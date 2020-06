L'Oroscopo di giovedì 18 giugno è pronto a dare spunti a coloro che hanno un sogno nel cassetto. In primo piano le predizioni zodiacali su amore, lavoro e salute, nel frangente sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna in Gemelli. Dunque, iniziamo a mettere i "puntini sulle i" in merito al prossimo giovedì di metà settimana, ovviamente analizzando il cielo astrale riguardante i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Certamente, ad avere ottime chance in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane saranno gli amici nativi dei Gemelli, valutati al "top del giorno" grazie alla presenza dell'Astro d'Argento nel comparto.

A gongolare questo giovedì saranno anche i nati in Sagittario e Pesci, entrambi fortunati alla pari e meritatamente valutati in giornata a cinque stelle. Decisamente di altro spessore le previsioni astrali del 18 giugno nei confronti dell'Ariete: poche speranze di successo, purtroppo, a coloro nati nel simbolo astrale di Fuoco, valutati con la spunta relativa ai periodi negativi.

Vediamo di appurare qualcosa di più confermando la classifica quotidiana, per poi passare alle analisi sui settori della vita dedicati all'amore, al lavoro e alla salute.

Classifica stelline 18 giugno

Questo nuovo giovedì è pronto a ricevere l'ok o il ''non ok'' da parte dell'Astrologia. Come al solito, a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi, l'attesa classifica stelline quotidiana, in questo contesto ingegnata sulla giornata del 18 giugno 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco, ossia quella compresa da Ariete a Vergine.

Dalla scaletta seguente emerge un evidente dato di fatto: non sarà il solo il segno dei Gemelli a gongolare nel periodo e nemmeno i soli Toro e Cancro annunciati in precedenza.

Infatti, tra i sei segni dello zodiaco sotto analisi in questo contesto, anche altri due avranno un discreto supporto da parte degli astri, pronti a dare una spintarella sia all'amore che al lavoro. Trattasi del Leone e della Vergine, entrambi valutati in periodo routinario, sottoscritti dalle quattro stelline indicative di discreta positività.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 18 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. In arrivo un giovedì negativo? Ebbene si, almeno questo è quanto trapelato dalle stelle: la giornata di metà settimana partirà male soprattutto in campo interpersonale. In pratica, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno protagonisti di questa strana giornata: certamente non mancherà chi (a ragione) ve lo farà notare.

Amore : l'oroscopo di giovedì al segno dell'Ariete indica la presenza di un po' di tristezza generale, soprattutto verso il partner. In molti si sentiranno combattuti tra il desiderio di sentirsi amati e ammirati e il timore oscuro di non essere adeguati o poco considerati. Single, passate da soli il vostro tempo e ciò comincia a dare una certa noia. Cercate di vivere la solitudine come un'occasione di crescita e di confronto con voi stessi, senza sentirvi inadeguati verso la vita: stanno per arrivare situazioni molto importanti.

: l'oroscopo di giovedì al segno dell'Ariete indica la presenza di un po' di tristezza generale, soprattutto verso il partner. In molti si sentiranno combattuti tra il desiderio di sentirsi amati e ammirati e il timore oscuro di non essere adeguati o poco considerati. Single, passate da soli il vostro tempo e ciò comincia a dare una certa noia. Cercate di vivere la solitudine come un'occasione di crescita e di confronto con voi stessi, senza sentirvi inadeguati verso la vita: stanno per arrivare situazioni molto importanti. Lavoro : giornata in salita, più a causa del vostro malumore che per le situazioni che dovrete affrontare. E qui entra in gioco la speculare positività di Mercurio: anche se vi sembrerà di impegnarvi tanto e ottenere poco, state sereni. Novità in arrivo la prossima settimana.

: giornata in salita, più a causa del vostro malumore che per le situazioni che dovrete affrontare. E qui entra in gioco la speculare positività di Mercurio: anche se vi sembrerà di impegnarvi tanto e ottenere poco, state sereni. Novità in arrivo la prossima settimana. Salute : un lieve malessere vi costringerà a fermarvi. Potrebbe anche essere un meccanismo di difesa per non affrontare una situazione preoccupante: meditate...

: un lieve malessere vi costringerà a fermarvi. Potrebbe anche essere un meccanismo di difesa per non affrontare una situazione preoccupante: meditate... Frase del giorno : "L’inverno cambia in pietra l’acqua del cielo e il cuore dell’uomo." (Anonimo).

: "L’inverno cambia in pietra l’acqua del cielo e il cuore dell’uomo." (Anonimo). Voto: 6-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★.

Questo quarto giorno della corrente settimana, per molti dei nati nel segno del Toro, si presume possa essere ottimo sotto molti punti di vista. Senz'altro, il periodo potrebbe andare alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte. Vediamo di scoprire qualche consiglio in merito al prossimo giovedì e, soprattutto, come meglio agire in campo sentimentale, nelle attività lavorative e nei riguardi della salute.

Amore : sarà una serata vivace. Potrete contare su una comunicazione quanto mai efficace e su un'identità di vedute assai simili tra voi e il partner, rendendo così tutto più tranquillo ed affascinante. Single, non tenete più celati i sentimenti che provate per quella persona che solo voi sapete. Dichiaratevi, con dolcezza e sincerità: potreste vivere davvero una giornata indimenticabile.

: sarà una serata vivace. Potrete contare su una comunicazione quanto mai efficace e su un'identità di vedute assai simili tra voi e il partner, rendendo così tutto più tranquillo ed affascinante. Single, non tenete più celati i sentimenti che provate per quella persona che solo voi sapete. Dichiaratevi, con dolcezza e sincerità: potreste vivere davvero una giornata indimenticabile. Lavoro : l'oroscopo giornaliero indica che quasi tutto sembrerà muoversi a vostro favore. Sfruttate le opportunità che vi regala l'Astrologia, sorridete e analizzate le energie in modo positivo. Godetevi una giornata ricca di stimoli interessanti o prospettive vantaggiose.

: l'oroscopo giornaliero indica che quasi tutto sembrerà muoversi a vostro favore. Sfruttate le opportunità che vi regala l'Astrologia, sorridete e analizzate le energie in modo positivo. Godetevi una giornata ricca di stimoli interessanti o prospettive vantaggiose. Salute : bevete qualche frullato di frutta, in modo da avere la carica necessaria per affrontare gli impegni quotidiani.

: bevete qualche frullato di frutta, in modo da avere la carica necessaria per affrontare gli impegni quotidiani. Frase del giorno : "Non tutte le verità son per tutte le orecchie." (Umberto Eco).

: "Non tutte le verità son per tutte le orecchie." (Umberto Eco). Voto: 9+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'.

Una giornata a dir poco magnifica, almeno secondo quanto ricavato dall'analisi astrologica interessante voi nativi dei Gemelli. Diciamo che sia la parte iniziale che quella centrale del periodo, con la serata in primo piano, saranno pienamente appoggiati dalla Luna nel segno. L'Astro della Terra creerà atmosfere romantiche, alcune delle quali da sogno. Specialmente voi, che in genere non amate le sdolcinature, effettivamente potreste cadere felicemente vittime del momento trascorrendo emozioni anche piuttosto "piccanti".

Amore : finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo del solito. Le stelle favoriranno il buon dialogo, il che vi permetterà di approfondire la conoscenza del partner. Per godere al meglio la relazione amorosa, quindi ritrovare quel giusto equilibrio di coppia, servirebbe mettere sul piatto un po' più di sincerità da ambo le parti. Single, sfruttate come meglio potete comunicativa ed intelligenza. Una buona strategia, come bravi giocatori di scacchi servirà a far muovere con grande abilità le vostre pedine: scopo, attirare l'attenzione di qualcuno che vi piace e che da un po' di tempo non vi fa dormire la notte.

: finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo del solito. Le stelle favoriranno il buon dialogo, il che vi permetterà di approfondire la conoscenza del partner. Per godere al meglio la relazione amorosa, quindi ritrovare quel giusto equilibrio di coppia, servirebbe mettere sul piatto un po' più di sincerità da ambo le parti. Single, sfruttate come meglio potete comunicativa ed intelligenza. Una buona strategia, come bravi giocatori di scacchi servirà a far muovere con grande abilità le vostre pedine: scopo, attirare l'attenzione di qualcuno che vi piace e che da un po' di tempo non vi fa dormire la notte. Lavoro : la Luna vi garantirà ottimo umore, entusiasmo e dinamismo. Tutto procederà a ritmo serrato, quindi buttatevi a capofitto nel disbrigo delle questioni pratiche e mettete da parte i pensieri negativi.

: la Luna vi garantirà ottimo umore, entusiasmo e dinamismo. Tutto procederà a ritmo serrato, quindi buttatevi a capofitto nel disbrigo delle questioni pratiche e mettete da parte i pensieri negativi. Salute : avere molto da fare è fonte di buonumore per voi, quindi non potrebbe andarvi meglio!

: avere molto da fare è fonte di buonumore per voi, quindi non potrebbe andarvi meglio! Frase del giorno : "La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato." (Nicolás Gómez Dávilà).

: "La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato." (Nicolás Gómez Dávilà). Voto: 10.

Oroscopo del giorno 18 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

Una giornata più che ottima specialmente in campo sentimentale. Senz'altro non avrete problemi sia nel proporre situazioni nuove che affrontare insieme al partner questioni difficili. Ottime soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata anche nei riguardi della famiglia e delle amicizie: in questi ambiti tutto sarà più facile del solito e quasi nulla vi peserà. In linea generale tenderete ad eseguire al meglio ogni compito o incombenza messa in conto alla giornata.

Amore : l'oroscopo sulla giornata di giovedì indica che quasi ogni cosa sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere vissute positivamente. Grazie al sostegno del vostro partner, avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi finalmente in piena sintonia con il vostro grande amore. Single, realizzare qualcuno tra i vostri desideri sarà facile. Con la Luna pronta a sostenervi si prevedono incontri fortunati o occasioni magnifiche da cogliere al volo. Gli attuali riscontri planetari fanno pensare a probabili magie da mille e una notte. Il vostro orologio cosmico è pronto a scandire all'improvviso l'ora dell'innamoramento.

: l'oroscopo sulla giornata di giovedì indica che quasi ogni cosa sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere vissute positivamente. Grazie al sostegno del vostro partner, avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi finalmente in piena sintonia con il vostro grande amore. Single, realizzare qualcuno tra i vostri desideri sarà facile. Con la Luna pronta a sostenervi si prevedono incontri fortunati o occasioni magnifiche da cogliere al volo. Gli attuali riscontri planetari fanno pensare a probabili magie da mille e una notte. Il vostro orologio cosmico è pronto a scandire all'improvviso l'ora dell'innamoramento. Lavoro con la vostra abilità intascherete un bel successo. Dovete solamente variare la tabella di marcia e magari escogitare nuove soluzioni.

con la vostra abilità intascherete un bel successo. Dovete solamente variare la tabella di marcia e magari escogitare nuove soluzioni. Salute : sarete in ottima forma, quindi coccolatevi con uno strappo alla dieta.

: sarete in ottima forma, quindi coccolatevi con uno strappo alla dieta. Frase del giorno : "Colui che è capace di sorridere quando tutto va male, è perché già ha pensato a chi dare la colpa." (Confucio).

: "Colui che è capace di sorridere quando tutto va male, è perché già ha pensato a chi dare la colpa." (Confucio). Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★.

Sottoposta al classico momento "buono ma non tanto", la giornata di metà settimana relativa a questo giovedì non farà registrare nulla di cui vantarsi o temere. In questo caso si consiglia di non dare troppo per scontate certe cose: sicuramente la giornata potrebbe non essere quella opportuna o sufficientemente giusta per mettere in campo progetti di un certo tipo, magari quelli a cui tenete in modo particolare. Per evitare fraintendimenti, specie con certe amicizie (che sapete), si consiglia di non lasciarsi trasportare troppo dalle emozioni.

Amore : l' oroscopo di giovedì prevede nuovi programmi in famiglia. Soprattutto per chi è in coppia, il bisogno d'amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare nuove intese ed una maggiore complicità con il partner. Single, con il magnifico cielo che avete, potete concedervi evasioni a volontà. Gli incontri saranno favoriti e le nuove relazioni nasceranno se solo lo vorrete. Non fuggite di fronte a tanta benevolenza, ma assaporate fino in fondo il nettare della vita.

: l' prevede nuovi programmi in famiglia. Soprattutto per chi è in coppia, il bisogno d'amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare nuove intese ed una maggiore complicità con il partner. Single, con il magnifico cielo che avete, potete concedervi evasioni a volontà. Gli incontri saranno favoriti e le nuove relazioni nasceranno se solo lo vorrete. Non fuggite di fronte a tanta benevolenza, ma assaporate fino in fondo il nettare della vita. Lavoro : il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per attutire o risolvere contrasti con i colleghi e riportare l'armonia. Ci saranno deliziose novità all'orizzonte, ma siate pazienti; lasciate che il tempo faccia il suo corso.

: il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per attutire o risolvere contrasti con i colleghi e riportare l'armonia. Ci saranno deliziose novità all'orizzonte, ma siate pazienti; lasciate che il tempo faccia il suo corso. Salute : giornata fisicamente impegnativa. Con il giusto approccio mentale non avrete grosse difficoltà a superarla.

: giornata fisicamente impegnativa. Con il giusto approccio mentale non avrete grosse difficoltà a superarla. Frase del giorno : "Non dire mai che i sogni sono inutili perché inutile è la vita di chi non sa sognare." (Jim Morrison).

: "Non dire mai che i sogni sono inutili perché inutile è la vita di chi non sa sognare." (Jim Morrison). Voto: 8+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★.

La giornata del 18 giugno sotto analisi in questo contesto è prevista per lo più in stallo, improntata certamente alla normalità o alla classica routine generale. Quindi diciamo pure che molti di voi della Vergine andrete incontro ad un periodo ''passabile''. Se non volete che qualche buona occasione vi sfugga dovete assolutamente programmare tutti i vostri impegni anzitempo, cercando allo stesso tempo di non essere troppo dispersivi.

Amore : l'oroscopo per questo giovedì 18 giugno indica che avrete voglia di tante coccole. Se non dovessero arrivare in modo spontaneo non fate il muso e non siate sospettosi ma chiedete: nulla vi sarà negato. Single, vedrete l'amore come un gioco gaio. Sarete disinvolti e non farete fatica ad allacciare nuovi rapporti sentimentali.

: l'oroscopo per questo giovedì 18 giugno indica che avrete voglia di tante coccole. Se non dovessero arrivare in modo spontaneo non fate il muso e non siate sospettosi ma chiedete: nulla vi sarà negato. Single, vedrete l'amore come un gioco gaio. Sarete disinvolti e non farete fatica ad allacciare nuovi rapporti sentimentali. Lavoro : la vostra sensibilità in questa giornata sarà di grande utilità per le persone a voi vicine. Tra queste, alcune potranno contare su di voi e sulla vostra saggezza acquisita con l'esperienza.

: la vostra sensibilità in questa giornata sarà di grande utilità per le persone a voi vicine. Tra queste, alcune potranno contare su di voi e sulla vostra saggezza acquisita con l'esperienza. S alute : prendetevi più cura di voi stessi. Forse avete bisogno di coccolarvi o di gratificarvi con qualche attenzione in più.

: prendetevi più cura di voi stessi. Forse avete bisogno di coccolarvi o di gratificarvi con qualche attenzione in più. Frase del giorno : "Il valore della vita non sta nella lunghezza dei suoi giorni, ma nell'uso che se ne fa: si può vivere molto a lungo, ma molto poco." (Micheal De Montaigne).

: "Il valore della vita non sta nella lunghezza dei suoi giorni, ma nell'uso che se ne fa: si può vivere molto a lungo, ma molto poco." (Micheal De Montaigne). Voto: 8.

