Una nuova settimana di maggio è in arrivo per i segni zodiacali: è interessante approfondire quindi le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per il periodo compreso tra lunedì 10 e domenica 17 maggio 2020. Di seguito l'Oroscopo e le previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: in queste giornate con Mercurio favorevole a partire dall'inizio del periodo, riuscirete a sistemare e risolvere delle questioni nate con il partner negli ultimi tempi. A livello familiare, sarà possibile chiarire discorsi in sospeso. Nel lavoro c'è un buon recupero a livello generale.

Toro: mese conciliante in amore, quello di maggio. In questa settimana le coppie che hanno affrontato delle problematiche potrebbero ritrovare armonia e pensare al futuro. A livello lavorativo, se qualcosa non vi soddisfa, potrete andare oltre. Possibili accordi e rinnovi.

Gemelli: nel lavoro, in questa settimana di maggio, con Mercurio nel segno, dovrete mettervi in gioco per dimostrare quanto valete. In amore, avete voglia di fare progetti importanti con il partner.

Cancro: in queste giornate, con Marte favorevole nella parte centrale del periodo, potrete concludere delle questioni rimaste in sospeso. In amore, se ci sono delle divergenze, potrete affrontarle, per dare nuove possibilità alla coppia.

Leone: in questa settimana a livello amoroso potrete organizzare le situazioni con tranquillità. È un buon oroscopo per chi desidera progettare un bel futuro con la persona amata. In campo professionale, con Saturno in opposizione cercate di non esporvi troppo.

Vergine: è importante in queste giornate che siate equilibrati in campo emotivo.

Sfruttate la settimana se desiderate riconciliarvi con qualcuno per voi importante. A livello lavorativo, è probabile che prevalga il nervosismo, ma le prime giornate della settimana saranno interessanti.

Astrologia della settimana per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: con Venere favorevole, in queste giornate in campo lavorativo sarete maggiormente disponibili.

Ci sarà un buon recupero entro la fine del mese. A livello sentimentale, le giornate migliori saranno quelle di metà settimana, nelle quali recupererete nuova fiducia.

Scorpione: se ci sono delle questioni da affrontare in campo sentimentale, cercate di farlo con calma. Nella parte centrale del periodo, potrebbero sorgere dei disagi con il partner. Nel lavoro le iniziative di questo periodo, potrebbero darvi soddisfazioni nei prossimi mesi.

Sagittario: in queste giornate è probabile che nati sotto questo particolare segno desiderino passare del tempo con se se stessi per comprendere come proseguire la propria relazione. A livello lavorativo, potrebbero esserci delle problematiche non semplici da risolvere.

Capricorno: con Marte favorevole e Giove in transito importante nel segno, in campo sentimentale potrete prendere delle decisioni riguardanti la coppia. Nel lavoro, potrebbero esserci delle riconferme.

Acquario: con la luna nel segno a partire dalla parte centrale del periodo, a livello lavorativo potreste fare qualcosa di importante, dopo un periodo di fermo. In campo sentimentale, potrebbero scoppiare delle dispute.

Pesci: giornate stressanti per il segno, soprattutto in campo amoroso. Alcune situazioni potrebbero rivelarsi ambigue. A livello lavorativo, potrebbe esserci un nuovo blocco, ma con Marte nel segno potreste ripartire con la fine della settimana.