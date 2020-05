Nell'oroscopo della giornata di lunedì 1° giugno, la Luna entrerà nel segno della Bilancia, permettendo così ai nativi del segno di esprimere al meglio i propri sentimenti e vivere nuove esperienze emotive, mentre Toro si sentirà più libero ed efficiente soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Vergine proverà sentimenti profondi e sinceri, e forse con un po’ di fortuna potrebbe riuscire a manifestarli correttamente, mentre Sagittario dovrà fare attenzione a non essere troppo ossessivo nei confronti del partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 1° giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 1° giugno 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì che vi darà un forte senso di indipendenza, complice anche una configurazione astrale che prevede il pianeta Saturno in sestile dal segno dell'Acquario.

Nel lavoro, dunque, vi verrà più semplice esprimere le vostre idee, senza necessariamente farvi criticare dagli altri colleghi anche perché, qualora lo facciano, sarete ostinati ad andare avanti seguendo i vostri ideali. In amore, invece, sappiate che non potete assumere tale atteggiamento, in quanto il parere del partner sarà sempre importante. Se siete single, il consiglio di un amico potrebbe rivelarsi prezioso. Voto - 7

Toro: periodo molto buono per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di lunedì. State assistendo ad una lenta ma efficace ripresa che presto vi permetterà nuovamente di raggiungere grandi traguardi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarete affettuosi ed amorevoli, e cercherete di non trascurare mai le esigenze del partner o di un vostro familiare.

Se siete single, saprete dimostrarvi dei validi amici in questa giornata. Voto - 8,5

Gemelli: al Sole e Venere, già presenti nel vostro cielo a regalarvi giornate meravigliose, secondo l'oroscopo di lunedì si aggiungerà anche la Luna in trigono dal segno della Bilancia, pronta ad esaltare ogni momento della vostra giornata.

In amore, i vostri pensieri saranno rivolti al partner e a come fare per garantire a voi e alla vostra famiglia un futuro solido. Se siete single mettete in evidenza le vostre migliori doti se volete veramente fare colpo. Nel lavoro potrebbe esserci qualche mansione in più da svolgere, ma con un po’ di calma e senza farvi prendere dal panico ce la farete.

Voto - 8+

Cancro: in arrivo una fase positiva per i nativi del segno, con Mercurio in congiunzione che garantirà piacevoli momenti. soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Vi sentirete soddisfatti dei risultati che riuscirete a raggiungere, provando una forte gioia ma anche tanto orgoglio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, apprezzerete molto la compagnia del partner in questa giornata, che avrà tante idee per tenervi impegnati. Se siete single, le energie e la voglia di fare nuove esperienze non mancheranno. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di lunedì positivo per i nativi del segno. Sul fronte sentimentale coloro che vi amano vogliono soltanto che siate felici anche voi, dunque permettetegli di farlo, soprattutto se siete single.

Se avete una relazione fissa, invece, lasciate che il partner si prenda cura di voi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo ci sarà ancora tanta strada da fare, ma sappiate che presto arriverete al traguardo. Voto - 7+

Vergine: i pianeti saranno ancora in posizione sfavorevole anche in questa giornata di lunedì. Ciò nonostante ci sarà anche qualche piccola soddisfazione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, i vostri sentimenti nei confronti degli altri saranno profondi e veritieri, ma se volete che gli altri notino il vostro atteggiamento sincero, dovrete saperli esprimere nel giusto modo. Forse con un po’ di fortuna potreste riuscirci. Se siete single non snobbate i vostri amici solo perché credete di avere altro di meglio da fare che stare seduti a parlare di chissà cosa.

Nel lavoro, con un po’ d'impegno vedrete che i vostri problemi spariranno. Voto - 7-

Bilancia: giornata magnifica per i nativi del segno in quanto, oltre a Venere e al Sole in trigono dal segno amico dei Gemelli, si aggiungerà la Luna in congiunzione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, dunque, sarà più semplice riuscire a trascorrere ore di vero amore in compagnia della vostra anima gemella, tant’è che difficilmente avrete problemi. Se siete single, potrebbe essere la vostra giornata fortunata. Sul fronte professionale potrebbe essere la giornata adatta per dedicarsi a nuove passioni e nuovi interessi che, magari in futuro, potrebbero rivelarsi proficui. Voto - 9

Scorpione: oroscopo della giornata di lunedì che prevede il pianeta Marte in trigono dal segno dei Pesci, e Giove in sestile dal segno del Capricorno.

Unico problema sarà Saturno in quadratura dal segno dell'Acquario. Con questo cielo sul fronte lavorativo, a parte qualche piccola sbavatura, riuscirete a raggiungere dei buoni risultati, soprattutto in quelle mansioni di gruppo che sono a buon punto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarete più sensibili e consapevoli delle vostre azioni nei confronti del partner. Consapevoli del fatto che, se volete ad esempio fare un regalo, lo farete seguendo i gusti del partner, e non i vostri. Se siete single un atteggiamento romantico, abbinato a un gesto che possa colpire positivamente la vostra potenziale anima gemella, potrebbero aiutarvi a fare breccia nel suo cuore. Voto - 8-

Sagittario: oroscopo di lunedì ancora solamente sufficiente.

Venere in quadratura non vi darà pace e per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete fare attenzione al vostro comportamento per non avere problemi. Non siate dunque ossessivi ma comportatevi in maniera tranquilla e vedrete che la situazione sarà buona. Se siete single date sfogo alle vostre passioni e vedrete che qualcosa di buono ne uscirà fuori. Nel lavoro, invece, cautela alle spese, considerato che i guadagni sono poco soddisfacenti al momento. Voto - 6+

Capricorno: previsioni astrali discrete per la giornata di lunedì, con Mercurio in opposizione e Giove in congiunzione. Sul fronte lavorativo, dunque, qualche problema potrebbe anche insorgere, ma se continuate a mostrare il vostro impegno non avrete nulla di cui preoccuparvi.

Sul fronte amoroso, un po’ di furbizia per capire le intenzioni del partner potrebbe anche funzionare, cercate solo di non farvi scoprire. Se siete single potreste ricevere una bella sorpresa. Voto - 7

Acquario: oroscopo di lunedì più che soddisfacente, con il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli, e la Luna in trigono dal segno dei Pesci. In amore i dubbi che avete nei confronti del partner spariranno e sarete più decisi a manifestare i vostri sentimenti. Se siete single e dovrete fare un regalo, non siate precipitosi e riflettete con calma. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto bravi in questa giornata a sbrigare le vostre faccende. Voto - 8

Pesci: oroscopo di lunedì che potrebbe procurarvi qualche indecisione, almeno per quanto riguarda la vostra relazione di coppia.

Dovrete fare qualcosa di speciale per il partner o per un parente e forse potrebbe essere necessario qualche consiglio prima di agire. Per quanto riguarda i cuori solitari, la voglia di impegnarsi non manca, il problema sarà trovare qualcuno che vi piaccia. Nel lavoro, le vostre idee potrebbero essere ben accettate per la loro originalità. Voto - 7,5