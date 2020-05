L'oroscopo di lunedì 1 giugno avrà in serbo intensissime emozioni per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna in Bilancia, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Urano in Toro e, per finire, Saturno in Acquario.

Nella giornata di domani, il Toro verrà travolto dallo svolgersi degli eventi, mentre lo Scorpione vorrà trascorrere più tempo possibile con i suoi amici.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'Oroscopo dell'1 giugno per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 1 giugno: Ariete sottotono e sorprese per Cancro

Ariete: la settimana non inizierà nel migliore dei modi. Vi sentirete stanchi e poco volenterosi di salutare il weekend. Cercherete di impegnare tutte le vostre energie sul lavoro, ma vi renderete conto che avrete bisogno di altro per sentirvi appagati. L'oroscopo consiglia di non trascurare la sfera sociale. Contattate gli amici, ridete con loro, fateli sentire al centro del vostro mondo. Tutto questo vi ridarà la carica giusta per tornare in forma e porvi nuovi obiettivi.

Toro: la vostra vita prenderà una direzione del tutto particolare. Cercherete di fermare lo svolgersi degli eventi, ma alla fine vi renderete conto che l'improvvisazione è ciò che da pepe alla vita.

Avrete modo di imbattervi in persone nuove, proverete ad approfondire la conoscenza e inizierete subito ad immaginare le attività che potrete fare una volta superato questo difficile periodo. Il partner non riuscirà a stare dietro a tutte le vostre idee, ma se tenterete di coinvolgerlo maggiormente, le accoglierà con entusiasmo.

Gemelli: non riuscirete a tenere a freno il vostro entusiasmo. Vi sentirete fieri di voi stessi e non avrete paura di mettervi in gioco. Le sfide quotidiane non vi faranno paura, ma al contrario, vi saranno di grande stimolo. La vostra allegria sarà contagiosa e le persone attorno a voi non potranno fare a meno di chiedervi come fate a mantenere tutta quella grinta.

Non avrete risposta a questa domanda, saprete solo che ogni piccola cosa vi renderà felici.

Cancro: sarà una giornata sorprendente! Rimarrete stupiti da ciò che accadrà, soprattutto nelle ore pomeridiane. Non sarà il momento giusto per dedicarvi alla calma e al relax, ma dovrete fronteggiare una serie di sfide che richiederanno tante energie. Starà solo a voi decidere come affrontarle: potrete mettercela tutta o cercare di evitarle. Un punto di riferimento essenziale saranno gli amici e il partner. La loro vicinanza vi consentirà di essere più ottimisti.

Oroscopo dell'1 giugno: Leone annoiato e Bilancia paziente

Leone: dovrete occuparvi di diverse incombenze noiose. Cercherete di delegare il più possibile, ma la maggior parte del lavoro toccherà a voi.

L'oroscopo consiglia di provare a usare qualche metodo per alleggerire il lavoro: mettere della musica come sottofondo o un audiolibro. Verso la prima metà della giornata, qualcuno arriverà in vostro soccorso. Forse non sarà proprio l'aiuto che stavate cercando, ma da questa collaborazione potrà nascere qualcosa di bello.

Vergine: vi troverete nella condizione di dover gestire un umore alquanto altalenante. Cercherete di trovare un equilibrio, ma faticherete a sopportare le difficoltà della giornata. Non apprezzerete aiuti o consigli, tenderete a fare tutto da soli, anche se sarete consapevoli dei vostri sbagli. L'oroscopo consiglia di provare a rilassarvi e ad essere più aperti con il prossimo.

La situazione con il partner verrà complicata da alcune discussioni legate al vostro nervosismo.

Bilancia: non potrete tralasciare un elemento importantissimo: la pazienza. Avrete bisogno di tutta la vostra forza d'animo per non scattare davanti a situazioni che minano il vostro senso della giustizia. Sarete costretti a non mostrare le vostre vere sensazioni per non generare inutili litigi, ma questo vi farà male al cuore. L'oroscopo consiglia di appuntare su carta i vostri sentimenti negativi: vi consentirà di avere una valvola di sfogo e, allo stesso tempo, di analizzarli con più freddezza.

Scorpione: desidererete trascorrere molto tempo con gli amici. Non avrete voglia di pensare all'amore o alle relazioni di coppia.

Preferirete lasciarvi travolgere dalle risate e avere a che fare con persone alle quali non siete legati sentimentalmente. Avrete modo di mettere in pratica le idee avute nei giorni precedenti. Forse, non tutto andrà come previsto, ma riuscirete a sorprendere i vostri colleghi. Sarà necessario ancora tanto impegno per soddisfare il vostro desiderio d'ambizione.

Previsioni astrologiche di lunedì 1 giugno: Sagittario affascinante e Acquario ambizioso

Sagittario: darete molto peso al vostro fascino. Cercherete di essere il più carismatici possibili e tenderete a esaltare le doti possedute. Non tutti apprezzeranno questo atteggiamento, ma voi sarete fieri di poter sfoggiare la vostra fisicità. Il partner sarà molto attratto da voi, ma darà peso soprattutto al lato emotivo.

Vi chiederà di essere sinceri nei suoi confronti e di affrontare temi importanti. Sarete poco inclini ad accontentarlo e preferirete rimandare a un momento più opportuno.

Capricorno: proverete in tutti i modi a nascondere le vostre vere emozioni. Non vorrete far capire agli altri di avere delle difficoltà nell'affrontare la giornata. Qualcuno potrebbe notare qualcosa di diverso in voi, ma vi rifiuterete di rispondere a domande inopportune. Cercherete di trovare la forza in voi stessi, farete appello a tutte le vostre risorse mentali e, forse, ne uscirete vincitori. Non sarà facile mantenere questo atteggiamento stoico: riflettete attentamente sulla sua reale utilità.

Acquario: sarete sicuri delle vostre capacità.

Vi convincerete di meritare di più di ciò che avete. Ma non sarà facile fare i conti con questi pensieri. Noterete molte ingiustizie attorno a voi e tenderete a volerle risolvere. L'oroscopo consiglia di agire con prudenza perché mosse affrettate potrebbero crearvi dei problemi. Un modo per ottenere di più sarà quello di impegnarvi nel lavoro e nei rapporti d'amicizia e d'amore. Concentrazione e dedizione vi consentiranno di fare il salto di qualità.

Pesci: sarà una giornata all'insegna della generosità. Avrete voglia di fare del bene agli altri e di dargli consigli preziosi. Cercherete di stare accanto agli amici, anche a quelli che sono più restii. L'oroscopo consiglia di non esagerare con le premure.

Infatti, anche se sarete spinti da buone intenzioni, non tutti riusciranno ad apprezzarle. La situazione con il partner andrà per il verso giusto. Sarete felici di averlo nella vostra vita e proverete a dare un'ulteriore svolta positiva alla vostra storia d'amore.