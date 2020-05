L'Oroscopo di domani, domenica 31 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Maggio volgerà a conclusione con un transito di gran rilevanza. La Luna, nel primo pomeriggio, transiterà nella Bilancia. Per alcuni saranno 24 ore da trascorrere in tranquillità per pochissimi altri, invece, ci sarà del lavoro da svolgere. Non sarà una giornata difficile anche se alcuni potrebbero non sentirsi bene come nel caso dei nativi dello Scorpione. Di seguito le previsioni del giorno segno per segno con annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° in classifica - Sarete indisposti, combatterete con un po' di malessere generale. Nei giorni scorsi non avete fatto altro che accumulare stress e tensione. Vi aspetta una settimana vincente e divertente. Ci sarà spazio per l'amore di coppia e per gli incontri per coloro che sono single da fin troppo tempo. Avete bisogno di una scossa, di un nuovo progetto che vi invogli ad alzarvi dal letto la mattina. Trascorrerete questa domenica a pensare al da farsi per l'estate.

Sagittario - 11° posto - Occhio alle tentazioni e alle distrazione, questa sarà una giornata monotona e nervosa. Rischierete di prendervela per un nonnulla e tutto vi sembrerà girare storto.

Avrete un diavolo per capello, ma cercate di fare il possibile per tenere i nervi a bada. Ormai, da tempo, meditate un trasferimento perché sentite che il vostro posto è altrove. Avrete modo, in queste 24 ore di fine maggio, di fare ciò che non avete avuto il tempo di fare in settimana. Portate pazienza, presto troverete la soluzione giusta per uscire dalla fase di stallo in cui vi trovate.

Leone - 10° in classifica - All'orizzonte si intravedono dei nuovi cambiamenti ma giugno porterà una piccola tregua all'interno della vostra vita che è stata abbastanza scombussolata sinora. Forse avete in serbo un matrimonio, o un nuovo lavoro oppure un trasferimento. Qualcosa è destinato a succedere.

In giornata avrete pochissime energie, ma non è detto che riuscirete a riposare. Qualcuno vi farà arrabbiare, cercate di tenere i nervi sotto controllo. Siete sempre di corsa, ma considerate l'idea di fare una vacanza per rimettervi in sesto.

Toro - 9° posto - I cuori solitari hanno nel cuore una certa persona, forse un vecchio amore, un collega o un'amicizia speciale. Si prevede una domenica di gran movimento, non vi annoierete di certo. Qualcuno partirà per il lungo ponte del 2 giugno altri invece preferiranno starsene al sicuro tra le proprie mura di casa. Con i vicini o con certi conoscenti, tagliate corto e cercate di non perdervi in lunghe chiacchiere. Le stelle invitano a non abbassare la guardia!

Un po' di stanchezza accumulata in settimana rischierà di sopraffarvi. Sarete in attesa di una chiamata importante.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Acquario - 8° in classifica - Non amate mischiarvi alla gente, vi ritenete speciali e superiori. Ed ecco che in queste 24 ore vi dedicherete alla vostra persona e ai progetti rimasti in stand-by. A livello fisico starete bene, inoltre, noterete un graduale dimagrimento. Attenzione ai contrasti che potrebbero emergere nel primo pomeriggio. Evitate le discussioni riguardanti vecchi argomenti, tagliate corto e voltate pagina una buona volta.

Ariete - 7° posto - Vi ritroverete a trascorrere una domenica alla vecchia maniera tra passeggiate all'aria aperta e/o gite fuori porta.

Dovrete fare mente locale. Fermezza, disciplina e perseveranza vi saranno di grande utilità, specie se lavorate in completa autonomia. Per sbaragliare la concorrenza dovete cercate di essere sempre un passo avanti, quindi studiate e tenete la mente aperta a tutto. Rivedete dei progetti perché la mente non riposa mai, nemmeno di domenica. Chi ha dei figli si ritroverà a combattere con i loro capricci, ma sarà bene non concedere cose che potrebbero sfuggire di mano. A fine giornata sarete molto esausti ma avrete modo di rilassarvi.

Vergine - 6° in classifica - Riceverete un po' di sollievo psicofisico, avrete gli astri favorevoli per tutta la mattinata. Dopodiché la Luna lascerà il vostro domicilio per transitare nella Bilancia ma non dovrete preoccuparvi.

Ormai faticate a fidarvi del prossimo, i vicini sono diventati vostri nemici giurati. Cercate di tranquillizzarvi e allentate la presa, non pensate sempre al peggio! Avete fin troppe responsabilità, non accollatevi altro lavoro. Prossimamente dovrete prendere una decisione sostanziale. Un po' di tensione affligge le coppie di vecchia data, ma nulla di preoccupante.

Cancro - 5° posto - L’Oroscopo dice che non vedrete l'ora di lasciarvi maggio alle spalle. Giugno sarà di gran lungo più positivo e interessante, specie a livello amoroso. Comunque sia, questa giornata sarà all'insegna della riflessione. Delle questioni personali da risolvere, saranno archiviate. Giugno incomincerà sotto buoni auspici, infatti, sarete liberi mentalmente.

Soffrite di ansia, considerate di diminuire o sospendere il consumo della caffeina. È tempo di ripartire con i nuovi propositi, magari potreste riprendere quelli che avevate in serbo ad inizio anno nuovo. L'amore di coppia risulta indistruttibile, non vi sentite più insicuri come un tempo. Chi si è messo a dieta, finalmente potrà notare i risultati.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° in classifica - 'Il buongiorno si vede al mattino', dunque, cercate di partire con il piede giusto. Dopo una settimana stressante e interminabile, in cui forse avete fatto festeggiato, vi sentirete a corto di energie e sarete anche molto appesantiti fisicamente. Dunque, sfruttate questa giornata domenicale per dormire, riposare e depurarvi con i cibi leggeri e preferibilmente di stagione.

Possibili appuntamenti galanti, tuttavia cercate di rinviare ad un altro giorno! Le stelle prevedono salti di gioia prossimamente.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani 31 maggio vi vedrà ben posizionati in classifica. 'Non è tutto oro quel che luccica'. Un mal di stagione vi ha perseguitato per tutto il mese, ma finalmente la primavera sta per chiudere i battenti e porterà via con se le allergie e i tipici malanni stagionali. Domenica in grande spolvero, le vostre energie saranno smaglianti. Farete scintille in amore, un sentimento riesploderà. Incontri per i single ma sarà meglio andarci con i piedi di piombo. Se riuscirete a riposarvi, avrete modo di trascorrere una settimana al top.

Capricorno - 2° in classifica - Sarete freschi come una rosa, questa domenica vi vedrà trionfare.

Gli astri vi supporteranno e le vostre idee risulteranno geniali. Affidatevi al vostro sesto senso poiché sarà azzeccatissimo. Viaggi all'orizzonte, siete pronti a godervi un'estate al mare. Possibili uscite al centro commerciale o sul lungomare, magari con la famiglia al completo. Dovrete cercare di chiudere eventuali conti in sospeso entro la fine di questa giornata. In tal modo sarete liberi per giugno. Usate sempre le dovute precauzioni e non abbassate mai la guardia.

Bilancia - 1° posto - Le previsioni astrologiche annunciano una buona domenica. Nel pomeriggio, la Luna vi illuminerà la strada e sarete colti da una ventata di idee geniali. Chi non dovrà lavorare sarà al settimo cielo e trascorrerà la giornata come gli aggrada.

Giugno vi porterà ad adoperare delle trasformazioni, anche fisiche. Tempo al tempo ed anche i problemi economici o finanziari verranno risolti. Ridefinite i vostri obiettivi e preparatevi ad inseguire nuovi traguardi. Lunedì sarà molto frenetico, dunque, riposate il più possibile.