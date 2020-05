Il quinto mese dell'anno ha avuto inizio con nuove situazioni in arrivo per i 12 segni zodiacali. Scopriamo in particolare come andrà il periodo compreso tra l'1 ed il 31 maggio per il segno zodiacale del Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche e le stelle con l'amore, la salute ed il lavoro dei nati sotto il terzultimo segno dello zodiaco. Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, soprattutto in campo lavorativo, il segno del Capricorno ha avuto in ogni caso un periodo di progressiva crescita.

Certo, non tutti i nati sotto questo particolare segno, ma le stelle sono state comunque dalla vostra parte anche per un recupero successivo. In campo amoroso, invece, le relazioni non sono state semplici da gestire.

Astrologia di maggio per i nati Capricorno

Nel mese di maggio, riuscirete a recuperare soprattutto a livello salutare, ma anche per quel che riguarda la forma fisica. Con l'ottima posizione del Sole e di Giove nel segno, vi sentirete più energici e vitali. Saturno non sarà più presente nel vostro cielo, i vostri sforzi per ottenere dei risultati a livello psicofisico saranno premiati.

Nuovo recupero ci sarà anche per le coppie che stanno insieme da tempo, aumenteranno le situazioni progettuali importanti per rafforzare il proprio rapporto. Nel lavoro, il Sole dalla vostra parte, potrebbe anche favorirvi per concludere degli accordi per voi importanti. Vediamo nel dettaglio come andrà la situazione professionale e sentimentale del segno nel periodo di maggio.

Oroscopo maggio: lavoro e amore per il Capricorno

Come anticipato, rispetto al mese precedente, ci saranno delle situazioni di recupero anche in amore. Soprattutto le coppie che portano avanti il proprio rapporto da tempo e che hanno superato delle difficoltà negli ultimi tempi, riusciranno a rafforzare la propria relazione. Con la fine del periodo è probabile che giungano delle novità, in particolare per chi è single da tempo, ma anche per chi di recente ha subito una separazione.

Il cielo sarà particolarmente forte per il lato amoroso nel periodo di giugno, quando riuscirete a dare la giusta attenzione al partner

In campo lavorativo, questo sarà un mese di particolare interesse per voi. Non mancheranno delle buone idee, sarà possibile dare spazio a nuovi progetti. Giornate particolarmente favorevoli saranno quelli centrali, quando potrebbero esserci delle proposte coinvolgenti. Qualcuno potrebbe essere incaricato di nuove responsabilità, potrete così concludere delle trattative iniziate da qualche tempo. Con l'arrivo dell'estate e Marte in aspetto interessante, dovete fare delle scelte per il vostro futuro professionale.