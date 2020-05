Per il fine settimana sabato 13 e domenica 14 giugno 2020 questo sfavillante Mercurio nella costellazione del Cancro donerà ai nati di questo segno ottime notizie che risolleveranno anche il loro umore. Il segno dei Gemelli e dell'Acquario avranno entrambi molteplici opportunità di fare conquiste e di avere molta più complicità con il partner, soprattutto i Gemelli grazie a Venere nella sua costellazione ed il Sole.

Il Leone abbandonerà la propria pulsione competitiva per essere più gentile e disponibile, mentre lo Scorpione sarà focalizzato sulla propria relazione amorosa.

A seguire, le previsioni segno per segno del weekend.

Ottime notizie per Cancro

Ariete: avrete meno pensieri per la testa, quindi avrete l'opportunità di fare qualche sorpresa al partner o di farla semplicemente per voi stessi. Un hobby in particolare o un sabato sera all'insegna del divertimento chiacchierando saprà soddisfarvi.

Toro: avrete molta disattenzione sul lavoro a causa di qualche problema in famiglia. Purtroppo questo porterà a qualche mancanza che potrebbe non essere gradita da qualche collega o dal capo. La domenica saprete come sistemare alcune faccende di stampo casalingo.

Gemelli: questo weekend sarà colmo di lavoro da sbrigare, ma anche di soddisfazioni sia professionali che economiche. Sarà il momento ideale per pensare ad un investimento o semplicemente a dello shopping.

Cancro: riceverete una notizia che risalterà giorni e giorni di lavoro e di studio, che vi darà allegria e vivacità, anche se talvolta avrete qualche lieve malessere facilmente curabile. Il partner vi troverà anche incredibilmente seducenti.

Leone: sarete molto generosi e disponibili, anche nei confronti di qualche collega che vi risulta antipatico e con il quale non vorreste avere niente a che fare.

Ci saranno anche ottime opportunità di fare affari o di stringere accordi che vi varranno un incremento pecuniario.

Vergine: sarà un fine settimana molto tranquillo, privo di scossoni significativi sul lavoro e di tanto relax nel corso di entrambe le serate. Il consiglio sarà quello di svuotare la mente completamente e di evitare discussioni che potrebbero farvi ritornare l'ansia.

Sagittario più rilassato

Bilancia: avrete molte idee per far maturare la vostra storia d'amore ma l'ideale, per non incorrere in eventuali discussioni sarà quello di scendere a compromessi, e quindi evitare di organizzare ogni cosa per conto vostro.

Scorpione: sia voi stessi che il partner avrete bisogno di rilassarvi e di staccare la spina per un po' dalla routine e dal lavoro. Per distrarvi comunque non necessiterete di chissà qualche evento importante, vi basterà anche una serata in casa.

Sagittario: avrete meno ansia nell'affrontare determinate situazioni di stampo sia economico che burocratico, quindi avrete conseguentemente anche più opportunità di pensare in positivo. Arriverà un nuovo progetto ad illuminarvi una domenica a tratti monotona.

Capricorno: sul lavoro sarà meglio evitare discussioni inutili e che potrebbero creare degli attriti molto forti. Anche se avrete qualcosa da ridire sul rendimento di qualcuno, cercate di fare buon viso a cattivo gioco.

Acquario: la vostra storia d'amore ha necessariamente bisogno di un rinnovamento, ma anche semplicemente di quei piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza nel vostro rapporto. Siate più gentili anche con la famiglia di origine.

Pesci: quando siete in questa situazione di smarrimento la prima cosa che fate solitamente è quella di prendervi qualche ora dal lavoro. Questo weekend sicuramente non farete eccezione, ma dovrete anche 'ricaricare le batterie'.