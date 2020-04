Anche il mese di aprile è giunto al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un maggio pieno di sorprese e interessanti novità. L'oroscopo, per la prima settimana di questo nuovo mese, preannuncia giornate interessanti per alcuni dei segni zodiacali, come ad esempio per i nati sotto al segno della Bilancia: da lunedì 4 a domenica 10 la fortuna non li abbandonerà neanche per un momento. Il segno del Toro, nonostante gli astri gli permettano un maggiore dialogo con il prossimo, potrebbe subire qualche rallentamento sul piano lavorativo.

Ariete e Pesci, sfortunatamente, si ritroveranno a confrontarsi con un nervosismo improvviso ed imprevisto.

Di seguito, l'analisi sui 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno dell'Ariete è tra quelli che nella prossima settimana avvertiranno qualche fastidio in più. La causa principale potrebbe essere lo stress accumulato durante la ultime settimane e che ancora non riesce ad eliminare. Il nervosismo potrebbe essere all'ordine del giorno e, in casi più estremi, danneggiare alcuni rapporti.

Toro - un oroscopo in calo ma tutto sommato positivo. Nonostante qualche piccolo intoppo che potrebbe portare dei rallentamenti sul lavoro (con conseguente aumento del nervosismo), gli astri donano al Toro quella piccola marcia in più che gli permette di aumentare il dialogo con gli altri. Con l'arrivo del weekend, le energie potrebbero tornare nuovamente.

Gemelli - un segno come quello dei Gemelli, in questo nuovo periodo, non può che sfruttare le rinnovate energie che gli vengono donate.

Qualcuno potrà ricominciare a dedicarsi al lavoro, mentre altri riusciranno ad ottenere grandi risultati nello studio. L'importante è non sforzarsi in maniera esagerata, soprattutto se non si vuole rovinare il lavoro svolto.

Cancro - questo periodo particolare potrebbe portare ad una svolta importante della propria vita. Le difficoltà che si stanno affrontando per adesso serviranno a fortificare il carattere di questo segno e permettergli di comprendere quelle che sono le cose importanti alle quali dedicarsi in futuro.

Leone - il Leone è solito mostrare il proprio carattere al prossimo, servendosi spesso dei propri denti e del proprio orgoglio per nascondere quelle che sono le proprie debolezze. Mostrarsi fragili non sempre è qualcosa di negativo ed in questo periodo vi sarà donata la possibilità di aprirvi e sfogarvi con una persona fidata.

Vergine - nelle ultime settimane la vita sentimentale si è rivelata assai turbolenta, al punto da riuscire a mandare in confusione chiunque. Fortunatamente Mercurio si annuncia vicino alla Vergine e disposto ad aiutarla a portare chiarezza nella propria vita. A meritare l'amore di questo segno sono veramente poche persone.

L'oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo delle prossime giornate rivela un periodo a dir poco fortunato per i nati sotto al segno della Bilancia. Importanti novità sul lavoro potrebbero bussare alla porta e la vita sentimentale potrebbe animarsi in modo positivo. I livelli di stress saranno ai minimi valori.

Scorpione - anche per lo Scorpione, quella in arrivo non risulta essere una settimana positiva. Vi sarà qualche piccolo intoppo che potrebbe portare rallentamenti non programmati sul lavoro e potrebbe risentirne anche la vita privata e sentimentale. Meglio dedicare qualche attimo della propria giornata per imparare a gestire al meglio lo stress.

Sagittario - i problemi sentimentali potrebbero durare più del previsto, soprattutto per coloro che cercano di evitarli e non portare quindi chiarezza ad una situazione che non attende altro. Chiudersi un attimo in sé stessi potrebbe essere un buon metodo per riuscire a comprendere ciò che si desidera realmente.

Capricorno - l'inizio di questo nuovo periodo potrebbe non essere così fortunato come ci si può aspettare, ma dalla giornata di mercoledì in poi tutto potrebbe cambiare. Chi attende una risposta potrà finalmente vederla arrivare. Notizie positive sembrano essere all'orizzonte.

Acquario - le energie che questo segno mostra di avere in questo periodo non sono di certo poche né flebili e lo rendono quasi impossibile da fermare.

Sfruttare al meglio il momento per portare avanti il lavoro o lo studio potrebbe portare alla nascita di nuovi progetti interessanti e abbastanza remunerativi.

Pesci - come già anticipato, il segno dei Pesci potrebbe ritrovarsi costretto ad affrontare lo stress accumulato nelle giornate precedenti. Anche nella vita sentimentale potrebbe insorgere qualche piccola incomprensione che aggiungerà altro stress a quello già accumulato. Fare yoga o dedicare un po' di tempo alla meditazione potrebbe essere importante nella gestione dei momenti di difficoltà.