L'Oroscopo dell'amore di coppia del 31 maggio approfondisce il transito planetario di Luna in Vergine, che garantisce tanto senso pratico e un modo di amare più riservato, talvolta pignolo. L'astro d'argento sprigiona sensazioni affettuose, ma tiene a bada le emozioni, come a celare dubbi e incertezze. Splendida la posizione di Giove in Capricorno, che elargisce fortuna nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Emotività o riservatezza nell'oroscopo dell'amore di domenica

Ariete: siete chiamati a chiudere con i ricordi di un passato che ha fatto soffrire e ad approfondire il presente con maggiore slancio amoroso.

Non trascurate il partner, poiché presi da alcuni malumori che di certo non giovano alla coppia. Saturno consiglia la temperanza e la prudenza, ma anche grande spirito d'iniziativa per indirizzare le energie nel verso giusto.

Toro: i vostri bisogni non sono più in linea con ciò che vivete attualmente e sentite il forte desiderio di rivoluzionare la solita routine in maniera più eccitante. Luna in trigono facilita i cambiamenti e nuove evoluzioni sono alle porte per attuare un rinnovamento totale della relazione a due. Saturno in dissonanza cerca d'imporre maggiore disciplina e consiglia comunque di non agire in maniera avventata.

Gemelli: Nettuno e Marte dai Pesci possono produrre indecisione e favorire l'insorgere di dubbi e incertezze nei confronti del partner.

Luna in dissonanza non facilita di certo la situazione, ma tergiversare e rimandare risolve i problemi. Tenete conto che questo nuovo impegno risulta da investimento per il futuro e Venere e Sole vi aiutano poiché nel segno.

Cancro: Luna forma un bel sestile astrologico con Mercurio e sprona a dialogare di più con il partner, approfondendo alcune situazioni lasciate in sospeso.

È giunto il momento di venirne a capo, anche se la sensibilità è acuita dall'astro d'argento che talvolta non fa prendere l'iniziativa ad avviare il tutto in maniera costruttiva.

Leone: la vicinanza di Mercurio fa sì che avviate dei chiarimenti benefici nella relazione a due. Luna dalla Vergine fa sì che affrontiate tutto con maggiore ragionevolezza e tanta praticità.

Dalla vostra avete Venere e Sole che garantiscono vitalità e nuovi entusiasmi in amore.

Vergine: Luna nel segno cerca di equilibrare al meglio l'istinto e l'emotività, garantendo tanto senso pratico e facendo concretizzare l'amore con spirito d'iniziativa. I piedi sono ben piantati a terra, procedete a vivere le sensazioni amorose anche con diffidenza e circospezione, attenzione però a non razionalizzare troppo il tutto.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete chiamati a fare le scelte giuste, quelle che rivoluzionano il presente della coppia in maniera positiva. È come se chiudeste un ciclo e ne iniziaste un altro più fortunato, libero dall'ansia e dalla malinconia. Gettate le basi per rendere l'amore più costruttivo, magari vincendo una quadratura di Mercurio che chiude un po' a un dialogo, che se svolto risulta chiarificatore per la relazione a due.

Scorpione: l'amore diventa più profondo e introspettivo grazie all'influenza del satellite notturno che filtra le emozioni con circospezione. Tendete a usare la logica per arginare o celare i dubbi e le insicurezze. Saturno esorta a vivere l'amore con maggiore riservatezza, quindi cercate di riassestare il tutto scavando in profondità nell'animo di entrambi.

Sagittario: attenzione a non essere pignoli nei confronti dell'amore e a non assumere un atteggiamento ipercritico nei confronti del partner. Luna in quadratura può causare qualche attrito nella coppia, ma Saturno consiglia la strada giusta, quella che mitiga le tensioni attraverso la pazienza e la perseveranza.

Capricorno: la presenza di Giove nel segno sprigiona fortuna e produce un gran senso di benessere.

Siete affettuosi nei confronti del partner e pronti ad allargare i vostri orizzonti mentali migliorando la relazione a due. Plutone in trigono con l'astro d'argento non fa prendere alla leggera i sentimenti.

Acquario: Saturno stringe una quadratura con Urano che quasi impone delle restrizioni, consigliando di non prendere decisioni in maniera precipitosa. Siete molto tentati dall'attuare una ribellione in amore che rivoluziona la storia, introducendo nuove idee e concetti più innovativi.

Pesci: Luna interferisce con Marte e Nettuno, quindi vi sentite nervosi e di malumore. Se sorgono dei problemi in coppia, cercate di sdrammatizzare e di prendere il tutto con maggiore filosofia. Urano sprona ad attuare nuove evoluzioni costruttive per l'amore.