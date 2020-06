L'oroscopo del 15 giugno è pronto a raccontare che cosa vi aspetta in questa nuova giornata d'inizio settimana. Per i nati del Cancro si prospetta una giornata serena e appagante, invece, per coloro che appartengono al segno della Bilancia si annuncia un pochino incerta. In primo piano, l'astrologia relativa alla giornata di lunedì e le previsioni delle stelle su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa giornata di lunedì vi aiuta a riscoprire voi stessi, le vostre emozioni più profonde e comprendere le persone amate. Cercate di dimenticare i rancori e passate un colpo di spugna sul passato.

Ci metterete un po' a carburare nel lavoro, ma una volta compreso come muovervi avanzerete rapidamente, mettendo a segno buoni affari.

Toro – Periodo poco soddisfacente per l'amore, siete giù di corda e questo non vi permette di vivere i sentimenti come vorreste. Qualche problema potrebbe nascere in questa giornata, ma se resistete presto arriverà un lieto fine. Molto probabilmente nell'ambiente lavorativo dovete fronteggiare parecchi problemi, imprevisti, ritardi e perfino rivalità che metteranno a dura prova la vostra pazienza.

Gemelli – Questo periodo richiede massima cautela: non tirate la corda e solo se avete deciso di troncare con il partner spezzatela. Se, invece, siete ancora innamorati del vostro partner, nei prossimi giorni potrete ritrovare la complicità perduta.

Organizzatevi un weekend fuori, farà bene all'amore. Finalmente le situazioni lavorative ed economiche marciano al passo da voi desiderato.

Cancro – Si prospetta una giornata serena, piacevole e appagante, ideale per vivere anche situazioni romantiche e dare sfogo alla propria creatività. Un imprevisto potrebbe oscurare la giornata, qualcosa vi farà andare su di giri forse la gelosia?

Non siate impulsivi, altrimenti rischiate di mandare all'aria una situazione davvero promettente. In campo lavorativo potreste ottenere risultati a dir poco entusiasmanti, molto importanti per la vostra carriera, anche se non sono ben retribuiti ormai voi ci avete fatto il callo.

Previsioni di lunedì 15 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata ideale per parlare con il vostro partner dei progetti da fare per l'estate, magari una vacanza al mare, una crociera oppure una scampagnata. L'estate si avvicina e in voi cresce il desiderio di viverla in maniera intensa, è normale avere questa sensazione visto i due mesi di chiusura forzata a causa della pandemia. Le emozioni saranno positive, profonde e sincere. Dunque, si prospetta un'estate all'altezza dei vostri sogni. Nel campo lavorativo mettetevi in pausa e cercate di mantenere i risultati ottenuti finora.

Vergine – Giornata intrigante. Se siete single, potreste incontrare una persona molto interessante, tra un divertimento e l'altro potrebbe succedere qualcosa di inaspettato.

Dunque, per voi si prospetta un periodo favorevole. L'oroscopo consiglia di non buttarvi a capofitto subito, altrimenti rischiate di scottarvi. In campo professionale evitate di mettere altra carne a cuocere. Impegnatevi di più e fate in modo di non provocare altri disguidi e ritardi.

Bilancia – Giornata in compagnia di piccole incertezze. Qualcosa non funziona bene con il vostro partner, ma non preoccupatevi, perché basta un abbraccio bollente per fare faville tra le lenzuola. Alla fine, vi sentirete più appagati, riceverete le attenzioni desiderate e rafforzerete ancora di più la complicità con la vostra persona del cuore. Nella professione, la vostra costanza vi porterà molto, ma molto lontano.

Siete apprezzati dai superiori e stimati dai clienti.

Scorpione – Ottimo periodo per incontrare il probabile amore della vostra vita e lasciarvi travolgere da un'onda di passione. Non vi mancano grinta, sensualità, fascino, sicurezza. Tutte doti utili per fare ottime conquiste. Arrivano delle novità in campo lavorativo, forse si tratta di qualche proposta allettante, qualche cambiamento vantaggioso per la vostra attuale postazione lavorativa oppure un salto di qualità davvero notevole.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo periodo incoraggia i sentimenti ma dovete fare i conti con le difficoltà create dall'amore stesso. Questo è un periodo fatto di momenti alti e bassi, in cui non concederete molto spazio all'amore, ai sentimenti, all'affetto.

Avete troppi pensieri per la testa e non riuscite a concentrarvi su tutto ciò che succede nella sfera affettiva e amorosa. Qualche disagio c'è anche nel lavoro, forse dovuto a qualche imprevisto fastidioso, che potrebbe ostacolare i progetti già avviati.

Capricorno – In questa giornata potrebbe esserci qualche interferenza familiare o coniugale, che vi porta a discutere con le persone amate o che vi toglie tempo da dedicare alle cose molto importanti. Le stelle aiutano le coppie innamorate a superare questa fase ma se non c'è amore, sarà meglio chiudere questo capitolo e iniziare a scrivere una nuova pagina della vostra vita.

Acquario – Vorreste un amore appagante e sereno ma Cupido continua a fare pasticci.

Molti di voi sono ancora attaccati al passato e hanno difficoltà ad aprirsi al futuro e alle novità. Per raggiungere mete elevate nel lavoro, dovete aspettare ancora un bel po' ma già da adesso potete programmare tranquillamente i vostri impegni futuri. Ogni cambiamento è ben accetto.

Pesci – Bellissimo inizio settimana, utile per i progetti, prezioso per rinsaldare la complicità. Anche se siete una coppia datata, potreste iniziare una nuova fase di corteggiamenti e di passione. Nel lavoro vi muovete molto bene e potreste fare un salto di qualità, come aprire un'impresa tutta vostra. Potreste anche concludere qualche trattativa ben remunerata.