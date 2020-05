L'oroscopo di domenica 31 maggio ha in serbo molte novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna in Vergine, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e, infine, Urano in Toro. Nella giornata di domani, il Cancro si abbandonerà al relax e alla serenità, mentre il Leone si prenderà cura del proprio aspetto fisico.

Approfondiamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'Oroscopo del 31 maggio per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 31 maggio: talento per Ariete, serenità per Cancro

Ariete: avrete modo di esprimere al massimo il vostro talento. Metterete in campo tutte le vostre risorse e cercherete di migliorare ogni aspetto della vostra vita. Dal punto di vista sentimentale, ci saranno alcuni problemi con il partner. Non si sentirà capito e solleverà la questione in un momento poco opportuno. Una volta sbollita la rabbia, proverete a cercare un chiarimento. L'oroscopo consiglia di ascoltarlo senza giudicare e di esprimere il vostro pensiero con pacatezza e rispetto.

Toro: punterete all'amore e al calore domestico. Deciderete di dedicarvi completamente al partner e vi isolerete da parenti e amici.

Vorrete trarre il meglio da questi momenti insieme, ma un piccolo imprevisto rovinerà i vostri piani. L'oroscopo consiglia di non prendervela eccessivamente, non concentratevi sull'organizzazione, ma sulla veridicità dei sentimenti. Durante le ore serali avrete modo di condividere emozioni e parole importanti.

Tutto questo vi spingerà a pensare che sia giunto il momento di dare una svolta alla vostra relazione.

Gemelli: sarete preoccupati per la vostra salute, ma forse non dovreste prestarle eccessive attenzioni. Chi vi sarà attorno cercherà di farvi notare questo atteggiamento fin troppo ansioso, ma voi crederete di essere nel giusto.

L'oroscopo consiglia di evitare di rovinarvi la giornata con pensieri ossessivi, cercate di distrarvi e di trascorrere ore piacevoli tra le braccia del vostro partner. Internet è consigliato per svagarvi e vedere video divertenti, ma non per fare ricerche di natura medica.

Cancro: sarà un momento di grande calma e serenità. Non avrete alcun pensiero negativo e vi impegnerete per vivere circondati dagli affetti più cari. Avrete molto amore da dare e il vostro altruismo verrà molto apprezzato. Trascorrerete la giornata guardando i vostri film preferiti e leggendo storie romantiche. Il partner avrà occhi solo per voi e vi dedicherà tutte le sue attenzioni. Forse lo avvertirete come troppo "appiccicoso", ma apprezzerete il suo desiderio di starvi accanto.

Oroscopo del 31 maggio: Vergine in cerca di un miglioramento, idee per Bilancia

Leone: darete sfogo a tutto il vostro fascino. Sentirete il bisogno di essere attraenti e inizierete ad avere molta cura del vostro corpo. Vi dedicherete alla dieta, allo sport e alla moda. Forse, qualcuno potrà trovare eccessiva la vostra attenzione maniacale verso l'aspetto fisico. Voi non reagirete bene davanti a queste critiche e tenderete ad accusarlo di essere geloso. L'oroscopo consiglia di non portare la discussione su toni troppo caldi, cercate di ignorare le parole che non volete sentire e di andare dritti per la vostra strada.

Vergine: avrete bisogno di stabilità per riprendere il controllo della vostra vita.

Non sopporterete influenze negative e cercherete di dedicare tempo solo a voi stessi. Inizierete a pensare a come fare per migliorare la vostra situazione lavorativa. Una buona idea potrebbe essere quella di dedicarvi a lavori artigianali, ma dovrete metterci tutto il vostro impegno per riuscirci. Sarà un percorso irto di ostacoli e solo la vostra passione riuscirà a guidarvi. Con il partner le cose procederanno serenamente, anche se vorreste emozioni più intense.

Bilancia: sarete pronti a lanciarvi in un nuovo progetto. La noia la farà da padrona in questa giornata e vi spingerà a prendere in considerazione soluzioni alternative. Il partner non riuscirà a darvi i giusti stimoli e neanche gli amici.

Proverete a fare nuove conoscenze, ma il periodo attuale vi impedirà di esprimervi come vorreste. L'oroscopo consiglia di non scartare nessuna delle vostre idee: annotatele su carta e riprendetele in un momento futuro. Tutto può avere un potenziale da considerare.

Scorpione: non avrete voglia di pensare al relax. Metterete in moto la vostra mente per cercare di ottenere nuove entrate economiche. Sul posto di lavoro, avrete tanto margine di miglioramento ed elaborerete un piano per uscirne vincitori. Il partner, forse, si sentirà un po' stressato dalla vostra ossessione per il guadagno e snobberà la creazione del progetto. Non vi farà piacere ascoltare le sue parole, ma continuerete per la vostra strada: sarete certi che, con l'arrivo dei primi risultati positivi, si ricrederà.

Predizioni astrali del 31 maggio: Capricorno dubbioso, Pesci combattivi

Sagittario: l'ambizione lascerà il posto all'amore. Deciderete di tirare fuori i vostri veri sentimenti e proverete ad evitare di chiudervi a riccio. Non sarà facile, farete fatica a parlare con il partner di questioni personali, ma se riuscirete a creare l'atmosfera adatta, tutto andrà per il verso giusto. Riceverete una chiamata che vi metterà in guardia su una difficile situazione al lavoro. L'oroscopo consiglia di non fidarvi senza prima indagare personalmente. Così facendo eviterete di cadere in errori che potrebbero compromettere una possibile promozione.

Capricorno: avrete molti dubbi sui vostri rapporti d'amicizia.

Vi renderete conto di voler allargare la cerchia degli amici, ma non sarà un periodo facile per farlo. Tenderete a usare il Web come surrogato di conversazioni intense e profonde. L'oroscopo, però, consiglia di prestare massima attenzione perché i rapporti attraverso uno schermo possono apparire più solidi di quello che sono realmente. I membri della famiglia saranno un ottimo punto di riferimento per voi perché vi daranno consigli disinteressati.

Acquario: cercherete un cambiamento, ma non saprete in che direzione guardare. Amore? Lavoro? Benessere personale? L'unica cosa che vorrete sarà portare una novità all'interno della vostra vita. Non riuscirete a farlo da soli, vi servirà un aiuto esterno che non tarderà ad arrivare.

Il partner, forse, non rimarrà molto contento dal vostro spirito di iniziativa. Vi chiederà di rallentare e di riflettere bene prima di prendere determinate decisioni. L'oroscopo consiglia di trovare un giusto equilibrio tra i vostri desideri e le parole della persona amata.

Pesci: sarete stufi di dover sopportare situazioni che non vi vanno a genio. Deciderete di affrontare chi vi fa soffrire da troppo tempo e di tirare fuori la vostra rabbia. Il vostro atteggiamento inaspettato genererà sorpresa in chi vi ha sempre conosciuto come persone calme e serene. Verrete travolti da un forte senso di soddisfazione, ma se non userete la strategia giusta, non riuscirete a ottenere i risultati sperati.

L'oroscopo consiglia di riflettere prima di agire: la fretta non sarà una buona consigliera!