L'oroscopo del 14 giugno è pronto a rivelare come andrà sul piano astrologico l'ultimo giorno dell'attuale settimana. Per i nativi dell'Ariete questa domenica sarà positiva. Per i Pesci è arrivato il momento di fare nuovi progetti e di godersi pienamente il tempo libero.

Nel dettaglio approfondiamo l'astrologia della giornata di domenica, con le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Periodo buono per l’amore, la passionalità infiamma dentro di voi e tocca il punto più alto del vostro cielo astrale. Mettete da parte gelosia e incertezze, smussate le asperità del vostro carattere un po’ difficile da tenere a bada.

Nel lavoro vi muovete bene, potreste concludere anche un affare oppure decidere di fare un salto di qualità e aprire un’impresa tutta vostra.

Toro – Periodo utile per i progetti e per rinsaldare la complicità con il partner. Attenzione a non pretendere di più di ciò che il partner può darvi. Se non vi accontenta, diventate irritabili e scontrosi. In campo lavorativo le stelle vi consigliano di fare attenzione ai soci in affari. Conoscete il popolare detto ‘Meglio soli che in brutta compagnia’.

Gemelli – Difficile sfuggire alle trappole che Cupido vi sta preparando in questo periodo, ma potrebbe anche capitare che siate voi a tendere la trappola a lui. In questo periodo ne vedrete delle belle, di sicuro non lascerete trapelare cosa bolle nel calderone del vostro cuore.

Le vostre probabilità di guadagno non sono scoraggianti. Potreste concludere una trattativa ben remunerata o fare un acquisto conveniente.

Cancro – L'amore non va a gonfie vele. Probabilmente vivete delle incertezze interiori, che mascherate sotto un’apparente allegria, ma chi vi conosce capisce subito che state soffrendo.

Nei prossimi giorni avrete maggiori certezze e idee molto più chiare. Coloro che lavorano anche nella giornata di domenica, godono di una discreta energia e siete pronti a farvi carico di impegni e doveri.

Previsioni di domenica 14 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Periodo un po’ insoddisfacente, ma non manca qualche novità capace di sollevarvi.

Condividete i vostri sogni e le vostre paure con la persona amata o con un familiare fidato. Se siete single e avete voglia di romanticismo, guardatevi intorno. Se il vostro partner non è romantico e non vi coccola come si deve, l'Oroscopo consiglia di chiudere la relazione e di ripartire da voi stessi. Preparate il terreno per una rimonta in grande stile, che presto produrrà interessanti risultati anche per le vostre finanze.

Vergine – Periodo senza mezze misure, potreste prendere delle decisioni drastiche oppure lottare a denti stretti per prendere tutto ciò che è vostro. Qualunque sia la situazione che state vivendo, presto raggiungerete una certa stabilità, quindi avanti tutta e ascoltate il vostro cuore.

La prossima settimana si prospetta fruttuosa per il vostro lavoro.

Bilancia – Periodo caratterizzato da frequenti battibecchi con la persona del cuore. Denaro, casa e parenti sono spunto di discussioni anche accese. Nonostante tutto, riuscirete a risolvere tutto e finalmente potrete vivere momenti affettuosi e passionali. In campo lavorativo potreste ricevere una chiamata che stravolgerà il vostro umore.

Scorpione – Mettete più energia in tutto ciò che fate. Anche la vostra vita sociale ne beneficerà. Aspettatevi novità, inviti a mare o in montagna, uscite notturne. Insomma, nella vostra vita si respira aria di grandi novità. Nel lavoro non siate impulsivi e ne verrete a capo con maggiore facilità, evitando anche di commettere qualche errore.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grazie all'ottima sintonia fisica e mentale riuscite ad affrontare dubbi e problemi, presenti anche in questa giornata di domenica. Se dovessero emergere situazioni inconciliabili, l'oroscopo consiglia di voltare pagina. Nei rapporti lavorativi dovete dare il meglio di voi. Attenzione alle intromissioni poco gradite.

Capricorno – Rinforzate gli ormeggi, se ci tenete davvero al partner! Sfruttate bene questo periodo favorevole, anche se qualcuno proverà a mettere zizzania tra voi e il vostro amore. Non lasciatevi tentare da una storia clandestina, non porta mai niente di buono nella vostra vita. Massima concentrazione sul lavoro e impegnatevi a sviluppare un progetto che vi è stato affidato.

Acquario – Periodo stuzzicante. Siete troppo gelosi, cercate di non fare filmini mentali, magari il vostro partner è fedele e non tradisce con nessuno. Se, invece, scoprite che ha un’altra storia, allora chiudete la relazione e iniziate una nuova vita da single. Prima di trovare un altro amore, amate profondamente voi stessi. Se cercate nuove collaborazioni o sperate di aumentare i guadagni, dalla prossima settimana arriveranno delle buone opportunità.

Pesci – Bellissimo periodo per fare progetti, godervi il tempo libero da soli o in compagnia, pensare di mettere su famiglia. Se negli ultimi tempi ci sono state delle noie nella vostra vita amorosa, trovate nuove vie di comunicazione. Migliorate la complicità e cercate di salvare la vostra relazione.

Se siete un libero professionista o un dipendente, vi aspetta un periodo di conquiste, guadagnate con il sudore della fronte.