Marte non è più in posizione contrastante, dunque il mese di giugno inizia con un buon recupero fisico: i nativi del Leone si sentono più energici, in forma e grintosi. È un buon momento per l’amore e i rapporti interpersonali, le stelle favoriscono i nuovi incontri per i single, ma anche la nascita di nuove amicizie o collaborazioni.

Mercurio favorisce gli affari e la sfera lavorativa, ma invita anche a ritagliarsi qualche momento di solitudine e riflessione. Urano potrebbe portare un po’ di malinconia e nervosismo, turbando con leggere “scosse” la serenità. Per fortuna le stelle non lasciano presagire gravi contrattempi.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di giugno 2020 per il Leone, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giugno per il Leone

Amore: l’oroscopo di giugno lascia presagire un mese vantaggioso per l’amore e i rapporti interpersonali. Venere magnifica in Gemelli, leggera e un po’ maliziosa vi illumina con i suoi raggi caldi e brillanti e pone sul vostro cammino interessanti novità. Il vostro Sole unito alla stelle dell’amore combina incontri interessanti, soprattutto il 5, 6, 14, 19, 20 e 28 del mese. La passione si riaccende, il vostro fascino diventa irresistibile e la voglia di uscire a divertirsi sempre più forte. Anche chi vive in coppia ha davanti a sé un mese sereno, la sessualità è in crescita.

È un buon momento per fare dei progetti, le coppie che desiderano un figlio potrebbero essere ascoltate dalle stelle.

Lavoro: in ambito lavorativo potrebbe essere un periodo di alti e bassi. Durante il mese precedente potrebbero esserci stati dei cambiamenti, che fate fatica ad accettare o a cui non riuscite ad abituarvi.

Tuttavia Mercurio vi aiuta a far luce in voi stessi, a capire l’origine del vostro disagio e a trovare una soluzione adatta. Non è il momento ideale per esporsi, meglio evitare le decisioni affrettate e rimandare le novità. Il consiglio dell’oroscopo è di sistemare i capitoli rimasti in sospeso, prima di iniziare qualcosa di nuovo.

Recupero a partire dal 28 giugno quando Marte assume una posizione estremamente fortunata.

Salute: l’oroscopo di giugno 2020 lascia presagire un mese di recupero per il Leone, che soprattutto dal punto di vista fisico durante i mesi precedenti ha dovuto affrontare numerose problematiche. Sebbene Saturno e Urano siano ancora in posizione contrastante, Marte non vi ostacola più e il favore di Mercurio vi avvantaggia. È possibile recuperare le energie e la forza. Le cure e i trattamenti iniziati porteranno ai risultati sperati. Le stelle consigliano di praticare attività fisica leggera, come yoga o pilates.