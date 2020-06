L'Oroscopo del giorno 19 giugno, sottolinea il gran momento in amore, nel lavoro e riguardo la salute messo in preventivo per due segni. Ansiosi di appurare come saranno le stelle in vista della giornata di venerdì? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, nel contesto riguardante i simboli zodiacali relativi alla prima metà dello zodiaco. Diciamo subito che, per quel che concerne le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei simboli dell'arco zodiacale, a gongolare saranno di certo i nativi in Gemelli e del Leone. Periodo decisamente soddisfacente anche per altri tre splendidi segni: Ariete, Toro e Cancro, messi in preventivo nel frangente con quattro buone stelle inerenti i periodi normali.

Invece, di diverso parere le previsioni zodiacali del 19 giugno per coloro appartenenti a segno della Vergine, posizionato in coda alla scaletta con le stelle indicanti i frangenti "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni segno per segno.

Classifica stelline 19 giugno

Il venerdì interessante la parte finale di questa settimana è pronto per essere valutato. Come al solito è d'obbligo chiedersi quante stelline toccheranno al segno d'appartenenza. A rispondere, come consuetudine, è la nostra classifica stelline quotidiana generata sulla giornata del 19 giugno. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Abbiamo già parlato dei singoli segni, adesso resta solo da confermare quanto espresso nelle precedenti valutazioni.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Toro, Cancro;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di venerdì 19 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

Venerdì giornata all'insegna della felicità. Le previsioni quotidiane annunciano il periodo abbastanza buono. Le stelle aiuteranno a superare con scioltezza la giornata in questione. In pratica, ci saranno dei momenti molti positivi soprattutto con chi avete solitamente a che fare: godeteveli senza pensare a niente, ok?

Amore : l'oroscopo di venerdì al segno dell'Ariete indica che i sentimenti saranno al centro dei vostri interessi. Capirete ciò che vi rende felice e cosa vi turba. Solo seguendo i vostri sogni, realizzerete anche quelli del partner. Single, il Sole vi amerà e ve lo vorrà dimostrare portandovi gioia e allegria. Una gioia potrebbe nascere sia dai vecchi che dai nuovi rapporti sentimentali, magari con un incontro mozzafiato. Sfruttate quel raro dono che possedete, il magnetismo, e fatevi avanti!

: l'oroscopo di venerdì al segno dell'Ariete indica che i sentimenti saranno al centro dei vostri interessi. Capirete ciò che vi rende felice e cosa vi turba. Solo seguendo i vostri sogni, realizzerete anche quelli del partner. Single, il Sole vi amerà e ve lo vorrà dimostrare portandovi gioia e allegria. Una gioia potrebbe nascere sia dai vecchi che dai nuovi rapporti sentimentali, magari con un incontro mozzafiato. Sfruttate quel raro dono che possedete, il magnetismo, e fatevi avanti! Lavoro : creatività e spirito d'iniziativa saranno i vostri veicoli preferenziali per distinguervi dagli altri e dare un'impronta personale e originale al vostro operato.

: creatività e spirito d'iniziativa saranno i vostri veicoli preferenziali per distinguervi dagli altri e dare un'impronta personale e originale al vostro operato. Salute : vi sentirete positivi e vivrete intensamente ogni attimo della giornata.

: vi sentirete positivi e vivrete intensamente ogni attimo della giornata. Frase del giorno : "La vita è piacevole. La morte è pacifica. È la transizione che crea dei problemi." (Isaac Asimov).

: "La vita è piacevole. La morte è pacifica. È la transizione che crea dei problemi." (Isaac Asimov). Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★.

Si prevede un buon venerdì per voi del Toro, portato in braccio da una meravigliosa Luna in transito nel comparto dei Gemelli. Tutti i sentimenti a partire da quelli più importanti come l'amore e l'amicizia piuttosto che per il partner o la famiglia, andranno discretamente bene. Preparatevi a vivere una giornata non male, anche se nel complesso potrebbero esserci dei frangenti anche abbastanza pesanti verso i quali intervenire.

Amore : il cielo dissolverà eventuali dubbi nel rapporto di coppia mettendo la parola fine ad alcune situazioni del passato, oppure vivacizzando l'intesa e il dialogo. Sarete perfetti nella comunicazione e la bravura nell'esternare al partner le vostre sensazioni farà la differenza. Single, finalmente, dopo tanto tempo potete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo: il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite.

: il cielo dissolverà eventuali dubbi nel rapporto di coppia mettendo la parola fine ad alcune situazioni del passato, oppure vivacizzando l'intesa e il dialogo. Sarete perfetti nella comunicazione e la bravura nell'esternare al partner le vostre sensazioni farà la differenza. Single, finalmente, dopo tanto tempo potete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo: il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Lavoro : l'oroscopo giornaliero invoglia ad approfittare di questa giornata davvero magica per rifarvi di tutte le incombenze che avete trascurato. Con la Luna in trigono, l'energia psichica fluirà senza intoppi, regalandovi intuizioni utili.

: l'oroscopo giornaliero invoglia ad approfittare di questa giornata davvero magica per rifarvi di tutte le incombenze che avete trascurato. Con la Luna in trigono, l'energia psichica fluirà senza intoppi, regalandovi intuizioni utili. Salute : sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri e in pace con voi stessi.

: sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri e in pace con voi stessi. Frase del giorno : "A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo". (Jim Morrison).

: "A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo". (Jim Morrison). Voto: 8+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

Partirà con una bella spinta propulsiva questo vostro venerdì di fine settimana. Saranno favoriti in modo quasi perfetto sia i sentimenti che le vicissitudini legate alla famiglia o alle amicizie strette. Se programmerete bene il periodo riuscendo a cogliere il senso dei problemi sarete a metà dell'opera. Puntate soprattutto sulla chiarezza: se ben accompagnata da un'azione di convincimento potreste portare a casa buone soddisfazioni.

Amore : comunicherete sul piano affettivo con una profondità che raramente avete provato in passato. Tutto il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente, regalando al partner tutto il vostro affetto. Single, concedete a voi stessi un sogno chiedendo alla vita ciò che avete sempre desiderato: la tranquillità, la soluzione ai piccoli e grandi problemi quotidiani, l'appagamento dello spirito. Se siete della prima decade sfruttate il vostro senso di adattamento per affrontare qualsiasi tipo di sfida. Così facendo, riuscirete a sopportare qualsiasi tipo di situazione e magari anche approfondire una nuova amicizia.

: comunicherete sul piano affettivo con una profondità che raramente avete provato in passato. Tutto il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente, regalando al partner tutto il vostro affetto. Single, concedete a voi stessi un sogno chiedendo alla vita ciò che avete sempre desiderato: la tranquillità, la soluzione ai piccoli e grandi problemi quotidiani, l'appagamento dello spirito. Se siete della prima decade sfruttate il vostro senso di adattamento per affrontare qualsiasi tipo di sfida. Così facendo, riuscirete a sopportare qualsiasi tipo di situazione e magari anche approfondire una nuova amicizia. Lavoro : approfittate della Luna positiva, per sistemare questioni pratiche e amministrative, che stazionano da tempo sulla vostra scrivania o nella vostra mente. Con il minimo sforzo, sarà possibile operare in perfetta tranquillità. Programmate la vostra attività secondo la vostra personale linea creativa ed intellettuale.

: approfittate della Luna positiva, per sistemare questioni pratiche e amministrative, che stazionano da tempo sulla vostra scrivania o nella vostra mente. Con il minimo sforzo, sarà possibile operare in perfetta tranquillità. Programmate la vostra attività secondo la vostra personale linea creativa ed intellettuale. Salute : le energie non vi mancheranno, sarete sereni ed accondiscendenti.

: le energie non vi mancheranno, sarete sereni ed accondiscendenti. Frase del giorno : "L’istruzione sembra importante finché non incappiamo in stupidi istruiti". (Nicolás Gómez Dávila).

: "L’istruzione sembra importante finché non incappiamo in stupidi istruiti". (Nicolás Gómez Dávila). Voto: 9+.

Oroscopo del giorno 19 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★.

In arrivo un venerdì 19 giugno al limite della media positività. Nel complesso la giornata regalerà discrete soddisfazioni a questa parte della settimana che sarà presumibilmente più vivibile da metà pomeriggio in poi, diventando piacevole nella tarda serata. In molti casi, di certo avrete concrete possibilità di trascorrere momenti sereni, a patto di credere di più in voi stessi.

Amore : l'oroscopo sulla giornata di venerdì presume che la via privilegiata per stare bene con la persona amata è quella della passione, di cui solo voi sapete essere maestri, quando volete. Single, una serata tutta casa e famiglia. Ecco quello che vi ci vuole e che le stelle vi stanno consigliando. Ogni tanto è bello ritrovare se stessi all'interno delle mura domestiche.

: l'oroscopo sulla giornata di venerdì presume che la via privilegiata per stare bene con la persona amata è quella della passione, di cui solo voi sapete essere maestri, quando volete. Single, una serata tutta casa e famiglia. Ecco quello che vi ci vuole e che le stelle vi stanno consigliando. Ogni tanto è bello ritrovare se stessi all'interno delle mura domestiche. Lavoro : la giornata avrà la leggerezza che mancava. Magari non succederà nulla di straordinario, ma sarete ugualmente agguerriti e determinati. Saprete dove volete arrivare e perché. Mercurio offrirà il suo sostegno in fatto di socievolezza, comunicativa e chiarezza di idee.

: la giornata avrà la leggerezza che mancava. Magari non succederà nulla di straordinario, ma sarete ugualmente agguerriti e determinati. Saprete dove volete arrivare e perché. Mercurio offrirà il suo sostegno in fatto di socievolezza, comunicativa e chiarezza di idee. Salute : curate un poco di più l'aspetto fisico e vi sentirete più sereni.

: curate un poco di più l'aspetto fisico e vi sentirete più sereni. Frase del giorno : "C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà". (Albert Einstein).

: "C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà". (Albert Einstein). Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★.

Venerdì giornata molto buona, tutta all'insegna della positività a ogni livello. Non perdetevi d’animo se qualcosa non dovesse andare secondo le attese, ok? Senza indugio, cercate subito di fare chiarezza. In alcune circostanze vi accorgerete che, con un sorriso sincero stampato sulle labbra, tutto diventerà più semplice. A tratti vi sembrerà di camminare in discesa, senza nessun ostacolo o problema da rimuovere.

Amore : l'oroscopo di venerdì a chi è in coppia prevede momenti propizi per prendere iniziative in campo sentimentale o a livello di amicizie. L'atmosfera nei rapporti a due diverrà via via più serena e la convivenza molto più facile ed allegra rispetto ai giorni scorsi. Single, il periodo di "vacche magre" sta per terminare: la giornata si annuncia favorevole e ricca di incontri intriganti. Con il favore delle stelle potrete permettervi di fare delle conoscenze molto interessanti.

: l'oroscopo di venerdì a chi è in coppia prevede momenti propizi per prendere iniziative in campo sentimentale o a livello di amicizie. L'atmosfera nei rapporti a due diverrà via via più serena e la convivenza molto più facile ed allegra rispetto ai giorni scorsi. Single, il periodo di "vacche magre" sta per terminare: la giornata si annuncia favorevole e ricca di incontri intriganti. Con il favore delle stelle potrete permettervi di fare delle conoscenze molto interessanti. Lavoro : energia e volontà ne avrete da vendere. Sarete imbattibili se saprete anche manovrare le situazioni, piegarle alle vostre esigenze, fino a farle diventare del tutto favorevoli.

: energia e volontà ne avrete da vendere. Sarete imbattibili se saprete anche manovrare le situazioni, piegarle alle vostre esigenze, fino a farle diventare del tutto favorevoli. Salute : avrete un brillante recupero psicofisico che spazzerà via tutto il nervosismo acquisito.

: avrete un brillante recupero psicofisico che spazzerà via tutto il nervosismo acquisito. Frase del giorno : "Di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, il bene più grande è l’acquisto dell’amicizia".(Epicuro).

: "Di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, il bene più grande è l’acquisto dell’amicizia".(Epicuro). Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★.

Il prossimo venerdì sarà sottotono per voi Vergine, sì o no? Diciamo che le indicazioni sono tutte in questo senso, purtroppo non positive per voi nativi. Dovrete affrontare dei litigi che potrebbero anche costituire l'inizio di una grossa discussione con il partner. Liberate i vostri pensieri, siate sinceri e qualsiasi cosa dovesse accadere vi sentirete tranquilli e sicuri della vostra onestà. Raggiungerete un discreto equilibrio personale grazie alle buone congiunzioni astrali in arrivo nei prossimi giorni.

Amore : l'oroscopo del giorno per questo venerdì 19 giugno indica che alcune relazioni sentimentali potranno risultare un tantino difficili. Tuttavia i conflitti, se ben sfruttati, saranno utili per fare chiarezza nelle cose che sapete. Liberare eventuali tensioni accumulate. Single, il vostro unico desiderio sarà quello di condividere la magia di un sentimento. Vivere da soli vi ha stancato e adesso non sapete cosa fare? Le stelle vi consigliano ottimismo: vedrete che presto incontrerete l'anima gemella.

: l'oroscopo del giorno per questo venerdì 19 giugno indica che alcune relazioni sentimentali potranno risultare un tantino difficili. Tuttavia i conflitti, se ben sfruttati, saranno utili per fare chiarezza nelle cose che sapete. Liberare eventuali tensioni accumulate. Single, il vostro unico desiderio sarà quello di condividere la magia di un sentimento. Vivere da soli vi ha stancato e adesso non sapete cosa fare? Le stelle vi consigliano ottimismo: vedrete che presto incontrerete l'anima gemella. Lavoro : non fatevi intrappolare da un imprevisto o da un malinteso. Non dovete rinunciare alla vostra creatività e alla sensibilità. Insieme potranno essere uno strumento a vostro favore da sfruttare adeguatamente.

: non fatevi intrappolare da un imprevisto o da un malinteso. Non dovete rinunciare alla vostra creatività e alla sensibilità. Insieme potranno essere uno strumento a vostro favore da sfruttare adeguatamente. Salute : evitate un consumo eccessivo di carboidrati per non appesantirvi.

: evitate un consumo eccessivo di carboidrati per non appesantirvi. Frase del giorno : "L’esperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori". (Oscar Wilde).

: "L’esperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori". (Oscar Wilde). Voto: 6.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.