Il mese di maggio ha preso il via. E' quindi interessante approfondire come andranno le giornate del quinto mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno della Bilancia, magari provando a comprendere al meglio come gestire le giornate e le settimane di questo periodo.

Negli ultimi tempi, con Marte in aspetto valido, i nativi del segno sono riusciti a gestire al meglio le difficoltà professionali, malgrado il periodo insoddisfacente. In amore, non è mancata la positività, nonostante la dissonanza di alcuni pianeti.

È stato anche possibile risolvere delle problematiche a livello salutare.

Astrologia del mese di maggio per il segno

Nel mese di maggio, riuscirete a mettervi in gioco, dopo questo periodo di stand-by. Riuscirete così a stare meglio, come se vi foste liberati di un peso. Ci saranno delle decisioni da prendere, dovrete riflettere abbondantemente prima di dare delle conferme. Per favorire il campo salutare, riuscirete a dare più spazio alla vostra serenità psicofisica. Con il Sole favorevole, anche nei prossimi mesi potrete stare meglio, nonostante dei periodi di stanchezza.

A livello amoroso, ci sarà un recupero ed anche chi ha chiuso una storia, riuscirà a vedere la situazione sotto un punto di vista migliore. In campo lavorativo, a partire dalla seconda settimana, dovrete provare a mantenere la calma, anche se non sarà semplice, soprattutto per chi lavora in una società.

Approfondiamo di seguito le stelle e l'oroscopo riguardo al campo professionale e a quello amoroso per tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Oroscopo maggio: lavoro e amore per la Bilancia

Con Venere che prosegue il suo transito positivo, e anche Mercurio che diventerà favorevole a partire dalla seconda settimana del mese, in campo professionale riuscirete ad organizzare al meglio la vostra situazione lavorativa. Anche se, come anticipato, dovrete provare a mantenere la calma con i vostri collaboratori. Con i rallentamenti del periodo è probabile che nascano dei momenti di stress, causati da alcuni risultati che tardano, appunto, ad arrivare.

Qualcuno potrebbe anche decidere di non rinnovare degli accordi. Nei prossimi mesi, il cielo sarà agitato, anche se comunque fruttuoso.

A livello amoroso, la situazione è migliore rispetto ai mesi precedenti, chi ha vissuto delle crisi di coppia, arrivando fino a questo momento, rafforzerà il proprio rapporto. Anche a livello familiare, la situazione potrebbe migliorare, anche se ci saranno comunque delle discussioni da affrontare. Il periodo da sfruttare a livello emozionale, sarà quello compreso nell'ultima settimana del mese di maggio.