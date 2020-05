Lo zodiaco per il mese di maggio 2020 vedrà i pianeti Venere, Mercurio e Giove in primo piano sulle vicissitudini di amore e lavoro. Per i segni di acqua purtroppo l'aspetto amoroso non decollerà, così come l'ambito lavorativo sarà messo a dura prova da vari ostacoli.

Di avviso completamente differente per le relazioni sentimentali e affettive saranno i segni di aria, mentre quelli di fuoco saranno protagonisti di un mese ricco di stimoli interessanti su molti fronti.

A seguire, le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali del mese di maggio.

Ariete in rialzo

Ariete: l'atmosfera in campo sentimentale sarà al centro di questo maggio. Le nuove conoscenze potrebbero trasformarsi in relazioni più o meno durature, mentre se dovete riappacificarvi questo sarà il momento adatto per farlo. Con Mercurio dalla vostra parte nella seconda metà del mese, anche l'ambito lavorativo sarà sicuramente molto remunerativo, ma sul fronte della fortuna dovrete cavarvela con le sole forze personali.

Toro: affronterete qualche crisi all'interno della coppia con qualche difficoltà e non sempre riuscirete a risolvere le questioni di cuore.

L'aspetto lavorativo però sarà supportato dalla perspicacia e dalla capacità comunicativa di Mercurio e dalla grande fortuna del pianeta Giove. Dovrete soltanto essere più parsimoniosi con le energie fisiche.

Gemelli: la seconda parte del mese sarà decisamente più produttiva, perché Mercurio vi offrirà una vasta gamma di possibilità sia in amore che nel lavoro. Nel primo riscontrerete un notevole successo, anche per quanto riguarderà gli incontri, mentre avrete a vostra disposizione più affari e una capacità di dialogo più forte e risoluta.

La fortuna sarà garantita soltanto da Venere.

Cancro: in amore potreste incontrare vari ostacoli sul vostro cammino, a partire dai single e per finire con una relazione che spesso e volentieri potrebbe trovare una crisi. Le amicizie saranno invece un valido rifugio per le vostre problematiche. La fortuna avversa a causa di Giove in opposizione potrebbe crearvi delle illusioni piuttosto forti, soprattutto sul lavoro.

Leone: le vostre vicissitudini amorose saranno intervallate da momenti di serenità con alcuni di contrasti, quindi starà a voi decidere cosa fare della vostra relazione. Sul lavoro purtroppo l'opposizione di Mercurio non farà altro che causare dei problemi al livello gestionale che però dureranno poco.Tentennante la fortuna, con un Venere benevolo ma con Giove decisamente meno accondiscendente.

Vergine: la stabilità di coppia sarà 'salva', purtroppo però si avvertirà la mancanza di quella scintilla che potrebbe ravvivare il vostro lato erotico. Pensare a delle sorprese sarà ottimo, quindi cercate voi stessi di fare qualcosa.

Il lavoro sarà il settore che 'brillerà' di più grazie al supporto di un Giove in trigono e di uno straordinario Mercurio che vi conferirà più spigliatezza nell'agire.

Scorpione a corto di opportunità

Bilancia: in amore il vostro segno sarà uno dei migliori dello zodiaco. Infatti molte delle occasioni di conquista e di eventuali riappacificazioni saranno sicuramente alla vostra portata. Anche gli altri affetti saranno permeati da una atmosfera unica nel suo genere.Il lavoro vi darà molti spunti interessanti su cui poter fare affidamento per quei progetti più promettenti, mentre le energie regalatevi da Marte saranno tutto fuorché esigue.

Scorpione: poche e sfortunate opportunità di vivere appieno una storia d'amore, e le coppie navigate potrebbero avere delle vere e proprie crisi che porteranno gelosie immotivate. Un miglioramento sensibile sul lavoro si riscontrerà nella seconda parte del mese, quando Mercurio uscirà dall'opposizione al vostro segno, dandovi maggiori prospettive affaristiche ed economiche.

Sagittario: il romanticismo per il vostro segno purtroppo sarà ridotto al minimo, soprattutto se si pensa alle difficoltà di comprensione, all'erotismo poco sentito e alla scarsa attitudine complessiva nel volersi impegnare in una relazione, che sia solida oppure 'passeggera'.

Solo Giove favorirà i vostri successi sul lavoro, per il resto dovrete essere molto più zelanti nell'aspetto pratico.

Capricorno: questo sarà un periodo decisamente sfortunato per l'amore, ma se si guarderà agli affetti familiari e alle amicizie potrete avvertire più complicità e una propensione maggiore ad affrontare i problemi insieme. Sul lavoro sarà necessario non agire d'istinto, creare le condizioni adatte per non dipendere da nessuno e non avventurarsi in nessuna forma di investimento.

Acquario: avrete Venere in trigono, e questo significherà tanto amore e romanticismo all'interno della coppia che sicuramente aiuterà a far evolvere il vostro rapporto.

Ottimo Marte, il quale sarà il motore principale della vostra carica erotica. Sul lavoro Marte e Mercurio saranno preponderanti per un lavoro veloce ed energico, ma anche molto produttivo e stimolante per la mente.

Pesci: il nervosismo vi porterà a non essere molto calorosi con il partner, anzi. Potrebbe portarvi ad un allontanamento e ad una preferenza dei rapporti familiari piuttosto che ad una avventura di stampo sentimentale. Mercurio in quadratura purtroppo non farà che crearvi dei presupposti negativi, mandando a monte qualche affare e qualche colloquio nella ricerca di un lavoro più stabile.

Le energie purtroppo non saranno delle migliori.