Un cielo limpido e vantaggioso protegge la Bilancia durante il mese di maggio. I nativi del segno possono fare affidamento su Venere in aspetto magnifico e Marte interessante che danno all'amore una marcia in più, portando soluzioni laddove ci sono dei contrasti. Questo mese può regalare emozioni inaspettate. Sole e Mercurio sono in un punto importante per il denaro e la sfera pratica, è il momento ideale per avanzare una proposta, fare delle richieste o presentare nuovi progetti. Anche per il fisico è un buon momento, le energie non mancano così come anche la voglia di fare.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di maggio 2020 per il segno della Bilancia, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per la Bilancia

Amore: con Venere e Marte in posizione vantaggiosa si presagisce un mese interessante e ricco di emozioni per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri. Le stelle ci fanno sapere che qualcuno potrebbe stringere importanti legami per il futuro, per farlo non occorre necessariamente uscire di casa, l’anima gemella potreste trovarla durante un corso di aggiornamento, lezioni online, stage.

La Bilancia ha voglia di nuove esperienze e più leggerezza. Le coppie che nel mese precedente hanno vissuto momenti di incertezza e dubbio potranno ora trovare delle soluzioni e magari finire per ridere insieme sopra al problema. Bene i rapporti familiari.

Lavoro: l’oroscopo di maggio lascia presagire un mese molto interessante per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera finanziaria. La Bilancia può fare affidamento sui caldi raggi del Sole in buon aspetto e sul favore di Mercurio.

Gli influssi degli astri agevolano il segno per quanto riguarda il denaro, la gestione di questioni burocratiche e i finanziamenti: è dunque un buon momento per richiedere un prestito bancario, presentare una proposta o lanciare un progetto. È inoltre possibile sistemare questioni che si protraggono da tempo, come nel caso di eredità non divise, imprese familiari o beni in comune. Le stelle proteggono gli studenti e i giovani alla ricerca di un impiego.

Salute: come anticipato, un cielo vantaggioso protegge la Bilancia durante il mese di maggio 2020. I raggi del Sole conferiscono grinta ed energia, la voglia di fare non manca. È il momento ideale per chi desidera mettersi in gioco, iniziare a praticare dell’attività fisica, intraprendere un nuovo percorso alimentare o semplicemente prestare più attenzione alla cura del corpo. L’Oroscopo non lascia presagire particolari malesseri o problemi, anche se non sono da escludere delle giornate sottotono, a causa della troppa stanchezza o dello stress lavorativo.