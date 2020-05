Venerdì 29 maggio 2020, la Luna stazionerà nel segno della Vergine, mentre Plutone con Giove si troveranno in Capricorno. Urano permarrà sui gradi del Toro come Venere insieme al Sole che continueranno la loro orbita in Gemelli. In ultimo, Saturno proseguirà il moto in Acquario e Nettuno con Marte rimarranno stabili in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno entusiasmante per Scorpione e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: intuitivi. La Luna in sestile a Mercurio nella dodicesima casa donerà presumibilmente ai nativi delle intuizioni degne di nota, sopratutto sul versante professionale, dove la prima decade si toglierà diverse soddisfazioni.

2° posto Capricorno: incontri professionali. Venerdì che potrebbe rivelarsi ricco di nuove conoscenze per i nati del segno, che avranno ottime chance di divenire importanti per il percorso professionale del prossimo futuro.

3° posto Leone: verità. La congiunzione Nettuno-Marte sarà smorzata dall'effetto dei Luminari e qualche inaspettata verità potrebbe giungere al cospetto dei nati Leone.

I mezzani

4° posto Toro: affettuosi. 24 ore in cui i nativi potrebbero spostare le faccende lavorative e pratiche in secondo piano, per dedicarsi interamente agli affetti più cari. Sarà così che la richiesta del partner o dei figli di visitare quel luogo esclusivo verrà accettata di buon grado.

5° posto Sagittario: shopping.

Malgrado il duetto Saturno-Urano spinga per stringere i cordoni della borsa, i nativi vorranno presumibilmente concedersi un acquisto legato al settore lavorativo, come un'attrezzatura di ultima generazione.

6° posto Bilancia: mondani. La voglia di divertimento che i nati Bilancia avranno verrà soddisfatta organizzando una scanzonata serata con gli amici di vecchia data, che li aiuteranno a dimenticare per qualche ora le problematiche giornaliere.

7° posto Ariete: relax. Il parterre planetario, decisamente neutrale questo venerdì, metterà i nati Ariete nelle condizioni di staccare la spina dalla quotidianità e ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

8° posto Scorpione: pungenti. Un po' per insoddisfazione e per l'innato gusto della provocazione, i nati del segno potrebbero cimentarsi in battute pungenti.

Fortunatamente, conoscendo la loro indole, nessuno presterà troppa attenzione alle loro parole.

9° posto Acquario: amore flop. Le faccende professionali durante la giornata assorbiranno presumibilmente la quasi totalità delle energie native, ma ciò non sarà gradito dall'amato bene che lamenterà una certa trascuratezza.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: diverbi amorosi. Sul fronte amoroso qualche discussione potrebbe innescarsi per motivi di gelosia e a causa della retrogradazione venusiana il polverone dialettico si protrarrà per diverse ore.

11° posto Cancro: bizzosi. Imbronciati e indisponenti affronteranno con ogni probabilità la giornata con il nervosismo a fior di pelle e non ci metteranno molto ad accorgersene capi e colleghi, che li richiameranno all'ordine.

12° posto Pesci: pigri. La voglia di mettersi in gioco probabilmente latiterà perché i nati Pesci preferiranno di gran lunga 'ciondolare' per casa anziché attivare mente e braccia per rendersi produttivi in ambito lavorativo.