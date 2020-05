L'Oroscopo del fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio rivela un weekend positivo per il segno zodiacale del Toro e dei Gemelli mentre avremo delle complicazioni per il segno dei Pesci e della Bilancia. Novità in arrivo per Cancro e Capricorno. Scopriamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per questo fine settimana.

Oroscopo del fine settimana del 23 e 24 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete: sabato e domenica giornate di distacco dalla quotidianità. Venere favorevole, Marte negativo, qualche inconveniente potrebbe presentarsi e potrebbe farvi perdere tempo.

Toro: divertimento e belle serate in vista per il fine settimana. Qualche vostra vecchia conoscenza o forse vecchia fiamma potrebbe rifarsi viva. Studiate bene le intenzioni di questa persona, potranno avere soltanto due esiti: buoni o cattivi.

Gemelli: passerete il vostro fine settimana in serenità. Necessitate di riposo e di una pausa generale per voi stessi. Ritrovate il tempo da dedicare ai vostri hobbies preferiti, trascurare ciò che più vi appassiona di certo non aiuta il tono del vostro umore.

Cancro: tra sabato e domenica potrebbero arrivare delle notizie importanti. Notizie che potrebbero portarvi gioia oppure qualche dispiacere. L'importante sarà cercare di mantenere positività in entrambi i casi.

Previsioni astrologiche del fine settimana da Leone a Sagittario

Leone: Luna in discordanza. Il vostro fine settimana potrebbe andare incontro a qualche inconveniente. Qualcuno potrebbe turbare la vostra tranquillità e portare discussioni e inutili chiacchiere nella vostra famiglia oppure con il vostro partner.

Cercate di lasciare fuori dalla vostra vita privata le persone di poca importanza.

Vergine: prudenza e attenzione nelle giornate di sabato e domenica. Non riuscite ad aprire la vostra personalità e qualcuno potrebbe cercare di approfittare dei vostri punti deboli. Cercate di fare una selezione delle vostre amicizie o delle vostre conoscenze e tenete più strette le persone più meritevoli.

Bilancia: questioni sentimentali. Un amore o un rapporto di amicizia è a rischio chiusura. Le problematiche sono tante ma avete ancora qualche speranza di sistemare le cose. Il fine settimana sfruttatelo per discutere: anche se qualche conversazione si trasformerà in un piccolo litigio, l'importante sarà arrivare a chiarirsi.

Scorpione: non ci sono novità rilevanti per il fine settimana. In compenso, Saturno vi trasmette armonia, armonia che si tramanderà nel rapporto di coppia per cui godrete di sintonia e serenità con il vostro partner.

Sagittario: alcuni errori non possono essere dimenticati ma tenere rancore non aiuta a mantenere solido un rapporto. Se avete qualcosa da dichiarare oppure dovete dare o ricevere delle scuse fatelo prima che passi troppo tempo.

Nel weekend potrebbe esserci un calo del vostro umore, cercate un modo per passare del tempo piacevole.

Oroscopo per le giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio da Capricorno a Pesci

Capricorno: sorprese e buone notizie potrebbero arrivare nel weekend. Una chiamata inattesa, una visita inaspettata oppure semplicemente una sorprendente notizia. C'è anche la possibilità che non arrivi nessuna novità: Marte potrebbe apportare dei ritardi.

Acquario: troppi segreti e maschere girano nell'ambito delle vostre amicizie. Qualcuno è sincero e qualcuno no. Capire chi sta facendo il doppio gioco non è semplice ma potrete concentrarvi su piccoli particolari che vi aiuteranno ad avere qualche chiarimento in merito.

Fine settimana incerto.

Pesci: Saturno non favorevole per questo fine settimana. Complicazioni in arrivo per quanto riguarda i rapporti di coppia: i pregiudizi e le conversazioni precipitose stanno danneggiando il legame con il vostro partner. Cercate di non farvi influenzare troppo dai pettegolezzi di chi cerca di dimostrarsi vostro amico.