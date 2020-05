Nel mese di giugno 2020 troveremo tre passaggi planetari rilevanti: Marte viaggerà dal segno dei Pesci all'Ariete, il Sole si sposterà dall'orbita dei Gemelli al Cancro e, infine, il Nodo Lunare passerà dai gradi del Cancro ai Gemelli.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale del Cancro.

Amore

Le faccende di cuore per i nati Cancro nel mese di giugno 2020 saranno presumibilmente influenzate dagli spostamenti del Nodo Lunare e del Luminare maschile. In primis vi sarà il Nodo, che passerà dalla loro orbita ai Gemelli, rimescolando le carte in ambito amoroso dove la routine quotidiana lascerà probabilmente spazio ad un nuovo modo di intendere il rapporto di coppia, e le meccaniche a esso collegate.

Le manchevolezze del partner e le vecchie ruggini, però, non saranno spazzate via così facilmente e ad evidenziarle ci penserà il Sole, quando dal 21 sbarcherà nel loro domicilio. L'Astro, quindi, da un lato porrà l'accento su ciò che non ha girato sinora a dovere nel menàge amoroso, e dall'altro favorirà la comunicazione con la propria dolce metà. Sarà così più semplice per i nati Cancro cimentarsi in discussioni chiarificatrici, durante la fine di giugno, che avranno ottime chance di giungere ad un epilogo rassicurante rendendo, come piacevole conseguenza, maggiormente sereno il focolare domestico.

Le giornate centrali del mese saranno, con tutta probabilità, le più interessanti per i single del segno, che avranno diverse occasioni di stringere intriganti nuove conoscenze.

Lavoro

Le vicende professionali per i nativi del Cancro durante il sesto mese dell'anno potrebbero risultare particolarmente ostiche sino al giorno 18, per poi divenire interessanti e decisamente più scorrevoli. La partita professionale sarà, c'è da scommetterci, condita da diversi ostacoli ed imprevisti durante la prima parte di giugno, ma ciò sarà una sorta di test finale (Sole e Nodo Lunare avversi) prima di approdare a nuovi sbocchi professionali.

Bisognerà, quindi, fare buon viso a cattivo gioco evitando di cedere alle provocazioni di capi e colleghi in modo da poter giungere al 18 giugno consci della propria tempra caratteriale, spesso messa in secondo piano per indole cancerina. Dal 19 al 21 saranno giornate ideali per stilare sia per stilare dei piani di lavori, in caso di professioni già acquisite, che di inviare la propria candidatura, in caso di nativi inoccupati.

Dal 22, invece, il Sole sbarcherà sui loro gradi e sarà ben felice di premiare i nati nella prima decade, se non si saranno persi d'animo sino a quel momento, con nuovi spiragli professionali che andrebbero colti al volo.

Giorni fortunati: 4, 24 e 27.