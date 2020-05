Nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà giovedì 7 maggio 2020. Di seguito l'oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: se ci sono delle situazioni da risolvere, questo è il momento giusto per farlo. A livello lavorativo la situazione piano piano migliora, dovrete riflettere. Cercate di recuperare la forza, soprattutto in serata.

Toro: con la Luna in opposizione, cercate di non vivere delle situazioni troppo agitate. In campo amoroso potreste comunque affrontare delle belle emozioni.

Nel lavoro, non ci sono molte certezze in questo periodo, ma cercate di affrontare le situazioni con coraggio. Dormite di più per recuperare energie.

Gemelli: a livello lavorativo, bisognerà mettere molto impegno per poter ottenere soddisfazioni personali. Cercate di gestire meglio le relazioni, soprattutto per progetti del futuro. In amore, le coppie di lunga data potrebbero vivere delle tensioni, meglio invece per chi vive una relazione appena nata.

Cancro: in amore, cercate di non rimandare i chiarimenti, se ci sono delle discussioni da affrontare fatelo.

È importante che diate spazio ai sentimenti ed alle vostre sensazioni. Nel lavoro, con Saturno che non è più in opposizione potrete agire.

Leone: giornata di stanchezza, evitate di scaricare le vostre tensioni sul partner. È probabile che in questa giornata vi sentiate demotivati. A livello lavorativo bene i progetti a lungo termine, ma è probabile che arrivino dei cambiamenti.

Vergine: in amore, è posssibile approfondire delle nuove amicizie, delle situazioni potrebbero essere rese davvero interessanti.

Non mancherà una buona energia per il segno. In campo professionale, potrebbero nascere delle problematiche, ma cercate di non riversarle a livello familiare.

Astrologia per i segni zodiacali

Bilancia: non sarà una giornata semplice da gestire, in campo lavorativo è importante che comprendiate al meglio come relazionarvi con i collaboratori. In amore, bisogna avere coraggio per ripartire. Inutile pensare al passato.

Scorpione: i nati sotto questo particolare segno, in questa giornata, si sentiranno più positivi in campo sentimentale. A livello lavorativo non mancheranno delle occasioni, belle le stelle soprattutto nella parte conclusiva della giornata.

Sagittario: a livello sentimentale evitate tensioni e scontri. Presto la Luna sarà nel segno e potrete migliorare i vostri rapporti con il partner. In ambito lavorativo, se ci sono delle problematiche, cercate di risolverle.

Capricorno: nel lavoro alcune situazioni vanno a rilento, importante è che vi impegnate per recuperare, solo in questo modo potrete portare avanti i vostri progetti ed attendere dei successi nei prossimi mesi.

A livello emozionale, Luna favorevole, se ci sono delle situazioni da risolvere questo è il momento giusto per farlo.

Acquario: a livello sentimentale, qualcuno potrebbe avere nuova voglia di amare. Presto Mercurio sarà favorevole e potrete vivere al meglio le vostre emozioni. A livello lavorativo potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni.

Pesci: cercate di non agitarvi troppo in questa giornata, molti sono gli impegni che dovrete affrontare. A livello emozionale gestite il vostro rapporto con cautela.