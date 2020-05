L'Oroscopo di giugno per la Bilancia si aprirà all'insegna di tante novità positive sia in campo professionale sia in quello sentimentale. I nati della Bilancia avranno dalla loro la protezione del Sole in Gemelli che fino al 20 regalerà un'energia spontanea che si tramuterà in tanta voglia di fare, soprattutto in campo lavorativo. Dovranno quindi buttarsi a capofitto nel lavoro per raccogliere ciò che hanno seminato nei mesi precedenti. In campo amoroso, la benevola influenza di Venere in trigono renderà la Bilancia ricca di fascino e di intraprendenza e tanti saranno i successi in questo campo.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Tante novità in campo professionale animeranno la Bilancia in giugno

Per voi nati della Bilancia, giugno sarà un mese molto favorevole per quanto riguarda la sfera professionale. Saturno in trigono vi renderà molto concentrati nel lavoro e proprio in questo mese, grazie anche all'influenza positiva del Sole fino al 20, riuscirete a raggiungere una discreta stabilità economica e lavorativa. I mesi scorsi sono stati anche per voi molto pesanti poiché la paura e l'indecisione regnavano sovrani, bloccando ogni iniziativa. Ma ecco che a giugno le cose si aggiusteranno. Molti progetti che erano in sospeso verranno portati a termine, tanti ripresi con vigore.

Urano in Toro in questo mese spingerà ad avviare una profonda introspezione psicologica per decidere cosa veramente vorrete fare e partire con la giusta decisione. Dovrete essere però guardinghi nei confronti dei colleghi e delle persone che cercheranno di ostacolarvi. Dal 21 il Sole in Cancro, insieme all'influenza positiva di Mercurio, porteranno grandi novità in campo professionale.

Solo dalla terza settimana di giugno accuserete un po' di stanchezza poiché avrete Giove e Plutone in quadratura, ma questo sicuramente sarà uno stimolo ad affrontare nuove sfide e a risolverle con fermezza. Il Sole per tutto il mese dalla vostra parte, prima in Gemelli fino al 20 e poi dal 21 in Cancro, vi potenzierà con una grande energia positiva e una forte voglia di fare.

Dovrete essere diplomatici sia con i colleghi che in famiglia e le cose andranno per il verso giusto. Marte e Nettuno vi aiuteranno, dandovi anch'essi tante energie potenti e vi renderanno molto combattivi e comunicativi.

Il campo amoroso indagato nelle previsioni astrali della Bilancia

Il mese di giugno si aprirà molto positivamente per voi nati della Bilancia e tante saranno le opportunità da prendere al volo in campo amoroso. Venere in trigono vi renderà molto affascinanti e seduttivi e nessuno potrà resistervi. Sarete pronti a vivere un mese ricco di emozioni soprattutto nelle prime tre settimane di giugno. Dalla terza settimana di giugno Mercurio e Marte in opposizione potrebbero portare qualche noia, ma riuscirete a superare il tutto con la diplomazia che vi è consona trovando le soluzioni giuste al momento giusto.

Voi Bilancia quindi in questo mese, potrete vivere delle grandi emozioni con il vostro partner e tanti momenti di tenerezza. Chi ha una storia solida potrebbe cominciare a pensare a una convivenza o a un matrimonio, ma dovrete ponderare bene le cose e andare con i piedi di piombo per costruire un rapporto solido e duraturo. Per voi nati della Bilancia che invece siete single, Venere in trigono vi agevolerà molto le cose e nel mese di giugno farete tante conoscenze interessanti tutte da approfondire. Dovrete essere coraggiosi e agire, poiché Venere sarà con voi. Giugno infatti sarà ideale per l'amore e dovrete essere molto ricettivi e aprirvi all'amore perché in questo mese così positivo, potreste riconoscere tra le vostre amicizie l'anima gemella che farà vivere una storia d'amore molto bella.