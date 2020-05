Il mese di giugno vede ancora protagonista il segno del Gemelli, con Venere, Sole, Saturno in buon aspetto. Il segno dell'Acquario procede felice e leggero, sia nelle questioni amorose che lavorative. Il Leone si potrà rilassare.

Andiamo a vedere, segno per segno, le previsioni astrologiche del mese.

Le stelle del mese di giugno da Ariete a Vergine

Ariete: vi sentite bene, finalmente vi sentite più leggeri. Sole e Venere in Gemelli vi fanno divertire in questo primo mese estivo. Uscite, fate lunghe passeggiate, scaricate le tensioni accumulate durante l'inverno. Venere vi fa belli, creando splendide geometrie affettive e relazionali.

Con Marte alle spalle che crea stanchezza, dedicatevi del tempo per riflettere e impostare i vostri prossimi passi lavorativi. Dal giorno 28 Marte sarà nel vostro segno per ben sei mesi. D'altro canto, Mercurio in quadratura, vi chiede di fare attenzione alle cose burocratiche, a viaggi rimandati o semplicemente al troppo stress. Plutone in quadratura e Chirone congiunto vi spingono a fare dei cambiamenti lunghi ma importanti, che cambieranno tratti della vostra personalità e vi faranno riflettere sui vostri bisogni più profondi. Consigli: uscite con un Leone, bello più che mai. Giocate con un divertente Gemelli.

Toro: giugno è un mese di raccolta. Avete faticato tanto, lavorato tanto. Ora raccogliete i frutti del vostro impegno.

Marte vi rende dolci e rilassati, Urano spinge verso la realizzazione di progetti che avete nel cassetto da molto tempo, anche una passione può realizzarsi in qualcosa di concreto. Dopo tante fatiche, ora vi sentite più centrati, consapevoli di voi stessi. Mercurio risalta una comunicazione morbida, profonda e penetrante.

Amate parlare delle vostre passioni, cucinare o abbellire la vostra casa. Giove vi permette di abbandonarvi ai piaceri senza sensi di colpa. Il 2020 è una tappa importante per voi, e Giugno sarà un dolce mese per rilassarsi e divertirsi. Consigli: cucinate con un Cancro, evitate un Acquario su di giri.

Gemelli: siete più belli del solito. Quando camminate, tutti si girano abbagliati dalla vostra luce. Non è una bellezza canonica che guardano, ma una luce fatta di freschezza, intelligenza, giocosità e ironia. Vi siete liberati delle zavorre che vi tenevano fermi e statici, ma anche delle vostre tristezze e tornate a splendere. Tutti vi amano e vi ascoltano con curiosità. Ricordatevi ogni tanto di respirare, di rilassarvi. Marte vi manda in tilt, troppa energia, troppe cose da fare, da guardare, da creare. In questo momento di novità, non permettete a Marte di togliervi il sorriso o di farvi arrabbiare. Fate una cosa alla volta e vedrete che i risultati saranno eccellenti. Consigli: Parlate e confrontatevi con un Pesci, condividete una passione con una Bilancia.

Cancro: da molto tempo ormai avete iniziato un lungo processo di ristrutturazione della vostra vita. Riequilibrare è la parola d'ordine. Rapporti personali, affettivi e lavorativi sono sotto esame. Avete bisogno di cambiare. Probabilmente ciò che vi siete costruiti non vi rappresenta più, siete cambiati e vorreste continuare su questa strada. Ce la farete, Nettuno vi guida. Mercurio vi spalleggia e vi aiuta ad esprimervi meglio, in modo diretto ma efficace. Marte vi dà la carica per mettere tutto in pratica. Consigli: dipingete con un Pesci, evitate una Vergine stressata.

Leone: pian piano vi state innamorando. Vi state innamorando di voi stesse, dei vostri figli, dei vostri amici, del vostro amante.

Uscite di casa con il sorriso e con la gioia ingiustificata da un evento particolare. Lavate i capelli e li asciugate al naturale, la criniera è più alta che mai. Liberate per un secondo la vostra voglia di dominare tutto e tutti, Urano non vi perdonerebbe. Ascoltate Sole e Venere, giocateci sopra, rideteci. Se qualcuno si dimentica di ringraziarvi, voi offritegli un bicchiere di vino e perdonatelo sorseggiando insieme. Lui capirà che il re siete voi. Giugno scorre veloce e gioiosamente. Siete felici che sia arrivata finalmente l'estate. Consigli: Fate giardinaggio con una Bilancia, tenetevi aggiornati con un Acquario.

Vergine: siete stanchi. La fine di Maggio è scivolata in un turbinio fatto di discussioni, riparazioni, chiarificazioni, riprogrammazioni.

Marte vi chiede più sforzi e voi non riuscite a capire in che direzione. Venere vi fa litigare con voi stesse, non vi piacete e non vi sentite appagate. Il Sole vi chiede un cambiamento dei progetti che avevate programmato con tanta accuratezza. Tutti questi pianeti vi stanno mostrando che niente si può controllare, prevedere o capire con la logica. Non vi arrabbiate se non è come voi avete previsto. Mercurio si siede accanto a voi e ribadisce che dovete rilassarvi, lasciar andare pensieri o troppi confronti. Ascoltate Mercurio, mollate le redini dell'iperattività, delegate o dimenticatevi di qualcosa. Consigli: Fatevi consigliare da uno Scorpione, evitate un Sagittario elettrico.

Le predizioni astrali di giugno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: sono mesi ormai che Venere, e ora anche il Sole, vi coccolano. Saturno vi vuole dare una breve anticipazione di ciò che vi si prospetta in futuro. Vi sentite al vostro agio con questi pianeti. Non vi costringono a prendere decisioni rapide, a dover affrontare persone invadenti, a dovervi giustificare della vostra autonomia emotiva. Mercurio ogni tanto vi intreccia i pensieri, rendendoli confusi, ma siete belli quando siete confusi, vi dà un'aria misteriosa e intrigante. Giove inoltre, non vi rende molto espansivi, non ne avete molta voglia. Siete focalizzati sulle vostre passioni e i vostri silenzi. Non avete voglia di buttarvi nella mischia, vi farebbe perdere del tempo prezioso.

Le vostre sicurezze sono lì, che vi amano e vi rendono serene. Consigli: uscite con un Gemelli, evitate un Cancro.

Scorpione: vi muovete sinuosi tra mille impegni. Scivolate sicuri nei vostri doveri. Ora non vi pesa affrontare il quotidiano che, fino poco fa, vi appariva noioso. Marte vi aiuta a essere vigili e vigorosi. Mercurio vi chiarisce le idee sulle persone con cui avete a che fare e progetti che vorreste impostare. Nettuno vi guida verso i vostri ideali con coerenza e vi fa sapere che siete sulla strada giusta. A tratti vi potreste sentire elettrici, Urano chiede un'attenta valutazione del tutto. Mai voi sapete che le difficoltà vi piacciono, per il solo gusto di avere qualcosa contro cui combattere.

Le vostre intriganti passioni amorose per il momento le mettete in pausa, avete bisogno di risolvere le questioni con voi stessi, con le vostre personali aspirazioni. Consigli: ascoltate un Toro, suonate una canzone con un Pesci.

Sagittario: fate attenzione, giugno è il mese in cui i pianeti si allineano sfidandovi. Se vi sentite stanchi, confusi, esausti rallentate i ritmi. Venere richiede attenzione per il vostro benessere, il Sole anche. Non tirate troppo la corda, cercate di rimanere centrati e concentrati. Quando questi pianeti veloci passeranno, vi renderete conto d'aver esagerato. Saturno vi aiuta nelle questioni pratica e nel proseguimento di ciò che avete impostato. Riservate le energie però.

Verso la fine del mese, le cose vi saranno più chiare e sarete molto più disponibili ad affrontare i cambiamenti. Ora dedicatevi ad una passione, in solitaria. Vi aiuterà a scaricare le tensioni. Consigli: Fatevi aiutare da un forte Leone, uscite con una dolce Bilancia.

Capricorno: i pianeti più importanti sono con voi. Vi sentite forti, sicuri di voi stessi, con fermezza. Sono potenti questi pianeti che vi ricordano quanto valete. Avete fatto tanto per arrivare fino qui e ora ve lo riconoscete. Non avete più bisogno di sentirvi dire cosa avete fatto di buono siete autonomi ormai. Mercurio in quadratura vorrebbe che riusciste a spiegarlo a tutti, ma forse è meglio il silenzio. Giove vi spinge verso nuove frontiere, mentali e/o spaziali.

Nettuno vi dice che tutto deve essere fatto con un principio, rigore interiore. Urano vi aiuta a mettere in pratica ciò che avete in mente. Nessuno vi può fermare. Consigli: aiutate un'amico Vergine, seguito uno Scorpione.

Acquario: non si vedeva tanto tempo una geometria astrale come questa. Siete felicemente soddisfatti. Dopo un periodo fatto di ostacoli e blocchi, ripartite veloce come voi sapete fare. Chiamata, incontri, aperitivi a ritmi velocissimi. Siete sociali e ne avete proprio bisogno. Venere vi aiuta a stare bene con voi stessi, il Sole vi illumina in trigono. Andate veloci ma a voi piace non soffermarvi in cose inutili e noiose. Scorrete leggeri tra nuove idee creative, nuovi progetti e nuove conoscenze interessanti.

Non fatevi fermare da Urano, che potrebbe farvi sorgere dei dubbi. Proseguite dritti verso i vostri obiettivi. Consigli: organizzate qualcosa con un Sagittario, chiamate un Gemelli.

Pesci: non vi fate intimorire da due pianeti veloci in quadratura. Vi possono far arrabbiare o sbagliare per un secondo, nulla di più. Tutto ciò che avete impostato, coltivato e costruito certamente non subirà scossoni ora. Con una lista di pianeti importanti a vostro favore, sorridete per le vostre arrabbiature di poco conto. Mercurio vi vuole lucidi, Marte vi da l'energia giusta, Urano vi regala un savoir-faire perfetto, Nettuno vi rende speciali. Non date ascolto a Venere, che da tempo vi rende scontrosi e poco interessati al mondo circostante. Consigli: passeggiate con una Vergine, divertitevi con un Acquario.