Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà domenica 17 maggio 2020, leggendo le previsioni e l'Oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo, previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: questa sarà una serena e felice giornata in campo sentimentale. Per quanto riguarda la salute ci sarà un recupero psicofisico che vi consentirà di ragionare sui possibili problemi da risolvere. Per quanto riguarda invece il campo lavorativo, cercate di evitare le discussioni con i vostri colleghi.

Toro: potrebbe esserci una leggera agitazione per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Recupererete un po' di energie e nel lavoro potrebbero arrivare alcune gratificazioni che attendevate da molto tempo.

Gemelli: nel campo sentimentale i problemi del passato potrebbero essere risolti. Nel campo lavorativo cercate di portare a termine i vostri progetti.

Cancro: in amore il vostro partner potrebbe farvi arrabbiare con delle discussioni futili. In campo lavorativo cercate di non creare problemi al vostro capo. Per quanto riguarda la salute, cercate di pensare di più a voi stessi.

Leone: cercate di organizzare qualche cosa di bello con la vostra dolce metà e con la vostra cara famiglia. Nel lavoro potrebbero esserci dei problemi legati ai soldi. La salute invece vi sorriderà e riuscirete anche a trovare del tempo per stare con la vostra famiglia.

Vergine: in questa giornata del 17 maggio, in amore potrebbe esserci un nervosismo molto significativo che renderà la vostra serata un disastro. Nel campo lavorativo cercate di non esagerare con le richieste del vostro capo. La salute non sarà ottima a causa del nervosismo con il vostro partner.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: nel campo lavorativo le situazioni miglioreranno e potreste ritornare a sorridere con i vostri colleghi. Mentre in amore potreste eliminare un po' di ansia.

Scorpione: possibili contrasti con la vostra famiglia e con le persone che vi amano. Provate a mantenere sempre la calma e prima di rispondere, cercate di pensare.

Nel campo lavorativo non mancheranno delle sorprese spiacevoli che potrebbero farvi arrabbiare parecchio. La salute non sarà al top e potreste aver bisogno di rilassarvi e di non pensare ai problemi.

Sagittario: in campo lavorativo arriveranno dei soldi inaspettati che potrebbero aiutarvi a risolvere un bel po' di problemi. Per quanto riguarda invece i sentimenti, la vostra dolce metà potrebbe farvi arrabbiare per alcune discussioni legate alla sua famiglia. I suoi genitori potrebbero creare disagio a voi e alla vostra vita lavorativa.

Capricorno: in questa giornata, potreste vivere dei momenti indimenticabili e soprattutto emozionanti con il vostro partner. Cercate di partire e organizzate il vostro futuro al meglio.

Inoltre, potrebbero arrivare delle sorprese che cambieranno il vostro futuro. Nel campo lavorativo potrebbero esserci dei problemi, ma riuscirete anche stavolta a superarli.

Acquario: bel recupero a livello psicofisico ma potreste sentirvi leggermente nervosi, sia con la famiglia e sia con i vostri colleghi. Il consiglio è quello di non strafare e di ragionare attentamente. I colleghi più stretti vi staranno vicino anche in questo periodo.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata inizierà molto bene dal punto di vista dell'amore. Il vostro partner vi dedicherà delle attenzioni importanti. Mentre per quanto riguarda il lavoro, cercate di non alimentare discussioni inutili che non portano da nessuna parte.

La salute vi sorriderà in questo periodo di maggio.