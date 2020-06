L'oroscopo del 16 giugno è pronto a valutare l'andamento del secondo giorno della terza settimana del mese di giugno. L'astrologia relativa alla giornata di martedì e le previsioni delle stelle segnalano un Leone accecato dalla gelosia e un Acquario polemico e litigioso. Di seguito, le predizioni astrologiche su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Nota di disappunto nei vostri sentimenti. Forse vi state chiedendo se i sentimenti che provate nei confronti dell’attuale partner sia sincero e autentico. Oppure, state attraversando un periodo per niente soddisfacente.

Se avete voglia di aggiustare la situazione tra voi e il vostro partner, allora apritevi al dialogo e vuotate il sacco. Parlando è possibile ritrovare la sintonia perduta oppure trovare una risposta ai vostri dubbi sentimentali. Se c’è qualche novità al lavoro, accoglietela, magari porta qualcosa di positivo nei mesi estivi.

Toro – In questa giornata c’è il rischio che prendiate qualche decisione drastica oppure che lottiate a denti stretti per riprendere tutto ciò che è vostro. In ogni caso, presto raggiungerete quella stabilità perduta, sia in amore che in famiglia. Nel lavoro potrebbero emergere ostacoli, che si presentano sotto forma di intromissioni sgradite o di imprevisti.

Gemelli – Potreste non essere dell’umore giusto per condividere le vostre cose con i vostri cari.

Se qualcuno vi sta spingendo a comprare qualcosa o a dividere i proventi di un assegno, fate bene a dire no. Anche se non siete la persona più materialista al mondo, avete i vostri piaceri. Essere in grado di indulgere nel buon cibo e possedere gli ultimi gadget vi riempie di felicità. Non dovete sempre sacrificare i vostri desideri per il bene degli altri.

Se c’è qualcosa per cui state risparmiando, tenete gli occhi sul premio e mettete un confine al vostro portafoglio.

Cancro – Non è sempre facile per voi seguire il vostro percorso quando vi preoccupate così tanto dei sentimenti altrui. Tuttavia, trattenersi per il bene della persona cara non è la risposta giusta.

Non esitate a perseguire un’entusiasmante opportunità di carriera. Mentre può costringervi a trascorrere meno tempo con una persona cara, la vostra relazione potrebbe dare segnali di miglioramento. Il vostro migliore amico o partner romantico potrebbe rendersi conto che sono diventati troppo dipendenti da voi. Anche se non lo ammetteranno, inizieranno a imparare a svolgere compiti difficili da soli. Questa è una vittoria!

Previsioni di martedì 16 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Vi farete accecare dalla gelosia, quindi fate attenzione a ciò che dite o fate. Certo, non è facile tenere a bada il vostro carattere impulsivo e la vostra lingua, sempre pronta a mitragliare parole che possono ferire profondamente la persona in questione.

Nel lavoro dovete tenere la concentrazione ai livelli storici. Solo così potete rendere solida e stabile la vostra attuale posizione lavorativa.

Vergine – In questa giornata rinforzate gli ormeggi. Se ci tenete davvero al vostro partner romantico, sfruttate il vostro charme, solo così potete ottenere un accordo e tenere in piedi la vostra relazione. Qualcuno tenta di mettere zizzania tra voi e il vostro partner, ma cercate di non cadere nella sua trappola. Se cercate nuove collaborazioni o volete aumentare la clientela e i guadagni, questa giornata vi offre delle buone idee.

Bilancia – Giornata ideale per fare progetti, godervi il tempo libero, pensate alla famiglia. In amore trovate nuove vie di comunicazione, magari potrebbero migliorare la vostra complicità e la tenuta dei vostri sentimenti.

Non reprimete la rabbia, il dolore o la paura, dovreste esprimerla. Parlate con un familiare o un amico comprensivo che conosce la vostra storia. Vi daranno esattamente il supporto di cui avete bisogno per risolvere una situazione scomoda in modo soddisfacente. Rilasciarvi dalla morsa di questi sentimenti riempirà il vostro futuro di speranza e libertà.

Scorpione – Cupido ha preso già di mira i single dello Scorpione. Durante un incontro speciale potreste sapere che cosa prova l’altra persona e magari approfondire la conoscenza. La stagione estiva è pronta a regalarvi avventure amorose, passione rovente o un flirt piacevoli, quindi, fatevi avanti e conquistate terreno. Il vostro tempismo sarà provvidenziale e potrebbe cogliere al volo discrete opportunità da sfruttare nei momenti più adatti.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa giornata invita a riscoprire voi stessi e le vostre emozioni più profonde. Molte complicazioni sono emerse negli ultimi periodi e questa giornata, più tranquilla, vi serve a metabolizzare quanto accaduto, trovare spiegazioni e prendere finalmente qualche decisione. Certo, ci vorrà un po' a carburare dopo il periodo di lockdown, ma una volta che avete capito come muovervi, metterete subito a segno buoni affari.

Capricorno – Se i problemi che avete con il partner romantico sono concentrati in ambito familiare, questa giornata vi offre la possibilità di affrontare anche le incertezze. Se dovete chiudere una storia, fatelo con calma e razionalità.

Periodo positivo per cambiare ruolo, per trovare una nuova occupazione o per migliorare le entrate. Insomma, riprenderete il cammino puntando verso nuovi orizzonti.

Acquario – In questa giornata non sarete uno zuccherino. Infatti, sarete così irruenti da mettere a soqquadro la tranquillità che c’è in famiglia o in amore. Polemici, un po' litigiosi, vorreste fare la parte del leone e sentirvi sempre al centro dell’attenzione. L'oroscopo consiglia di affrontare la giornata con leggerezza e di evitare ulteriori discussioni. Occhio alle spese eccessive.

Pesci – Se un amore non è ancora arrivato, non prendetevela, anzi, continuate a coltivare l’arte della pazienza. Uscite con gli amici, coltivando i vostri interessi potreste scoprire esigenze nuove che stanno nascendo in voi.

L’amore arriva quando imparerete a volervi bene e a sentirvi completi anche da soli. Se volete che questo sia un periodo scorrevole dovete adattarvi e impostare la vostra agenda con più astuzia. Prevenite distrazioni ed equivoci, soprattutto se dovete firmare contratti o prendere accordi.