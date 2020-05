L'Oroscopo del giorno di mercoledì 27 maggio è pronto a svelare come sarà la giornata di domani. Target delle previsioni zodiacali di oggi i segni della seconda metà dello zodiaco, ossia la parte compresa dalla Bilancia fino a Pesci. In evidenza in questo contesto, il Sagittario e lo Scorpione, entrambi baciati dalla fortuna in merito all'amore e al lavoro. Non male questo mercoledì di metà settimana nemmeno per gli amici dello Scorpione e della Bilancia, rilevati entrambi in giornata buona anche se un po' routinaria. Diversamente, secondo quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 27 maggio, ad andare incontro ad un mercoledì poco positivo saranno Bilancia e Pesci: il primo sotto scacco dalla quadratura Luna-Urano e l'altro sottoposto alle turbolenze dissonanti generate da Venere in quadratura con Nettuno.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 27 maggio

Curiosi di sapere quali saranno i segni vincenti nella parte centrale dell'attuale settimana? Pronta e già disponibile da consultare, ovviamente sempre in esclusiva per voi lettori, la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 27 maggio. La prassi è sempre la stessa: si parte dal segno migliore, quello considerato dagli astri a massima positività fino ad arrivare all'anello di coda, purtroppo oggi rappresentato dallo sfortunato segno dei Pesci. A questo punto vediamo di scoprire come sarà la giornata per gli altri segni.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

L'oroscopo del giorno 27 maggio: la giornata di mercoledì

L'oroscopo di domani mercoledì 27 maggio, svela una situazione astrale abbastanza complessa.

L'Astrologia in questo caso contempla Mercurio e Sole in Gemelli, quest'ultimo uscito da poco dalla congiunzione con il Pianeta Venere, anch'esso presente nel segno dei Gemelli. Nel comparto del segno di Fuoco del Leone troviamo la Luna, proveniente dal segno del Cancro. Nettuno e Marte restano stabili nel segno dei Pesci con Urano nel settore del Toro.

Plutone e Giove, pianeti lenti, transitano mestamente sugli ultimi gradi del Capricorno mentre in Acquario regna solenne uno splendido Saturno.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 27 maggio da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★. In base all'oroscopo del giorno di competenza della Bilancia, questo mercoledì, senza troppo girarci intorno è stato valutato esattamente come state pensando adesso: poco performante e "sottotono". A rendere ansioso il periodo saranno le troppe vostre aspettative nel periodo: calma, una cosa alla volta! Amore: con un pizzico di inventiva non sarà impossibile ravvivare la passione e la sensualità se in declino, magari stuzzicando i punti deboli della persona amata.

Voi single cercate di confrontarvi il più possibile sulle decisioni importanti, in cui è essenziale trovare dei punti in comune con chi vi interessa. Lavoro: gli astri consigliano di anticipare i tempi, mettendo in pratica ciò che avete ampiamente messo a punto nel silenzio della vostra mente. Salute: tenete alla larga i grassi animali; ostruiscono le arterie e rendono difficile la digestione. Massima del giorno: chi non risica non rosica. Voto: 6-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. La giornata in questione vi vedrà abbastanza in forma, con un mercoledì investito da assoluta normalità, comunque non negativo. Consigliabile fare ciò che piace, comunque, se possibile, mai fossilizzarsi su una sola attività che magari alla fine non piace nemmeno tanto.

Amore: con un progetto in comune, parlando di coppia, le anime si affineranno e capirete se effettivamente potete contare l’uno sull’altro in ogni momento della vita. Single, non accontentatevi delle regole comuni di comportamento. Cercate una strada originale, non battuta prima, che sia soltanto la vostra. Lavoro: per sviluppare bene le vostre capacità dovreste allenarvi con costanza e dedizione, non accontentandovi di aver fatto "solo" il vostro dovere... Salute: l'aria viziata fa venire un gran mal di testa! Occorre ossigeno, se volete che il cervello funzioni a dovere. Massima del giorno: chi caccia volentieri trova presto la lepre. Voto: 7+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 27 maggio al Sagittario indica un periodo ottimo: sembrano esserci tutti i presupposti per godere della classica giornata a cinque stelle. Pertanto preparatevi a godere di un periodo estremamente convincente sotto svariati aspetti. Amore: qualche coccola in più, unita ad un atteggiamento pieno di tenerezza, e il partner cadrà fra le vostre braccia come fosse la prima volta. Consiglio: mai chiudersi dinanzi alle novità ma dedicare un po' di tempo alla riflessione. Single, ci saranno dei desideri inconsci da decodificare: a voi l'arduo compito. Lavoro: mai dare per scontate certe cose, anzi, lottare fino allo stremo. Certamente le soddisfazioni migliori sapranno ben ricompensare ogni sacrificio.

Salute: nel tempo libero evitate di restate a poltrire di fronte alla televisione o "amoreggiare" con il telefonino in mano. Una salutare passeggiata all'aria aperta è utile e salutare. Massima del giorno: chi non può bastonare il cavallo bastona la sella. Voto: 9.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 27 maggio contempla, almeno sulla carta, un centro settimana più che confortevole. Lo stress dei giorni scorsi potrebbe essere finalmente acqua passata: qualcuno potrebbe addirittura sarà tentato dall'iniziare qualcosa di importante per se o per la famiglia. Amore: questo mercoledì una richiesta del partner non potrà essere elusa facilmente. Single, è vero, siete sempre impegnati e il tempo per l'amore non è mai abbastanza.

Ma quando l’amore chiama, bisogna lasciare tutto il resto e lasciarsi trasportare dai sensi. Lavoro: la situazione di qualche nativo, forse un po' troppo superficiale in certe cose, potrebbe risentire di scelte non proprio oculate fatte in precedenza. Salute: l'estate è alle porte, quindi tenete a bada le calorie extra che assumete fuori pasto, tipo caffè o bevande dolci. Anche quelle sono da conteggiare in una eventuale dieta. Massima del giorno: chi ha tempo non aspetti tempo. Voto: 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Giornata a grandi linee abbastanza scorrevole, sotto influenza positiva del Sole in Gemelli in trigono a Saturno. Purtroppo, lo stesso Saturno sarà sotto opposizione dalla Luna in Leone.

Amore: gli ostacoli avuti nei giorni scorsi ormai quasi non vi preoccupano. Dato che in mente avete già un obiettivo che volete raggiungere a tutti i costi, datevi da fare. Se ne vale la pena, perché non farlo? Single, il desiderio di svago e di divertimento dovrebbe essere sempre condiviso con la persona che avete nel cuore e che vorreste accanto. Solo così infatti eviterete di farlo invaghire di qualcun'altro/a. Lavoro: non solo questo mercoledì, ma sempre, molto meglio avere due o tre alleati seri ed onesti che cento perdigiorno. In ogni caso, il vostro fiuto vi guiderà verso le situazioni più giuste. Salute: facendo qualche piccolo sacrificio ogni giorno per mantenere attivo il vostro fisico, non faticherete molto, ma i risultati saranno subito apprezzabili.

Massima del giorno: chi a tutti facilmente crede, ingannato si vede. Voto: 7=.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. Secondo l'oroscopo del giorno di mercoledì 27 maggio, punto dolente del periodo sarà Venere, nel frangente in dura quadratura con il vostro Nettuno. Ancora una volta, cari amici Pesci, sarete costretti dagli astri a convivere con una pessima giornata: paura di toppare? Tranquilli, tutto si risolve. Amore: anche se vorreste guardare altrove, non potete fare a meno di concentrarvi per un attimo su complesse questioni che riguardano la coppia. Single, avvertirai il bisogno di tornare alle origini, di recuperare punti di riferimento che ti hanno accompagnato per gran parte della tua vita: magari un vecchio amico, comunque persone che hai frequentato con intensità.

Lavoro: giornata non troppo positiva nemmeno in ambito lavorativo. Malintesi o differenti modalità di vedute potrebbero innescare malumori con colleghi o superiori: state in campana! Salute: il tempo non basta mai, ma dedicare una piccola parentesi alla meditazione o alla semplice cura di sé dovrebbe essere una sana regola. Massima del giorno: chi non naufragò in mare, può naufragare in porto. Voto: 5+.