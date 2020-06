L'Oroscopo di domani 16 giugno è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna lascerà l'Ariete alle ore 9:36 e transiterà nel domicilio del Toro. Si prospettano 24 ore interessanti per i Pesci che si ritroveranno a primeggiare. I nativi dei Cancro saranno in cerca di stabilità mentre l'Ariete sarà piuttosto nervoso. La giornata riserverà molte altre cose. Amore, salute e famiglia: approfondiamo ogni sfera scoprendo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° posto - L’oroscopo del 16 giugno dice la Luna lascerà la vostra casa lasciandovi del tutto innervositi. La voglia di essere circondati dalla comodità e dal comfort sarà piuttosto elevata. Potreste sentirvi come un pesce fuor d'acqua in certi contesti. Il lavoro sarà pesante, ma non per tutti poiché alcuni nati dell'Ariete si ritroveranno in vacanza. In qualunque caso sarà meglio prestare attenzione alla strada.

Acquario - 11° in classifica - Questo è un periodo delicato per il comparto finanziario e lavorativo. Il mese di giugno potrebbe risucchiarvi molti soldi e tempo prezioso. Tra spese, tasse e bollette, state faticando a sbarcare il lunario.

In giornata dovrete cercare di mantenere la calma perché da luglio ogni cosa tornerà al suo posto. Rivedete i consumi, forse qualcosa di superfluo potrà essere tagliato. Allacciate dei nuovi contatti, vi sarà di grande aiuto nella carriera lavorativa e personale. Se volete arrivare in alto, dovete puntare ad obiettivi ambiziosi.

Vergine - 10° posto - Martedì caotico e tentatore, avrete un sacco di cose da fare! In genere vi destreggiate tra casa, famiglia e lavoro/studio, perciò siete sempre stressati e avete problemi di pressione. In queste 24 ore dovrete tenere alta l'attenzione. Qualcuno potrebbe darvi un suggerimento efficace che vi tornerà molto utile nell'immediato.

State seguendo una dieta e forse siete stufi di non vedere risultati. In questa giornata, una tentazione si paleserà davanti ai vostri occhi.

Toro - 9° in classifica - Questa sarà una giornata parecchio rallentata. Rischierete di arrabbiarvi per un nonnulla o di esprimere aspri giudizi. Ultimamente niente vi va bene, siete in cerca di certezze e garanzie economiche. Questo è un mese che metterà a dura prova sia la vostra pazienza che il vostro portafoglio. Le finanze risulteranno ko. In certi casi prevenire è meglio che curare, per cui giocate d'anticipo! Una persona riuscirà a rallegrarvi.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Sagittario - 8° posto - Le stelle prevedono una giornata complicata in cui dovrete prestare attenzione ai mezzi pubblici e ai luoghi all'aperto.

A parte ciò, l'amore di coppia, gli incontri d'amicizia e le relazioni lavorative procederanno senza problemi particolari. Qualcuno dovrà recarsi all'ufficio postale o in banca per effettuare un certo movimento di denaro, altri si ritroveranno a rivedere i conti e altri ancora dovranno pulire l'abitazione. Cercate di non perdere le staffe.

Cancro - 7° in classifica - Da tempo state lavorando duramente su voi stessi dato che siete in cerca di stabilità e realizzazione. State attraversando una fase estremamente delicata in cui le vostre certezze interiori e le finanze risultano in bilico. L'oroscopo svela che dovrete tenere duro per tutta la settimana, a partire da sabato molte cose evolveranno e non dovrete più guardarvi le spalle.

Ultimamente state dedicando ampio spazio ai vostri sogni nel cassetto, cercate di non abbandonare le buone abitudini intraprese nel periodo del lockdown.

Leone - 6° posto - Sarete in cerca di attenzioni. Avete voglia di innamorarvi e di assaporare quella vita che per molto tempo vi è stata preclusa. Chi è in una relazione desidera fare un grande passo avanti, magari una convivenza, un matrimonio o dei figli. Le stelle annunciano che qualcosa comincerà a bollire in pentola da questa giornata altamente progettuale. Dopo gli sforzi profusi, potrete raccogliere ciò che avete seminato. La vostra umanità non ha rivali, in queste 24 ore vi ritroverete a dare una mano a qualcuno che ne avrà bisogno.

Gemelli - 5° in classifica - Buon martedì anche se potreste sentirvi un pochino appesantiti dai ritmi di questo periodo particolarissimo. Il vostro istinto non vi tradirà, anzi! Se un problema si presenterà al vostro cospetto, saprete cacciarlo all'istante seguendo il vostro intuito. Una persona che credete amica in realtà vi sparla alle spalle. Coloro che lavoreranno riceveranno un nuovo ordine o un incarico da dover sbrigare entro la fine della settimana o del mese. La pazienza è la virtù dei forti.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche di questo martedì 16 giugno vi vedranno eccitati, infatti non starete più nella pelle! Qualcosa di straordinario sta per accadere e potrebbe succedere proprio in queste 24 ore.

In amore, con il partner di sempre la passione risulterà rovente e l'affinità sarà invidiabile. Chi è solo, invece, dovrà guardarsi bene attorno perché questa giornata porterà incontri e possibili colpi di fulmine. Entro la fine dell'estate esploderà l'amore e vi ritroverete a viaggiare.

Scorpione - 3° in classifica - Il passaggio della Luna dall'Ariete al Toro avrà una notevole incidenza sul vostro segno. Vi sentirete molto quieti ed emotivamente stabili. In famiglia il dialogo risulterà pacato mentre con la persona del cuore sarà possibile fare dei progetti avventurosi. Desidererete solamente starvene tranquilli. Chi dovrà lavorare potrebbe non gradire le eccessive chiacchiere dei colleghi o dei clienti, in tal caso sarà meglio mantenere la calma.

Vi aspetterà una piacevole serata, dormirete sonni profondi.

Capricorno - 2° posto - Avrete tutte le carte in regola per tentare un azzardo. La Luna in Toro vi renderà 'feroci' e ciò sarà di notevole aiuto all'interno del lavoro e/o del rapporto di coppia. Non dovrete perdere tempo nei dettagli, piuttosto cercate di concentrarvi sulle cose essenziali e meritevoli. Riuscirete a tenere testa a una persona scorretta o sgarbata. A fine serata premiatevi per l'impegno giornaliero e concedetevi quelle cose che più vi gratificano.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà primeggiare nelle varie attività. Riuscirete a riscuotere successo all'interno del lavoro, infatti un superiore potrebbe ricoprirvi di elogi.

In amore vi aspettate molto dalla vostra relazione e qualcosa di bello potrebbe accadere durante l'estate. Dopo un difficile avvio dell'anno, per voi è giunto il momento della rivincita. Finanze in ripresa anche se entro la fine del mese vi ritroverete a sborsare una somma di denaro alquanto consistente. I cuori solitari potranno contare sul loro fascino sensuale.