimo mese.