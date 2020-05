Durante la settimana che inizia lunedì 25 e si conclude domenica 31 maggio 2020 i Gemelli avranno ancora nella propria costellazione il Sole ed il pianeta Venere, ma saranno 'abbandonati' progressivamente da Mercurio. Quest'ultimo infatti arriverà a stazionare nella costellazione del Cancro, instaurando nei nati una capacità di argomentazione ottima. Urano sarà ancora in movimento all'interno della costellazione del Toro, ma la grande fortuna per i segni di terra in generale sarà alla base di notevoli guadagni e successi, anche se dovranno comunque fare attenzione ad eventuali situazioni di rischio per la carriera lavorativa.

Approfondiamo le previsioni della settimana per la prima sestina zodiacale.

Successi per Toro

Ariete: la comunicazione sempre più 'sciolta' nei confronti del partner, insieme ad una grande intesa romantica, saranno alla base di decisioni e di evoluzioni in campo sentimentale. Ci saranno anche molte attenzioni nei confronti della famiglia, ma deciderete sempre più spesso di ritagliare del tempo anche per voi.

Toro: ci saranno parecchie occasioni di successo grazie alla fortuna per l'elemento di terra, ma dovrete anche essere molto abili nel coglierla anche nelle faccende private.

Le nuove energie saranno di notevole aiuto in quelle giornate in cui lo stress ed il nervosismo potrebbero farla inevitabilmente da padrone.

Gemelli: tanto ottimismo aiuterà nel raggiungimento degli obiettivi professionali. Saranno questi i presupposti per affrontare al meglio una settimana densa certamente di lavoro, ma anche di successi e affari conclusi nel migliore dei modi. Le distrazioni amorose però potrebbero causarvi qualche disguido.

Cancro e Vergine in miglioramento

Cancro: la capacità di dialogo sarà preponderante sia in ambiente sentimentale che in quello professionale, ciò aiuterà per una settimana molto più proficua in entrambi i sensi. Dovrete però fare molta attenzione quando avrete in mente di avviare determinati progetti, perché per alcuni dovrete attendere.

Leone: avrete ben in mente i vostri obiettivi, quindi non dovreste incorrere in nessun ostacolo o perlomeno sarete in grado di evitarli.

L'organizzazione lavorativa sarà alla base della riuscita dei progetti in essere, facendovi comprendere bene fin dove riuscirete ad arrivare e quanto guadagnare.

Vergine: la tensione in famiglia si farà purtroppo sempre più palpabile, a causa della vostra inflessibilità o probabilmente per delle incomprensioni troppo forti e difficili da affrontare. Nella seconda parte della settimana invece avrete più occasioni per distendervi e rilassarvi, instaurando un dialogo.