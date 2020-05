L'Oroscopo di giovedì 7 maggio accoglie l'entrata sensibile di Luna in Scorpione che regala sensibilità, intuizione e tanto magnetismo. L'astro d'argento nell'elemento Acqua di questo segno misterioso, non si rispecchia alla perfezione ma sprigiona un'istintività emotiva che non ha eguali. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno che approfondiscono anche le opportunità lavorative.

Luna in Scorpione nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Luna esorta ad amare in modo più passionale e profondo, anche se introspettivo.

Gli astri dall'Acquario fanno il tifo per voi, anche se fanno agire con prudenza in coppia. Nuove emozioni sono in serbo e provengono da una Venere in splendida forma nei vostri riguardi. Via libera dunque all'amore.

Toro: Luna agisce in opposizione al Toro e introduce cambiamenti improvvisi in coppia, dando via libera ad alcuni mutamenti inconsci impartiti da Urano nel segno. Difficile ancorarsi a schemi ormai obsoleti, siete chiamati a rivoluzionare il tutto accettando questi mutamenti che garantiscono anche maggiore indipendenza in coppia.

Gemelli: Venere garantisce sempre splendide sensazioni poiché nel segno. Il senso pratico non manca di certo e riuscite ad arginare una situazione tesa, contando su un grande spirito d'iniziativa che non vi abbandona mai. Sono previsti dei cambiamenti di rotta anche in campo lavorativo, dove dovete indirizzare al meglio le energie per progredire.

Cancro: buona la posizione di Luna in Scorpione favorevole per gli affetti.

Diventate molto empatici e questo potere quasi extrasensoriale fa scrutare a fondo nell'animo della persona amata. Amate in modo intenso, anche se tendete a vivere il tutto con diffidenza. Occhio a non fidarvi dei colleghi in campo professionale.

Leone: Saturno e Marte opposti si fanno sentire e provocano problemi sul lavoro. Cercate di contenere l'irascibilità e vedete il tutto come una prova che mette in gioco la vostra forza e ambizione.

In amore, forse vi sentite sotto pressione ma Venere benefica, fa luce su questa sensazione e sostiene voi single in cerca d'affetto.

Vergine: Luna dallo Scorpione riesce a illuminare gli angoli più reconditi del cuore e fa salire a galla sensazioni nascoste. L'astro d'argento diventa indagatore e rigenera in modo karmico le emozioni e le insicurezze. Così dovete superare le vostre paure, avviando un'evoluzione a due più innovativa e libera da pesi emotivi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Plutone e Giove dal Capricorno sprigionano alti e bassi in amore. Siete molto combattuti se seguire una scia introspettiva che sprona ad affermare maggiormente la vostra indipendenza o ad approfondire le nuove storie in modo più profondo e premuroso nei confronti del partner.

Sono previste nuove responsabilità sul lavoro.

Scorpione: Luna nel segno sprigiona sensazioni intuitive e rende l'amore molto passionale e magnetico. L'astro d'argento fa luce su alcune sensazioni nascoste in fondo al cuore e le fa salire a galla anche in maniera impetuosa. Attenzione ad alcuni ostacoli lavorativi issati da persone invidiose della vostra ambizione.

Sagittario: Venere e Nettuno creano sensazioni altalenanti, introducendo imprevisti che scombussolano un po' l'amore di coppia. Cercate di essere più espansivi con Luna molto vicina a voi che garantisce un'intensità emotiva che non ha eguali.

Capricorno: Urano, Mercurio e Sole dal Toro garantiscono concretezza in amore e anche in ambito professionale. Approfittate di un cielo amoroso sereno garantito da Plutone e Giove nel segno e se compare qualche nube all'orizzonte, spazzatela via attingendo a una maggiore intuizione lunare. Non siate legati solo al senso del dovere in coppia ma ampliate la sfera sensuale con maggiore audacia.

Acquario: Luna in dissonanza crea qualche attrito in amore. Tendete ad accumulare tutto nella vostra interiorità, controllandovi in apparenza anche se all'interno accumulate tensione. Attenzione però a non esplodere all'improvviso come un vulcano, piuttosto cercate di arginare il rancore capendo da cosa viene sprigionato.

Buono il lavoro.

Pesci: beneficiate dell'influenza refrigerante di Luna in Scorpione che fa amare in modo seducente e molto profondo. Il satellite notturno illumina sensazioni accantonate per paura di soffrire e, con un lavoro karmico, sana le ferite dell'anima. Seguite questa istintività emotiva benefica per l'amore e accogliete alcune novità preziose per il lavoro.