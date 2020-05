L'oroscopo di domani domenica 3 maggio 2020 porta in primo piano le previsioni zodiacali del giorno applicate alla giornata numero sette dell'attuale settimana. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e la routine di fine settimana. Questa domenica ad avere il massimo della fortuna su tutti sarà senz'altro il Toro. Valutato al "top del giorno" e meritevole di occupare il primo posto in classifica, il segno di Terra attingerà la sua forza dalla Luna in trigono a Sole e Mercurio, pianeti presenti nel proprio settore.

In ottima forma nel periodo anche Ariete, Vergine, Scorpione e Capricorno, gli unici a poter stare al passo del migliore in assoluto. Tutti e quattro i suddetti simboli astrali potranno senz'altro contare su una generosa giornata a cinque stelle. Al contrario, ad avere un fine weekend abbastanza pesante, secondo quanto evidenziato dall'oroscopo di domenica 3 maggio, saranno i nativi in Pesci, Acquario e Gemelli. Il primo dei tre segni citato poc'anzi è stato valutato con il "sottotono", mentre gli altri due sono da considerare con il segno di spunta del "ko".

Bene, a questo punt,o dopo le anticipazioni di rito, andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali di domenica per tutti i segni e al riassunto restituito dalla scaletta con la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo domenica 3 maggio, previsioni da Ariete a Vergine

♈ Ariete: ★★★★★. Sarà una domenica davvero da considerare "alla grande!". Secondo l'Oroscopo tutto girerà per il verso giusto soprattutto da inizio pomeriggio fino a sera, ovviamente se siete in coppia.

Single? Ultimamente, parlando dei mesi scorsi, nel novero delle vostre amicizie avete inserito nuove e interessanti conoscenze. Tra un po' si potrebbe addirittura iniziare a parlare anche d’amore, per una persona scelta tra queste ultime. Occupatevi intanto del fisico e dell’aspetto migliorando il vostro look. In generale, il cuore batterà tranquillo, senza ansie né turbamenti ed i rapporti con il partner procederanno all'insegna dell'armonia, proiettati verso un domani positivo.

Nel frattempo le stelle vi daranno tutto il loro aiuto facilitando il dialogo con le persone vicino a voi.

♉ Toro: 'top del giorno'. Ottimo periodo in arrivo per voi del Toro, visto la splendida Luna in trigono al vostro Sole. Con il minimo sforzo, nel corso di questo finale di weekend, riuscirete a portare alla luce tutte le vostre potenzialità. Le stelle che passeggiano nel vostro cielo sono tante e quasi tutte alleate tra loro per rendere sempre più luccicante la vostra relazione affettiva. Sarà incoraggiata la sfera sentimentale qualora fosse in difficoltà. Avrete una giornata affettiva piena e felice, saprete trovare nuovi strumenti per migliorare il rapporto di coppia, fin quasi a sfiorare la perfezione.

Single, vi sentirete padroni della vostra vita e gioirete della piega che sta prendendo.

♊ Gemelli: ★★. La scenografia celeste per questa domenica 3 maggio invita a staccare la spina. Il periodo si prevede negativo, pertanto fate solo lo stretto necessario, ok? Iniziate a fare mente locale, magari approfondendo alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e, forse, incomprensioni con i familiari. La famiglia in alcuni casi potrebbe essere un po' troppo prevenuta nei vostri confronti, e la sensazione di "cappio al collo" vi renderà ancora più insofferenti. Single, il cielo di domenica sarà un po' più complicato del solito: le ostilità da Luna e Nettuno potrebbero a tratti trasformarsi in aggressività e mettervi in conflitto con gli altri.

Restate in disparte per il momento, possibilmente lontani da stress e diatribe varie.

♋ Cancro: ★★★★. Giornata relativamente buona, a tratti sulla linea della sufficienza, ma va bene anche così. Domanda: volete o no mettere ordine nella vostra vita di relazione? Bene, allora non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Datevi da fare sul fronte economico: ci sono alcune situazioni da sistemare e trattative interessanti da concludere. In amore, nonostante i venti contrari, nelle coppie tornerà l'armonia, ma inizierà piano piano. In questo clima abbastanza sereno, saranno tante le cose che potrete ottenere da lui/lei, anche promesse a voi care.

Single, in vista ci potrebbero essere delle discussioni in famiglia. Per fortuna tutto si placherà velocemente ed allora potrete dedicarvi a voi stessi, con più serenità.

♌ Leone: ★★★★. Questa domenica vi porrà di fronte a fatti precisi e vi costringerà a prendere posizione. E questo potrebbe essere un bene, considerate le opportunità che avete sotto mano in questo periodo. Sotto questo cielo, il cuore nel bene e nel male prenderà fuoco facilmente. Giornata equilibrata invece per le coppie, forse anche fin troppo. L’amore avrà la priorità e verrà molto prima delle questioni legate al lavoro e agli affari.

Single, con grande fantasia saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di tutti i giorni. In tanti vi divertirete a rivoluzionare le regole del gioco: fatelo, ma con intelligenza.

♍ Vergine: ★★★★★. Sarà una giornata molto positiva questa del 3 maggio. La Luna nel vostro segno, nel frangente in trigono al Sole in Toro e anche verso Giove e Saturno in Acquario. La musa dei poeti già da adesso è pronta a portarvi molto in alto in fatto di sentimenti. Sia in coppia che nel caso dei single, in molti viaggerete direttamente sulle ali della fantasia. Per tutte le coppie poco affiatate ci saranno soluzioni d'affetto e complicità che rinsalderanno qualsiasi problematica in corso.

Per chi è ancora "cuore solitario", la cosa che più piacerà di questa giornata domenicale sarà fare pace con le persone che stanno accanto, in primis con i famigliari. Raggiungerete così lo stato di quiete dopo l'eventuale tempesta vissuta nei giorni/mesi scorsi.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: ★★★★. Situazione celeste importante per voi della Bilancia. L’amore vi aiuterà a superare le recenti incomprensioni col partner per avventurarvi felici e contenti sulla via dell’eros. Irresistibili per fascino, simpatia e senso dell'umorismo, brillerete come una stella di prima grandezza.

In questo periodo gli astri mettono in risalto le vostre doti di intraprendenza con l'energia e lo spirito d’iniziativa a fare da cornice. Anche chi non sospettava di possedere tali qualità dovrà ricredersi. In tanti sentirete forte il bisogno di emergere, di raggiungere un obiettivo importante senza indugi. Usate la vostra intelligenza per stabilire a tavolino le mosse che più vi converrebbe compiere.

♏ Scorpione: ★★★★★. L'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che, spesso, negli ultimi tempi vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo: usatelo per raggiungere obiettivi importanti tipo la famiglia, gli amici, il lavoro.

Sotto il profilo sentimentale dimostrate le emozioni senza falsi pudori: siate diretti e solari, così (ri)conquisterete il cuore di chi ha saputo catturare nel frattempo il vostro. Le stelle suggeriscono di rivedere alcune relazioni affettive che zoppicano, per evitare in seguito sofferenze e perdite di tempo certamente più marcate.

♐ Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di domenica 3 maggio indica a voi del Sagittario una giornata nervosa. Si prevedono idee confuse e un’impennata di valori nel grafico dell'ostinazione. Forse perderete qualche punto in fatto di socievolezza e simpatia, ma di certo ne guadagnerete in precisione e organizzazione.

Il settore amoroso si preannuncia movimentato, scandito da episodi di insofferenza e scontentezza. A parte un po' di stanchezza, facili promesse faranno cadere in ingannevoli tranelli alcuni di voi. Non accordate la fiducia ciecamente, ma vagliate bene le persone che se la meritano. Con il partner in arrivo momenti di "calda tenerezza".

♑ Capricorno: ★★★★★. Questa domenica 3 maggio i riflettori stellari saranno puntati sul settore sentimentale. Se il vostro rapporto di coppia sta passando un momento critico o anche di lieve crisi, fate di tutto per uscire da questa situazione, forse dovuta a stupidi malintesi oppure a un po’ di stanchezza reciproca.

Se volete che l’umore riprenda quota, riguardatevi fisicamente ma, soprattutto, siate calmi e usate tatto e pazienza. Single (ma anche per gli altri), non sottovalutate l’idea di passare una giornata in panciolle, in molti casi risulta un'ottima medicina anti-stress. Oltre a rivelarsi piacevole, il riposo è proprio ciò che serve per risollevare l’umore, un po' penalizzato in questi ultimi giorni.

♒Acquario: ★★. La giornata potrebbe iniziare con qualche tensione o nervosismo fuori controllo. Venere vi esorta ad accogliere alcune richieste del partner, anche nel caso non doveste condividerle completamente. Per il bene del rapporto, mettete da parte l'orgoglio e accettate qualche piccolo compromesso... Domenica vi converrà tenere un atteggiamento prudente, cercando di evitare ogni motivo di tensione con le persone con cui non andate troppo d'accordo. Raccomandato altresì di non forzare troppo con le attività quotidiane non necessarie o rimandabili. Chiaritevi le idee in campo amoroso, nel caso, chiedete consiglio agli amici o a chi sapete.

♓ Pesci: ★★★. L'oroscopo giornaliero per il 3 maggio indica una domenica "sottotono". Può darsi che un fatto inatteso vi metta di fronte ad un rischio finanziario: non dovrete preoccuparvi, in realtà entro pochi giorni saprete trarre vantaggi da questa situazione d’incertezza. Parliamo d’amore. Se state vivendo una relazione di coppia importante, non lasciatevi distrarre da eventuali richiami di novità o d’avventura trovati nel vostro cammino quotidiano. Le parole chiave da usare in questa domenica dovrebbero essere calma e pazienza: sappiate che la Luna, negativa in quanto opposta a Nettuno, urta molto la vostra sensibilità rendendovi irritabili. Intanto per qualche nativo un vecchio problema potrebbe ripresentarsi; ci vorrà tanta buona volontà per venirne fuori: ce la farete!

Classifica stelline 3 maggio 2020

Ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Certo che si, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo di domenica 3 maggio 2020. La scaletta sotto analisi in questo frangente mostra in primo piano il segno del Toro, in compagnia di altri quattro splendidi segni: Ariete, Vergine, Scorpione, Capricorno. Bene, visto che la scaletta è stata quasi del tutto svelata, non perdiamoci in quisquilie inutili ma andiamo subito a mettere in evidenza l'intera scala dei valori.

A seguire il resoconto dettagliato dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo per la giornata del 3 maggio e valido per l'intero zodiaco: