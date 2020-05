Il mese di maggio 2020 ha avuto inizio. Come andrà questo periodo per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione? Vediamo cosa dicono le stelle con l'Oroscopo per l'amore, il lavoro e la salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 maggio 2020. Negli ultimi tempi non è mancata la forza, nonostante alcuni problemi lavorativi che avete dovuto affrontare. Il fatto che Venere non sia stata più in opposizione, questo ha permesso un lieve recupero in campo sentimentale, dove comunque non sono mancati dei piccoli disagi.

Astri e stelle del mese per lo Scorpione

Nel mese di maggio, sarà possibile recuperare parte della forza perduta nei mesi precedenti. Con Marte dalla vostra parte a partire dalla seconda settimana del mese di maggio, non mancherà sicuramente energia che vi consentirà di portare avanti i vostri progetti e non solo. Se desiderate iniziare delle cure e delle terapie in questo periodo, le stelle sono dalla vostra parte: potreste risolvere le vostre problematiche. In queste giornate di maggio, diminuirà anche l'agitazione che avvertite negli ultimi periodi.

Momento di recupero anche in campo sentimentale, vi sentirete particolarmente passionali e sarà anche possibile approfondire delle conoscenze speciali. In campo lavorativo, è probabile che nascano delle divergenze, ma riuscirete a risolvere entro la fine del mese. Cercate di non essere istintivi. Scopriamo di seguito nel dettaglio quali sono le previsioni astrologiche ed astrali per il segno zodiacale dello Scorpione per il periodo di maggio 2020.

Oroscopo maggio: l'amore per lo Scorpione

Come anticipato, in campo amoroso avrete modo di recuperare. Dopo alcuni momenti di difficoltà vissuti con il partner, riuscirete ad esprimere le vostre emozioni e non mancherà vitalità nelle relazioni. Le coppie che stanno insieme da tempo potranno godere di una buona stabilità. Chi vive, invece, un momento di crisi, potrà trovare delle soluzioni ai propri problemi, attraverso il confronto con se stesso, ma anche quello con la persona amata.

È probabile che i single riescano ad approfondire delle conoscenze, seppur in maniera virtuale.

Cosa dicono le stelle per il mese di maggio: il lavoro per i nati Scorpione

In campo lavorativo, è probabile che chi ha richiesto delle informazioni riguardo la propria posizione, potrà ottenerle, anche se dovrà aspettare la fine del periodo. Arriveranno anche delle nuove proposte, ma cercate di non prendere delle decisioni affrettate. Con Urano in opposizione potreste, infatti, sentirvi particolarmente affrettati e compiere delle azioni di cui successivamente potreste pentirvi. Cercate anche di gestire al meglio le situazioni di contrasto che potrebbero nascere con i collaboratori.