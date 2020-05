È giunto il mese di maggio 2020. Leggiamo le novità e le previsioni astrologiche riguardanti l'amore, il lavoro e la salute per tutti i nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Di seguito anche approfondimenti e suggerimenti per poter affrontare le settimane e le giornate comprese tra il primo ed il 31 maggio. Negli ultimi tempi, sono state molte le situazioni da affrontare, anche in campo lavorativo. In amore non sono mancate delle buone notizie, nonostante la situazione difficile che tutti i segni zodiacali hanno vissuto.

A livello finanziario è stato importante saper gestire le entrate.

Astri e stelle di maggio per l'Acquario

Nel mese di maggio, forma fisica e vitalità eccellenti per tutte le settimane del periodo. Piccole tensioni potrebbero giungere nel corso delle ultime giornate, quando sarà necessario avere maggiore prudenza. Non mancherà energia in questo periodo, riuscirete a ottenere dei buoni risultati a livello psicofisico. Con Venere in transito nel segno, che rimarrà fino alla fine dell'estate, in campo amoroso potrete recuperare, in particolare chi ha sofferto negli ultimi tempi.

In campo lavorativo, invece, bisognerà vivere un momento di rielaborazione del proprio ruolo e dei progetti, per comprendere come andare avanti. Vediamo di seguito nel dettaglio le stelle che riguardano il campo professionale e quello sentimentale per tutti i nati sotto il penultimo segno zodiacale.

Oroscopo del mese di maggio: lavoro e amore per l'Acquario

Come anticipato, con Venere nel segno, in amore vivrete delle buone giornate in questo periodo.

Le stelle sono ottime e dalla vostra parte, anche per fare delle scelte riguardanti un rapporto, o per stringere dei nuovi legami e rafforzare conoscenze. Non sarà semplice trovare il partner ideale, ma con il Sole dalla vostra parte avrete maggiori possibilità. Sicuramente in queste giornate il segno dell'Acquario avrà voglia di mettersi in gioco, anche chi di recente ha vissuto una separazione e ha sofferto.

Nel mese di giugno nonostante l'ottimo aspetto di Venere protegga il segno, potrebbero esserci dei periodi sottotono, sfruttate quindi l'andamento astrale di questo periodo.

In campo lavorativo, potrete fare qualcosa di gratificante per voi, ma anche per gli altri. Cercate di coinvolgere i vostri collaboratori, per poter gestire al meglio le vostre idee e anche i vostri progetti. Sarà importante fare chiarezza, per poter iniziare in questo modo un nuovo percorso con lo spirito giusto. I giovani avranno l'occasione di dimostrare ciò che valgono, ottenendo anche qualcosa di importante. Mettevi quindi alla prova e mostrate le vostre capacità.