L'Oroscopo settimanale dall'1° al 7 giugno analizzerà l'entrata dei Nodi lunari in Gemelli. Molti segni zodiacali saranno chiamati ad abbandonare alcuni meccanismi vitali ormai obsoleti, per avviare una nuova rinascita ed evolvere in amore intraprendendo la strada giusta. Buona la posizione di Luna in Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Nuovi inizi fortunati nell'oroscopo settimanale di giugno

Ariete: sarete pronti a evolvere al meglio in amore grazie alla presenza degli astri in Gemelli che faranno agire al meglio, indirizzando le energie nel verso giusto e intraprendere così una nuova rinascita.

Lunedì e martedì Luna in opposizione potrebbe sprigionare difficoltà in coppia e rendere i single alquanto sfiduciati nei confronti dell'amore. Ma il tutto migliorerà nei giorni seguenti.

Toro: a metà settimana attenzione a Luna in opposizione che potrebbe confondere un po' le idee in amore e produrre un atteggiamento provocatorio nei confronti degli altri. Dovrete ricordare comunque che Urano, Plutone e Giove splenderanno sempre per voi e introdurranno cambiamenti costruttivi per l'amore, sia che siate single che in coppia.

Gemelli: con il Nodo lunare sud nel segno a inizio settimana sarà potenziata la curiosità e la voglia di mette in atto tanti progetti. Attenzione però a non essere inconcludenti poiché presi dalla smania di seguire troppe situazioni contemporaneamente.

Venere e Sole nel segno regaleranno un buon equilibrio mentale utile per ottenere successo in amore, contrastando l'eccessivo nervosismo di Marte in quadratura. Luna in Bilancia lunedì approfondirà l'amore in maniera più stabile e costruttiva.

Cancro: la presenza di Mercurio nel segno potenzierà uno spirito comunicativo utile per emergere in amore.

La sfida sarà vincere una chiusura emotiva introdotta da Plutone in opposizione, avviando rapporti amorosi più armoniosi e arginando la malinconia. Mercoledì Luna in Scorpione vi renderà molto affascinanti e magnetici. Via libera quindi a un modo di amare più leggero, con i Nodi lunari che vi abbandoneranno per passare in Gemelli.

Leone: attenzione a una metà settimana un po' tesa per i sentimenti, con Luna in Scorpione che risulterà in dissonanza e potrebbe produrre atteggiamenti bruschi in amore. Nel weekend in compenso la situazione migliorerà e amplierete le vedute mentali, sorvolando con nuove emozioni entusiasmanti alcune vette sentimentali mai approfondite prima d'ora.

Vergine: attenzione all'entrata dei Nodi lunari in Gemelli che formeranno una quadratura con il vostro segno. Essi sottolineeranno come in passato abbiate sbagliato direzione e quasi sfideranno a prendere la strada giusta in amore. Dovrete quindi lasciare tutto alle spalle e superare eventuali intralci impartiti dalla quadratura di Venere e Sole.

Luna verrà in aiuto mercoledì e giovedì, rendendo gli incontri amorosi molto magnetici e profondi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la settimana inizierà alla grande con Luna nel segno che mitigherà gli affetti e renderà l'amore più stabile. Voi in coppia potrete concretizzare i desideri e programmare per un futuro più florido, mentre voi single sarete molto socievoli e pronti a conquistare una persona che vi colpirà dritto al cuore. I Nodi lunari non saranno più in quadratura, quindi affronterete il tutto con maggiore calma.

Scorpione: mercoledì e giovedì Luna sarà nel segno e procurerà tanto fascino e sensibilità. Sarete molto magnetici e sensuali in coppia, così voi single potrete attrarre a voi la "preda amorosa" prescelta e ottenere successo in amore.

Bando alla pigrizia quindi e dovrete passare all'azione per concretizzare i desideri sentimentali.

Sagittario: la presenza dei Nodi lunari in Gemelli indicherà la via da seguire per ottenere felicità in amore. Essi consiglieranno di aprirvi al dialogo e alle relazioni amorose con maggiore curiosità e brio, ascoltando e coltivando le emozioni. Luna in Bilancia sarà benefica lunedì e martedì per stabilizzare le storie in corso e favorire i nuovi incontri. Nel fine settimana l'astro d'argento nel segno amplierà ancor più gli orizzonti mentali, contrastando l'opposizione di Venere alquanto pesante per i sentimenti.

Capricorno: finalmente i Nodi lunari romperanno l'opposizione dal Cancro. Così potrete allentare la tensione emotiva che vi attanagliava da un po' e chiudere definitivamente con i ricordi di un passato che ha fatto soffrire.

Attenzione solo a Luna in dissonanza a inizio settimana che potrebbe produrre noie in amore, ma i restanti giorni tutto andrà per il meglio. Domenica voi single come voi in coppia, dovrete cercare di non essere troppo rigorosi nei confronti dell'amore.

Acquario: Luna sarà vostra alleata lunedì nell'approfondire i sentimenti con maggiore sensibilità, quindi via libera alle emozioni travolgenti. Attenzione a una metà settimana in cui l'astro d'argento dallo Scorpione quasi sfiderà a superare gelosie e rancori. Il tutto migliorerà nel weekend e voi single potrete beneficiare di belle novità sentimentali.

Pesci: a metà settimana Luna sarà favorevole dallo Scorpione e vi renderà molto seducenti e affascinanti.

Scaverete in profondità nel proprio animo, a caccia di sensazioni più entusiasmanti. Attenzione quindi a non essere arroganti nel weekend a causa di Luna in dissonanza che chiuderà un po' gli orizzonti mentali producendo apatia in amore.